Προειδοποίηση ESRB για την AI: Νέοι κίνδυνοι για τις τράπεζες

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η χρήση frontier AI μοντέλων μπορεί να πιέσει την κυβερνοανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, προειδοποιεί το ESRB, καθώς η ταχεία εξέλιξή τους φαίνεται να ενισχύει —τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα— τις δυνατότητες των επιτιθέμενων στον κυβερνοχώρο.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB) εξέδωσε σήμερα προειδοποίηση για τους συστημικούς κυβερνοκινδύνους που απορρέουν από τα frontier AI μοντέλα, δηλαδή τα προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά αμυντικές και επιθετικές επιχειρήσεις στον κυβερνοχώρο.

Σύμφωνα με το ESRB, τα μοντέλα αυτά αλλάζουν το τοπίο των κυβερνοαπειλών για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ, αυξάνοντας την ταχύτητα, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των επιθέσεων. Αν και σε βάθος χρόνου αναμένεται να συμβάλουν στην ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας, στην παρούσα φάση δίνουν πλεονέκτημα στους επιτιθέμενους, οι οποίοι μπορούν να εντοπίζουν ευπάθειες και να εκτελούν επιθέσεις πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά.

Οι κίνδυνοι για την ΕΕ

Η προειδοποίηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Γενικό Συμβούλιο του ESRB είχε ήδη αξιολογήσει τον συστημικό κυβερνοκίνδυνο ως «σοβαρό» τον Ιούνιο, από «αυξημένο» τον Μάρτιο. Το Συμβούλιο υπογραμμίζει επίσης ότι η συγκέντρωση των κορυφαίων παρόχων AI εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργεί στρατηγική εξάρτηση και γεωπολιτικούς κινδύνους.

Με την προειδοποίησή του, το ESRB καλεί την ΕΕ να ενισχύσει τις δυνατότητές της, την τεχνογνωσία της και τη στρατηγική της αυτονομία σε έναν τομέα που πλέον θεωρείται κρίσιμος για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η απάντηση, όπως σημειώνει, πρέπει να είναι συντονισμένη και να περιλαμβάνει παρόχους AI, εταιρείες λογισμικού, εταιρείες κυβερνοασφάλειας, συντηρητές open-source λύσεων, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και αρχές σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Η στάση της ΕΚΤ

Το ESRB χαιρέτισε επίσης την επιστολή της Εποπτείας Τραπεζών της ΕΚΤ προς τους διευθύνοντες συμβούλους σημαντικών τραπεζών της ζώνης του ευρώ, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα και θέτει εποπτικές προσδοκίες για την αντιμετώπιση του εξελισσόμενου τοπίου κυβερνοαπειλών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Η επιστολή αυτή εντάσσεται στο ίδιο πλαίσιο ανησυχίας για το πώς τα συστήματα AI μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο από κακόβουλους φορείς όσο και από το ίδιο το χρηματοπιστωτικό οικοσύστημα, το οποίο καλείται να αναβαθμίσει άμεσα τις δικλίδες ασφαλείας του.

Η επόμενη μέρα

Το ESRB αναφέρει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί τη χρήση και την εξέλιξη των frontier AI μοντέλων με δυνατότητες στον κυβερνοχώρο και τον αντίκτυπό τους στον χρηματοπιστωτικό τομέα από τη σκοπιά του συστημικού κινδύνου. Παράλληλα, το Γενικό Συμβούλιο θα επανεξετάζει τις εξελίξεις στις τριμηνιαίες αξιολογήσεις κινδύνου και θα εξετάζει περαιτέρω δράσεις, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Τέλος, το ESRB ενέκρινε και τη δημοσίευση σημείωσης με τίτλο «Addressing Frontier AI Models with cyber capabilities from a financial stability perspective», στην οποία παρουσιάζεται πρόσθετη ανάλυση των κινδύνων που έχουν εντοπιστεί.

Η προειδοποίηση του ESRB έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η τεχνητή νοημοσύνη, πέρα από εργαλείο παραγωγικότητας και καινοτομίας, εξελίσσεται και σε παράγοντα αυξημένης συστημικής αβεβαιότητας για τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται, η κυβερνοασφάλεια δεν αποτελεί πλέον μόνο τεχνικό ζήτημα, αλλά βασική προϋπόθεση για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ευρώπη.