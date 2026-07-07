 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(18) "Academic Interests"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(38) "Environmental Science & Sustainability"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(7) "Science"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Aνοχύρωτοι στα ακραία φαινόμενα

Η κλιματική κρίση δεν απειλεί μόνο τις υποδομές και την ποιότητα ζωής στις ελληνικές πόλεις αλλά και την οικονομική σταθερότητα της χώρας

Απόψεις 07.07.2026, 07:00
Σχολιάστε
Aνοχύρωτοι στα ακραία φαινόμενα
Άποψη Νίκος Αυλώνας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι αστικές περιοχές της Ελλάδας πρέπει να γίνουν άμεσα πιο ανθεκτικές απέναντι στις αυξανόμενες θερμοκρασίες, τις πλημμύρες, τις πυρκαγιές και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Η κλιματική προσαρμογή δεν είναι πλέον μελλοντική επιλογή. Είναι επείγουσα ανάγκη για την προστασία της ζωής, της οικονομίας και των κρίσιμων υποδομών.

Οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης γίνονται πλέον αισθητές και μέσα στις πόλεις. Στην Ελλάδα, όπου περίπου 79% του πληθυσμού ζει σε αστικές περιοχές, η ανθεκτικότητα των πόλεων αποτελεί εθνική προτεραιότητα και όχι μόνο ζήτημα τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα δεδομένα δείχνουν ότι η χώρα εισέρχεται σε μια περίοδο πιο συχνών και έντονων ακραίων φαινομένων. Η Αθήνα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της πρόκλησης.

Μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας για την αστική θερμική ανθεκτικότητα αναφέρει ότι η Αθήνα είναι η πιο θερμή ηπειρωτική πρωτεύουσα της Ευρώπης, ενώ παλαιότερη ανάλυση 571 ευρωπαϊκών πόλεων την κατέταξε ως την πόλη με τη μεγαλύτερη αναμενόμενη επίπτωση από κύματα καύσωνα.

Οι προβλέψεις για τις επόμενες δεκαετίες είναι ακόμη πιο ανησυχητικές. Η Ελλάδα αναμένεται να αντιμετωπίσει λιγότερες βροχές, περισσότερη ξηρασία και μεγαλύτερο κίνδυνο ερημοποίησης. Η Τράπεζα της Ελλάδος προειδοποιεί ότι περίπου 40% της χώρας, κυρίως σε ανατολικές και νότιες περιοχές, μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπο με συνθήκες ερημοποίησης έως το τέλος του αιώνα. Η λύση δεν μπορεί να περιοριστεί στην πολιτική προστασία ή σε δηλώσεις που ακούμε από τους αρμοδίους όλο και πιο συχνά, «αντιμετωπίσαμε ακραία καιρικά φαινόμενα», στο οποίο ακολουθεί συνήθως η επίρριψη των ευθυνών στα φαινόμενα.

Οι πόλεις πρέπει να περάσουν από τη λογική της έκτακτης ανάγκης στη λογική της πρόληψης. Αυτό σημαίνει περισσότερα δέντρα, σκίαση, ψυχρά υλικά, πράσινες στέγες, διαπερατά πεζοδρόμια, μικρά πάρκα, αναβαθμισμένα δίκτυα ομβρίων, προστασία ρεμάτων, έξυπνους αισθητήρες, σχέδια για ευάλωτες ομάδες και κλιματικά κριτήρια σε κάθε νέο έργο το συντομότερο.

Η κλιματική κρίση δεν απειλεί μόνο τις υποδομές και την ποιότητα ζωής στις ελληνικές πόλεις. Απειλεί άμεσα και την οικονομική σταθερότητα της χώρας. Κάθε μεγάλη φυσική καταστροφή μετατρέπεται πλέον σε δημοσιονομικό βάρος, καθώς απαιτεί αποζημιώσεις, αποκατάσταση υποδομών, στήριξη επιχειρήσεων, ανακατασκευή κατοικιών, αντιπλημμυρικά έργα και νέες επενδύσεις προστασίας.

Κάθε ευρώ που κατευθύνεται σε αντιπλημμυρικά έργα, φυσικές λύσεις, ανθεκτικά δίκτυα, πράσινες υποδομές, έγκαιρη προειδοποίηση, χωροταξικό σχεδιασμό και προστασία κρίσιμων εγκαταστάσεων μπορεί να μειώσει πολλαπλάσια μελλοντικά κόστη για το κράτος, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, δεδομένου ότι για κάθε 1 ευρώ που επενδύεται στην πρόληψη μπορεί να εξοικονομήσει περίπου 3 έως 10 ευρώ από μελλοντικές ζημιές, αποκατάσταση και απώλειες.

Η Ελλάδα έχει πλέον αρκετά δεδομένα για να γνωρίζει τον κίνδυνο. Η κλιματική ανθεκτικότητα δεν είναι πολυτέλεια και πρέπει να μπει στην πρώτη γραμμή της πολιτικής και δημοσιονομικής συζήτησης μια και αποτελεί θέμα επιβίωσης αντίστοιχης με αυτής ενός διαρκούς πολέμου. Μόνο που στον «πόλεμο» αυτόν δεν υπάρχει τέλος.

Ο κ. Νίκος Αυλώνας είναι πρόεδρος του Κέντρου Αειφορίας (CSE) και επισκέπτης καθηγητής Βιώσιμης Ανάπτυξης στο ΟΠΑ.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (ΟΤ) – ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Μισθοί: Γιατί παραμένουν πίσω από την Ευρώπη
Economy

Το ελληνικό παράδοξο: Η οικονομία τρέχει, οι μισθοί όχι 
Nearly 40% of Attica’s Forests Burned in Nine Years
English Edition

Nearly 40% of Attica’s Forests Burned in Nine Years
Κάμερες: Νέα ηλεκτρονικά μάτια σε 100 κρίσιμους κόμβους
Κοινωνία

Κάμερες: Νέα ηλεκτρονικά μάτια σε 100 κρίσιμους κόμβους
Σύνοδος ΝΑΤΟ: Η απογείωση των στρατιωτικών δαπανών στο επίκεντρο
Κόσμος

Σύνοδος ΝΑΤΟ: Η απογείωση των στρατιωτικών δαπανών στο επίκεντρο
Πανελλαδικές 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή του Μηχανογραφικού – Οδηγίες προς υποψηφίους
Κοινωνία

Πανελλαδικές: Άνοιξε η πλατφόρμα για το Μηχανογραφικό - Οδηγίες
Ένωση Σούπερ Μάρκετ: Η συνάντηση με ΠΑΣΟΚ και η συζήτηση για ανταγωνισμό και τιμές
Τρόφιμα – ποτά

Σούπερ μάρκετ: H απάντηση για τα καρτέλ και το αίτημα στο ΠΑΣΟΚ 

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ιράν: Γιατί θα δυσκολευτεί να εξαντλήσει τα αποθέματα σε πετρέλαιο παρά την άρση των κυρώσεων
Πετρέλαιο

Γρίφος για το Ιράν η διάθεση του πετρελαίου του

Η Κίνα δεν έχει δείξει ιδιαίτερη βούληση για αύξηση παραγγελιών πετρελαίου από το Ιράν και άλλες αγορές

Δημήτρης Σταμούλης
Νέα Υόρκη: Η αγορά πολυτελών ακινήτων αψηφά τον νέο φόρο στις δευτερεύουσες κατοικίες
World

Ανακάμπτει η αγορά πολυτελών ακινήτων στη Νέα Υόρκη

Ένα μήνα μετά την ψήφιση φόρου στις δευτερεύουσες κατοικίες στη Νέα Υόρκη, μεσίτες και αναλυτές δήλωσαν ότι οι πωλήσεις πολυτελών ακινήτων παραμένουν ισχυρές.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Morgan Stanley: Με τιμή-στόχο στα 27 ευρώ αρχίζει την κάλυψη της ΔΕΗ
Business

ΔΕΗ: Ξεκινά κάλυψη η Morgan Stanley με τιμή-στόχο τα 27 ευρώ

Όπως αναφέρει η Morgan Stanley, από το 2019 η ΔΕΗ έχει αναδιαμορφώσει ουσιαστικά τη βάση των περιουσιακών της στοιχείων

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Εξαγωγές: Τα top ελληνικά τρόφιμα στον Καναδά
Economy

Τα ελληνικά τρόφιμα που κέρδισαν τους Καναδούς

Ποιες είναι οι κυριότερες κατηγορίες τροφίμων σε εξαγωγές στον Καναδά - Τα προϊόντα που ξεχωρίζουν

Μαρία Σιδέρη
Citi: Στο κλειστό κλαμπ των θησαυροφυλακίων χρυσού στο Λονδίνο
Commodities

Citi: Ζυγίζει και εκκαθαρίζει χρυσό

Η Citi γίνεται το πέμπτο μέλος εκκαθάρισης της LPMCL

Τζούλη Καλημέρη
Ελληνική οικονομία: «Ψαλίδι» στην ανάπτυξη στο 1,9% και υψηλότερος πληθωρισμός στο 3,2%
Macro

«Ψαλίδι» στην ανάπτυξη στο 1,9% και υψηλός πληθωρισμός

Τι δείχνουν οι νέες προβλέψεις του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου για την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Υδρογονάνθρακες: Νέος παίκτης (;) για γεωτρήσεις στο Ιόνιο
Φυσικό αέριο

Νέος παίκτης (;) για γεωτρήσεις στο Ιόνιο

Τι κρύβει αίτημα της HELLENiQ ENERGY στην ΕΔΕΥΕΠ για τις έρευνες σε υδρογονάνθρακες στο μπλοκ «Ιόνιο»

Χρήστος Κολώνας
AI: Πολύτιμο «εργαλείο» για εταιρείες καταλωτικών προϊόντων – Ποιοι κολοσσοί τη χρησιμοποιούν
World

AI: «Τονωτικό» στην καινοτομία - Ποιες εταιρείες τη χρησιμοποιούν

Μεγαλώνει ο κατάλογος των εταιρειών που χρησιμοποιούν AI για την παραγωγή καταναλωτικών προϊόντων

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από Απόψεις
Aνοχύρωτοι στα ακραία φαινόμενα
Απόψεις

Ανοχύρωτοι

Η κλιματική κρίση δεν απειλεί μόνο τις υποδομές και την ποιότητα ζωής στις ελληνικές πόλεις αλλά και την οικονομική σταθερότητα της χώρας

Νίκος Αυλώνας
Προεκλογική εκστρατεία υψηλού κινδύνου
Experts

Υψηλός κίνδυνος

Τα κόμματα στην προεκλογική τους εκστρατεία επιδίδονται σε πλειοδοσία παροχών

Μιχάλης Σάλλας
Το στοίχημα της επόμενης ημέρας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης
Experts

Το στοίχημα της επόμενης ημέρας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Η επόμενη ημέρα του ΤΑΑ είναι στοίχημα για τη χώρα

Δημήτρης Λιάκος - Ειρήνη-Ακριβή Νταή
Πότε απαλλάσσεται από τον Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων η αγορά πρώτης κατοικίας (Γ μέρος)
Experts

Πότε απαλλάσσεται από τον φόρο η αγορά πρώτης κατοικίας

Οδηγίες της διοίκησης για την απαλλαγή από τον ΦΜΑ

Απόστολος Αλωνιάτης
Ειδική παράταση της παραγραφής μετά την έκδοση απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών [Μέρος 1]
Experts

Παράταση της παραγραφής μετά την έκδοση απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Ισχύουσες διατάξεις, αιτιολογική έκθεση και διοικητικό πλαίσιο

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Η πολιτιστική κληρονομιά στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο
Experts

Πολιτισμός και Ανάπτυξη

Η Ελλάδα διαθέτει παγκοσμίως μοναδικό πολιτιστικό κεφάλαιο, μεγάλης αναπτυξιακής αξίας. Το ζήτημα δεν είναι αν θα το αξιοποιήσει, αλλά πώς θα το αξιοποιήσει

Γεώργιος Μέργος
Η τεχνολογία και τα νέα δεδομένα για τo λιανικό εμπόριο 
Experts

H τεχνολογία στο εμπόριο

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός συνθήκη επιβίωσης στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον

Σταύρος Καφούνης
Latest News
Μισθοί: Γιατί παραμένουν πίσω από την Ευρώπη
Economy

Το ελληνικό παράδοξο: Η οικονομία τρέχει, οι μισθοί όχι 

Παρά την ισχυρή ανάπτυξη, η Ελλάδα εξακολουθεί να υστερεί σε παραγωγικότητα και μισθούς σε σύγκριση με την Ευρώπη 

Αθανασία Ακρίβου
Nearly 40% of Attica’s Forests Burned in Nine Years
English Edition

Nearly 40% of Attica’s Forests Burned in Nine Years

New analysis by the National Observatory of Athens shows that more than 172,973 acres of land have burned in Attica since 2017, with forest losses reaching 38% of the region's total forest area

Κάμερες: Νέα ηλεκτρονικά μάτια σε 100 κρίσιμους κόμβους
Κοινωνία

Κάμερες: Νέα ηλεκτρονικά μάτια σε 100 κρίσιμους κόμβους

Πότε τίθεται σε λειτουργία ο νέος εξοπλισμός – Τι αλλάζει στην επιβολή προστίμων

Κώστας Ντελέζος
Σύνοδος ΝΑΤΟ: Η απογείωση των στρατιωτικών δαπανών στο επίκεντρο
Κόσμος

Σύνοδος ΝΑΤΟ: Η απογείωση των στρατιωτικών δαπανών στο επίκεντρο

Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ σχεδιάζουν να ανακοινώσουν εξοπλιστικές συμφωνίες αξίας δεκάδων δισ. δολαρίων επιδιώκοντας να δείξουν ότι ανταποκρίνονται στις εκκλήσεις Τραμπ για αύξηση των στρατιωτικών δαπανών

Παρασκευή Τσιβόλα
Πανελλαδικές 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή του Μηχανογραφικού – Οδηγίες προς υποψηφίους
Κοινωνία

Πανελλαδικές: Άνοιξε η πλατφόρμα για το Μηχανογραφικό - Οδηγίες

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές 2026 θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία έως την Πέμπτη 16 Ιουλίου, στις 23:59

Ένωση Σούπερ Μάρκετ: Η συνάντηση με ΠΑΣΟΚ και η συζήτηση για ανταγωνισμό και τιμές
Τρόφιμα – ποτά

Σούπερ μάρκετ: H απάντηση για τα καρτέλ και το αίτημα στο ΠΑΣΟΚ 

Η ΕΣΕ συναντήθηκε με στελέχη του ΠΑΣΟΚ, υπερασπίστηκε τα στοιχεία του κλάδου των σούπερ μάρκετ

Δημήτρης Χαροντάκης
Οπτικές ίνες: Η μάχη των παρόχων φέρνει νέα δεδομένα στην αγορά
Τηλεπικοινωνίες

Οπτικές ίνες: Η νέα πίστα ανάπτυξης για τα telecoms

ΟΤΕ, Vodafone, Nova και ΔΕΗ επεκτείνουν επιθετικά τα δίκτυά τους, ενώ το 5G καλύπτει τα κενά εκεί όπου δεν φτάνει ακόμη οι οπτικές ίνες

Γιώργος Πολύζος
Aνοχύρωτοι στα ακραία φαινόμενα
Απόψεις

Ανοχύρωτοι

Η κλιματική κρίση δεν απειλεί μόνο τις υποδομές και την ποιότητα ζωής στις ελληνικές πόλεις αλλά και την οικονομική σταθερότητα της χώρας

Νίκος Αυλώνας
Νερό: Ο νέος επενδυτικός χάρτης
Business

Ο νέος χάρτης στο νερό και οι επενδύσεις δισ.

Veolia, Suez, AKTOR, ΕΥΔΑΠ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μπαίνουν στην αγορά για το...νερό με επενδύσεις δισεκατομμυρίων

Μάχη Τράτσα
Halcyon Equity Partners: Η στρατηγική του fund – Πού ψάχνει… ευκαιρίες
Business

Από την Mailos στην Kayak - Τι ψάχνει η Halkyon

Στον κλάδο των τροφίμων και της εστίασης επενδύει η Halcyon Equity Partners - Πού έκανε τα τελευταία «χτυπήματα»

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Τραπεζικές χρεώσεις: Τι ισχύει μετά τις δικαστικές αποφάσεις
Τράπεζες

Τι ισχύει με τις τραπεζικές χρεώσεις μετά τις δικαστικές αποφάσεις

Οι τραπεζικές χρεώσεις βρέθηκαν στο στόχαστρο των καταναλωτικών οργανώσεων τα τελευταία χρόνια

Αγης Μάρκου
Ιράν: Γιατί θα δυσκολευτεί να εξαντλήσει τα αποθέματα σε πετρέλαιο παρά την άρση των κυρώσεων
Πετρέλαιο

Γρίφος για το Ιράν η διάθεση του πετρελαίου του

Η Κίνα δεν έχει δείξει ιδιαίτερη βούληση για αύξηση παραγγελιών πετρελαίου από το Ιράν και άλλες αγορές

Δημήτρης Σταμούλης
Εθνική Ασφαλιστική: Στόχος τζίρος 1,6 δισ. έως το 2030 – Πότε ξεκινά το bancassurance με την Πειραιώς
Ασφαλιστικές

Το μεγάλο στοίχημα της νέας Εθνικής Ασφαλιστικής 

Τι ανέφερε ο CEO της Εθνικής Ασφαλιστικής για τον στόχο του κύκλου εργασιών, το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς - Προέβλeψε ισχυρές επιδόσεις για το 2026 και το 2027 

Ετήσια άδεια: Ξεκίνησε η τμηματική χορήγησή της για το 2026
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ετήσια άδεια: Τι αλλάζει, τι παραμένει σε ισχύ

Τι αλλάζει, τι παραμένει σε ισχύ και ποια είναι η διάρκειά για την ετήσια άδεια

Κώστας Παπαδής
Το «παράθυρο» του ΧΑ, αλλάζει επίπεδο η ΕΥΔΑΠ, το γύρισε… η SUNLGIHT, τι περιμένει η αγορά από τη LAMDA, τα «γυρίσματα» της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, οι «εξισώσεις» των ΑΧΕΠΕΥ
Inside Stories

Το «παράθυρο» του ΧΑ, αλλάζει επίπεδο η ΕΥΔΑΠ, το γύρισε… η SUNLGIHT, τι περιμένει η αγορά από τη LAMDA, τα «γυρίσματα» της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, οι «εξισώσεις» των ΑΧΕΠΕΥ

Αργά και σταθερά…

Εξαγωγές: Τα top ελληνικά τρόφιμα στον Καναδά
Economy

Τα ελληνικά τρόφιμα που κέρδισαν τους Καναδούς

Ποιες είναι οι κυριότερες κατηγορίες τροφίμων σε εξαγωγές στον Καναδά - Τα προϊόντα που ξεχωρίζουν

Μαρία Σιδέρη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies