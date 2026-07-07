 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(22) "Technology & Computing"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(18) "Financial Industry"
    [1]=>
    string(23) "Artificial Intelligence"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(24) "Negative News: Financial"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
}

Προειδοποίηση ESRB για την AI: Νέοι κίνδυνοι για τις τράπεζες

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB) τονίζει ότι τα προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να αυξήσουν την ταχύτητα, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των επιθέσεων

Tεχνητή νοημοσύνη 07.07.2026, 15:35
Σχολιάστε
Προειδοποίηση ESRB για την AI: Νέοι κίνδυνοι για τις τράπεζες
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η χρήση frontier AI μοντέλων μπορεί να πιέσει την κυβερνοανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, προειδοποιεί το ESRB, καθώς η ταχεία εξέλιξή τους φαίνεται να ενισχύει —τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα— τις δυνατότητες των επιτιθέμενων στον κυβερνοχώρο.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB) εξέδωσε σήμερα προειδοποίηση για τους συστημικούς κυβερνοκινδύνους που απορρέουν από τα frontier AI μοντέλα, δηλαδή τα προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά αμυντικές και επιθετικές επιχειρήσεις στον κυβερνοχώρο.

Σύμφωνα με το ESRB, τα μοντέλα αυτά αλλάζουν το τοπίο των κυβερνοαπειλών για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ, αυξάνοντας την ταχύτητα, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των επιθέσεων. Αν και σε βάθος χρόνου αναμένεται να συμβάλουν στην ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας, στην παρούσα φάση δίνουν πλεονέκτημα στους επιτιθέμενους, οι οποίοι μπορούν να εντοπίζουν ευπάθειες και να εκτελούν επιθέσεις πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά.

Οι κίνδυνοι για την ΕΕ

Η προειδοποίηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Γενικό Συμβούλιο του ESRB είχε ήδη αξιολογήσει τον συστημικό κυβερνοκίνδυνο ως «σοβαρό» τον Ιούνιο, από «αυξημένο» τον Μάρτιο. Το Συμβούλιο υπογραμμίζει επίσης ότι η συγκέντρωση των κορυφαίων παρόχων AI εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργεί στρατηγική εξάρτηση και γεωπολιτικούς κινδύνους.

Με την προειδοποίησή του, το ESRB καλεί την ΕΕ να ενισχύσει τις δυνατότητές της, την τεχνογνωσία της και τη στρατηγική της αυτονομία σε έναν τομέα που πλέον θεωρείται κρίσιμος για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η απάντηση, όπως σημειώνει, πρέπει να είναι συντονισμένη και να περιλαμβάνει παρόχους AI, εταιρείες λογισμικού, εταιρείες κυβερνοασφάλειας, συντηρητές open-source λύσεων, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και αρχές σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Η στάση της ΕΚΤ

Το ESRB χαιρέτισε επίσης την επιστολή της Εποπτείας Τραπεζών της ΕΚΤ προς τους διευθύνοντες συμβούλους σημαντικών τραπεζών της ζώνης του ευρώ, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα και θέτει εποπτικές προσδοκίες για την αντιμετώπιση του εξελισσόμενου τοπίου κυβερνοαπειλών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Η επιστολή αυτή εντάσσεται στο ίδιο πλαίσιο ανησυχίας για το πώς τα συστήματα AI μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο από κακόβουλους φορείς όσο και από το ίδιο το χρηματοπιστωτικό οικοσύστημα, το οποίο καλείται να αναβαθμίσει άμεσα τις δικλίδες ασφαλείας του.

Η επόμενη μέρα

Το ESRB αναφέρει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί τη χρήση και την εξέλιξη των frontier AI μοντέλων με δυνατότητες στον κυβερνοχώρο και τον αντίκτυπό τους στον χρηματοπιστωτικό τομέα από τη σκοπιά του συστημικού κινδύνου. Παράλληλα, το Γενικό Συμβούλιο θα επανεξετάζει τις εξελίξεις στις τριμηνιαίες αξιολογήσεις κινδύνου και θα εξετάζει περαιτέρω δράσεις, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Τέλος, το ESRB ενέκρινε και τη δημοσίευση σημείωσης με τίτλο «Addressing Frontier AI Models with cyber capabilities from a financial stability perspective», στην οποία παρουσιάζεται πρόσθετη ανάλυση των κινδύνων που έχουν εντοπιστεί.

Η προειδοποίηση του ESRB έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η τεχνητή νοημοσύνη, πέρα από εργαλείο παραγωγικότητας και καινοτομίας, εξελίσσεται και σε παράγοντα αυξημένης συστημικής αβεβαιότητας για τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται, η κυβερνοασφάλεια δεν αποτελεί πλέον μόνο τεχνικό ζήτημα, αλλά βασική προϋπόθεση για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ευρώπη.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Toyota: Επένδυση 3,6 δισ. δολ. για μεταφορά γραμμής παραγωγής από το Μεξικό στο Τέξας
World

Μεταφορά παραγωγής pickup της Toyota από το Μεξικό στο Τέξας
Σύντηξη: Η Google υποστηρίζει ευρωπαϊκή startup πυρηνικής σύντηξης
World

Η Google υποστηρίζει ευρωπαϊκή startup πυρηνικής σύντηξης
Κυβέρνηση Καναδά: Επενδυτικό ενδιαφέρον δισεκατομμυρίων από τα ΗΑΕ, αλλά λείπουν τα ώριμα έργα
World

Γιατί ο Καναδάς λέει όχι σε επενδύσεις 80 δισ. δολ. από τα ΗΑΕ
Wall Street: Ρευστοποιήσεις στις μετοχές της AI «φρέναραν» τις μετοχές
Wall Street

Ρευστοποιήσεις στις μετοχές της AI «φρέναραν» τη Wall Street
Volkswagen: Αναζητά ηγέτες που να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις
World

Η VW προς αναζήτηση ηγετών που να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις
Τεχνητή νοημοσύνη: Ανεξέλεγκτες οι χρήσεις της ΑΙ στο δημόσιο τομέα
Tεχνητή νοημοσύνη

Ανεξέλεγκτες οι χρήσεις της ΑΙ στο δημόσιο τομέα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Δημόσιο Χρέος: Το «κρυφό» κόστος για την ελληνική οικονομία
Economy

Πόσο ακριβά πληρώνουμε (ακόμη) το δημόσιο χρέος

Πόσο έχει αλλάξει το μείγμα για το ελληνικό δημόσιο χρέος κατά τα τελευταία 15 χρόνια

Γιάννης Αγουρίδης
Οπτικές ίνες: Η μάχη των παρόχων φέρνει νέα δεδομένα στην αγορά
Τηλεπικοινωνίες

Οπτικές ίνες: Η νέα πίστα ανάπτυξης για τα telecoms

ΟΤΕ, Vodafone, Nova και ΔΕΗ επεκτείνουν επιθετικά τα δίκτυά τους, ενώ το 5G καλύπτει τα κενά εκεί όπου δεν φτάνει ακόμη οι οπτικές ίνες

Γιώργος Πολύζος
Γαλλία: Το δημόσιο χρέος και η απειλή του «φαινομένου χιονοστιβάδας»
World

Γαλλία: Το δημόσιο χρέος και η απειλή του «φαινομένου χιονοστιβάδας»

Αγορές και οικονομολόγοι ανησυχούν για το δημόσιο χρέος στη Γαλλία

Τζούλη Καλημέρη
Στενά του Ορμούζ: Αποτυχημένο σενάριο τα βυτιοφόρα να αντικαταστήσουν τη ναυτιλία
Πετρέλαιο

Δε... βγαίνει το σενάριο με τα βυτιοφόρα - Παραμένει κυρίαρχο το Ορμούζ

Ο CEO της Kuehne+Nagel αναφέρει ότι το κόστος και η κυκλοφοριακή συμφόρηση σημαίνουν ότι τα Στενά του Ορμούζ παίζουν τον κυρίαρχο ρόλο ως εμπορευματική οδός

Δημήτρης Σταμούλης
ΔΕΣΦΑ: Αμερικανικό LNG το 1/3 του φυσικού αερίου που εισάγει η Ελλάδα
Φυσικό αέριο

Κυρίαρχο το αμερικανικό LNG στις εισαγωγές αερίου - Κόμβος η Ελλάδα

Σύμφωνα με τον ΔΕΣΦΑ το α' εξάμηνο του 2026 οι συνολικές εισαγωγές αερίου ήταν 43,09 TWh - Οι ΗΠΑ προμήθευσαν 12,67 TWh LNG - Τριπλασιάστηκαν οι εξαγωγές

Χρήστος Κολώνας
Ελληνικές τράπεζες: Ανεβάζει τις τιμές στόχους η AXIA – Alpha Finance – Παραμένουν ελκυστικές
Τράπεζες

ΑΧΙΑ - Alpha: Γιατί οι τράπεζες παραμένουν ελκυστικές

Οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να υπεραποδίδουν έναντι των ευρωπαϊκών - Τι αναφέρει η AXIA - Alpha Finance

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Coca-Cola HBC: Πώς η Αίγυπτος έγινε η τρίτη μεγαλύτερη αγορά του ομίλου
Business

Καλογεράκη (Coca-Cola HBC): Η Αίγυπτος «ατμομηχανή» ανάπτυξης

H COO της Coca Cola HBC, Νάγια Καλογεράκη μιλώντας σε ειδική εκδήλωση ανέλυσε πως η εξαγορά του 2022 στην Αίγυπτo μετατράπηκε σε μοχλό ανάπτυξης

Γιώργος Μανέττας
Swarovski Hellas: Συνεχίζει να λάμπει και το 2025 – Στο +4% οι πωλήσεις το 2025
Business

Η Swarovski λάμπει στην ελληνική αγορά - Στο +4% το 2025

Το 2025 αποτέλεσε θετική περίοδο για την Swarovski Hellas, καθώς ο κύκλος εργασιών της στην εγχώρια αγορά παρουσίασε αύξηση

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή νοημοσύνη: Ανεξέλεγκτες οι χρήσεις της ΑΙ στο δημόσιο τομέα
Tεχνητή νοημοσύνη

Ανεξέλεγκτες οι χρήσεις της ΑΙ στο δημόσιο τομέα

Στη Γαλλία το 40% των δημοσίων υπαλλήλων χρησιμοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη κατά το δοκούν

Αλέξανδρος Καψύλης
Προειδοποίηση ESRB για την AI: Νέοι κίνδυνοι για τις τράπεζες
Tεχνητή νοημοσύνη

Κώδωνας κινδύνου για AI και κυβερνοασφάλεια στο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB) τονίζει ότι τα προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να αυξήσουν την ταχύτητα, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των επιθέσεων

DeepSeek: Η κινεζική εταιρεία τεχνολογίας αναπτύσσει το δικό της τσιπ τεχνητής νοημοσύνης
Tεχνητή νοημοσύνη

H κινεζική DeepSeek αναπτύσσει το δικό της τσιπ ΑΙ

Η DeepSeek έχει αυξήσει τις προσλήψεις μηχανικών σχεδιασμού τσιπ τους τελευταίους μήνες

Πισσαρίδης στο Bloomberg: Η ΑΙ δεν θα επαναφέρει την ταχεία ανάπτυξη στη Δύση
Tεχνητή νοημοσύνη

Πισσαρίδης στο Bloomberg: Η ΑΙ δεν θα επαναφέρει την ταχεία ανάπτυξη στη Δύση

Αμφιβάλλω αν θα υπάρξει μια νέα έκρηξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών αντίστοιχη με εκείνη που είχαμε στις δεκαετίες του 1980 και του 1990 δηλώνει ο Χριστόφορος Πισσαρίδης

Samsung: Βουτιά 9,6% στη μετοχή παρά την εκτόξευση κερδών
World

Βουτιά στη μετοχή της Samsung παρά την εκτόξευση κερδών

Οι ανησυχίες των επενδυτών για το κατά πόσον θα συνεχιστεί το ράλι ζήτησης τσιπ έριξαν σκιά στα κέρδη της Samsung

Το φιλοσοφείν της τεχνητής νοημοσύνης
Tεχνητή νοημοσύνη

Το φιλοσοφείν της τεχνητής νοημοσύνης

Ο ρόλος της επιστήμης της Φιλοσοφίας στον κλάδο του AI ως προς την ασφάλεια, τη δεοντολογία και την ισορροπία αλήθειας και κολακείας στις απαντήσεις των γλωσσικών μοντέλων προς τους χρήστες

Νατάσα Μπαστέα
Τεχνητή Νοημοσύνη: Προκαλεί ή όχι απώλειες θέσεων εργασίας;
Tεχνητή νοημοσύνη

Προκαλεί ή όχι απώλειες θέσεων εργασίας η τεχνητή νοημοσύνη;

Οι ερευνητές συμφωνούν γενικά σε ένα πράγμα: η επίδραση που έχει η Τεχνητή Νοημοσύνη στην ευρύτερη οικονομία ήταν μέχρι στιγμής περιορισμένη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Latest News
Toyota: Επένδυση 3,6 δισ. δολ. για μεταφορά γραμμής παραγωγής από το Μεξικό στο Τέξας
World

Μεταφορά παραγωγής pickup της Toyota από το Μεξικό στο Τέξας

Το εργοστάσιο του Σαν Αντόνιο παράγει επί του παρόντος το pickup μεγάλου μεγέθους Toyota Tundra, συμπεριλαμβανομένης μιας υβριδικής έκδοσης, και το υβριδικό SUV Toyota Sequoia.

Σύντηξη: Η Google υποστηρίζει ευρωπαϊκή startup πυρηνικής σύντηξης
World

Η Google υποστηρίζει ευρωπαϊκή startup πυρηνικής σύντηξης

Η Proxima Fusion στοχεύει στον πρώτο εμπορικό σταθμό παραγωγής ενέργειας από πυρηνική σύντηξη στην Ευρώπη

Κυβέρνηση Καναδά: Επενδυτικό ενδιαφέρον δισεκατομμυρίων από τα ΗΑΕ, αλλά λείπουν τα ώριμα έργα
World

Γιατί ο Καναδάς λέει όχι σε επενδύσεις 80 δισ. δολ. από τα ΗΑΕ

Ο Καναδάς λέει στα ΗΑΕ ότι δεν είναι έτοιμος για την επένδυσή του ύψους 70 δισ. καναδικών δολαρίων, λόγω έλλειψης έργων έτοιμων για έναρξη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Wall Street: Ρευστοποιήσεις στις μετοχές της AI «φρέναραν» τις μετοχές
Wall Street

Ρευστοποιήσεις στις μετοχές της AI «φρέναραν» τη Wall Street

Μαζικές πωλήσεις σε ημιαγωγούς και τεχνολογικές μετοχές έστειλαν χαμηλότερα τη Wall Street

Volkswagen: Αναζητά ηγέτες που να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις
World

Η VW προς αναζήτηση ηγετών που να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις

Πώς η Volkswagen προσπαθεί να διαχειριστεί τη βαθιά αβεβαιότητα που αντιμετωπίζει - Ανάλυση των FT

Τεχνητή νοημοσύνη: Ανεξέλεγκτες οι χρήσεις της ΑΙ στο δημόσιο τομέα
Tεχνητή νοημοσύνη

Ανεξέλεγκτες οι χρήσεις της ΑΙ στο δημόσιο τομέα

Στη Γαλλία το 40% των δημοσίων υπαλλήλων χρησιμοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη κατά το δοκούν

Αλέξανδρος Καψύλης
Ευρώπη και AI: Το Mythos φέρνει στο προσκήνιο το πρόβλημα εξάρτησης της ΕΕ
Tεχνητή νοημοσύνη

Mythos και ευρωπαϊκή εξάρτηση: Η δύσκολη εξίσωση της ΕΕ στην AI

Το νέο αμερικανικό frontier μοντέλο ανέδειξε το τεχνολογικό και γεωπολιτικό έλλειμμα που έχει η Ευρώπη σε σχέση με ΗΠΑ και Κίνα - Επιχειρεί να απαντήσει με νέο σχέδιο δράσης

Γιώργος Πολύζος
De Beers: Διαμάντια σε εκπτώσεις
World

Διαμάντια σε... εκπτώσεις

Γιατί η De Beers πουλάει μυστικά διαμάντια σε χαμηλότερες τιμές

Τζούλη Καλημέρη
Παγκόσμια οικονομία: Η εποχή των mega deals – Ποιους κινδύνους φέρνουν
World

Η εποχή των mega deals - Ο κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία

Οι κολοσσιαίες εξαγορές, οι επενδύσεις-μαμούθ στην τεχνητή νοημοσύνη και η πρωτοφανής συγκέντρωση κεφαλαίων αναδιαμορφώνουν την παγκόσμια οικονομία - Η εξάρτηση των αγορών από...λίγους

Γιάννης Αγουρίδης
Γαλλία: Θα επιστρέψει στην Συρία χρήματα που κατασχέθηκαν από την δυναστεία Άσαντ
Κόσμος

Γαλλία: Θα επιστρέψει στην Συρία χρήματα που κατασχέθηκαν από την δυναστεία Άσαντ

Η Γαλλία θα επιστρέψει στη Δαμασκό περισσότερα από 50 εκατ. ευρώ που είχε κατασχέσει από την οικογένεια Άσαντ, όπως ανακοίνωσε ο Εμανουέλ Μακρόν

Μαρίν Λεπέν: Θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας
Κόσμος

Μαρίν Λεπέν: Θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας

Στο κανάλι 1 της γαλλικής δημόσιας τηλεόρασης ανακοίνωσε την απόφασή της η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς. Η Μαρίν Λεπέν σε μια προεκλογικού τύπου ομιλία, κάλεσε τους Γάλλους να λάβουν μέρος στην εκστρατεία της, υποσχόμενη να «ξυπνήσει» τον γαλλικό γίγαντα.

Greek Debt Falls, but Interest Costs Keep Risks High
English Edition

Greek Debt Falls, but Interest Costs Keep Risks High

The Hellenic Fiscal Council warns that Greece still carries the EU's largest debt load, spends as much on interest as on defense, and faces costlier market borrowing as cheap bailout loans are repaid through 2070

Yannis Agouridis
ΑΑΔΕ: Ψηφιακά πλέον η διαχείριση ναυλοσυμφώνων
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: Ψηφιακά πλέον η διαχείριση ναυλοσυμφώνων

Με εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή παρέχονται αναλυτικές οδηγίες

NATO: Οι χώρες που θα επιτύχουν φέτος τον στόχο της αύξησης αμυντικών δαπανών
World

NATO: Οι χώρες που θα επιτύχουν φέτος τον στόχο της αύξησης αμυντικών δαπανών

Οι αμυντικές δαπάνες της Λιθουανίας εκτιμώνται ότι θα φτάσουν φέτος το 5,33% του ΑΕΠ της - Ακολουθούν η Εσθονία (5,1%), η Λετονία (4,92%), η Πολωνία (4,68%) και η Ελλάδα (3,65%)

Greece Faces Slower Growth, Higher Inflation, Watchdog Says
English Edition

Greece Faces Slower Growth, Higher Inflation, Watchdog Says

The Hellenic Fiscal Council's spring report trims 2026 growth to 1.9% and raises its inflation forecast to 3.2%, citing energy costs, weaker exports and the winding down of EU recovery money as drags on household spending power

HSBC: Αποσύρεται από πιο επικίνδυνα ιδιωτικά δάνεια
World

Η HSBC αποσύρεται από πιο επικίνδυνα ιδιωτικά δάνεια

Η HSBC ενημέρωσε ορισμένους πελάτες τις τελευταίες εβδομάδες ότι δεν θα ανανέωνε τις δανειοδοτήσεις της

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies