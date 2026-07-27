THEON: Διψήφια ανάπτυξη, υψηλή κερδοφορία και νέο κύμα εξαγορών

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Η THEON συνέχισε και στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 να εμφανίζει ισχυρή εμπορική και οικονομική δυναμική, με έσοδα και κερδοφορία να κινούνται ανοδικά και το ανεκτέλεστο υπόλοιπο να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. Η εικόνα που προκύπτει από τα αποτελέσματα εξαμήνου είναι ενός ομίλου που επεκτείνεται οργανικά και μέσω εξαγορών, ενισχύοντας παράλληλα τη θέση του σε ταχέως αναπτυσσόμενους τεχνολογικούς τομείς της άμυνας.

Πιο αναλυτικά, στο β΄ τρίμηνο του 2026, η THEON κατέγραψε έσοδα 128,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 38,4% σε σχέση με τα 92,9 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2025. Το προσαρμοσμένο EBIT ανήλθε στα 35,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 44,3%, ενώ το προσαρμοσμένο περιθώριο EBIT διαμορφώθηκε στο 27,3%, από 26,2% πέρυσι. Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι παραμένει σε επίπεδα κορυφαίας κερδοφορίας για τον κλάδο, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή λειτουργική αποτελεσματικότητα.

Για το α΄ εξάμηνο, οι νέες παραγγελίες έφτασαν τα 232,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 38,5%, ενώ τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 248,7 εκατ. ευρώ, με άνοδο 35,4%. Το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε στα 69,0 εκατ. ευρώ και το προσαρμοσμένο EBIT στα 65,1 εκατ. ευρώ, με τα αντίστοιχα ποσοστά αύξησης να φθάνουν το 40,2% και το 37,5%.

Δυνατό backlog

Η THEON έκλεισε την 30ή Ιουνίου 2026 με ανεκτέλεστο υπόλοιπο 1,456 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 2,5% σε σχέση με τα τέλη Μαρτίου. Παράλληλα, τα δικαιώματα προαίρεσης επί του ανεκτέλεστου υπολοίπου ανήλθαν στα 902 εκατ. ευρώ, στοιχείο που ενισχύει σημαντικά την ορατότητα για τα επόμενα τρίμηνα. Ο δείκτης book-to-bill κινήθηκε περίπου στο 1,0x, υποδηλώνοντας ότι η εισροή νέων παραγγελιών παραμένει σε ισορροπία με την εκτέλεση του έργου.

Η διοίκηση επισημαίνει ότι η παραδοσιακά ισχυρότερη περίοδος για τον όμιλο είναι το δεύτερο εξάμηνο του έτους, κάτι που σημαίνει ότι η τρέχουσα εμπορική βάση αφήνει περιθώρια για περαιτέρω επιτάχυνση. Σε αυτό συνηγορεί και η συνεχιζόμενη ζήτηση για προϊόντα νυχτερινής όρασης, φορητά ψηφιακά συστήματα και λύσεις ISR (Intelligence, Surveillance & Reconnaissance).

Εξωστρέφεια και νέα προϊόντα

Η THEON συνεχίζει να επεκτείνεται πέρα από τα παραδοσιακά συστήματα στρατιώτη, ενισχύοντας την παρουσία της σε drones, counter-UAS τεχνολογίες και εφαρμογές με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης. Η εταιρεία αναφέρει ότι η εκτιμώμενη δυνητική αγορά της προσεγγίζει πλέον τα 8 δισ. ευρώ, σχεδόν διπλάσια από ό,τι πριν από έναν χρόνο, ακριβώς λόγω αυτής της τεχνολογικής διεύρυνσης.

Στο επιχειρησιακό μέτωπο, ξεχωρίζουν νέες παραγγελίες στο πρόγραμμα Future Soldier της Bundeswehr (γερμανικός στρατός) για το οικοσύστημα A.R.M.E.D. και παραγγελίες της Kappa Optronics για αρκετές εκατοντάδες τεθωρακισμένα οχήματα σε χώρα της ΕΕ, με παραδόσεις από το 2026 έως το 2028. Η εταιρεία εμφανίζει επίσης ισχυρή δραστηριότητα στις λύσεις ISR, οι οποίες, όπως σημειώνει, αναμένεται να απορροφούν ολοένα μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων μεσοπρόθεσμα.

Εξαγορές και στρατηγική

Κατά το β΄ τρίμηνο, η THEON προχώρησε στη μεγαλύτερη εξαγορά στην ιστορία της. Η απόκτηση του 80% της γαλλικής MERIO και η συμφωνία για την εξαγορά της HGH, με αποτίμηση περίπου 300 εκατ. ευρώ, τοποθετούν την εταιρεία σε νέα πεδία, όπως τα μικρά ηλεκτροπτικά συστήματα για μη επανδρωμένες πλατφόρμες, τα συστήματα anti-drone και το προηγμένο λογισμικό AI.

Η διοίκηση αναφέρει ότι οι εξαγορές αυτές τελούν υπό τις συνήθεις εγκρίσεις και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του χρονοδιαγράμματος που έχει τεθεί. Παρά την έντονη επενδυτική δραστηριότητα, ο όμιλος διατηρεί ισχυρό ισολογισμό, με καθαρό δανεισμό 234,3 εκατ. ευρώ και χρηματοοικονομική μόχλευση 1,7x, επίπεδο που θεωρείται διαχειρίσιμο.

Ταμειακές ροές και κεφάλαιο κίνησης

Η THEON κατέγραψε επίσης ισχυρή παραγωγή ταμειακών ροών στο α΄ εξάμηνο, με δείκτη cash conversion 82,9%. Η απορρόφηση κεφαλαίου κίνησης ως ποσοστό των LTM εσόδων μειώθηκε στο 39,3%, από 43,1% πέρυσι, δείχνοντας πιο αποτελεσματική διαχείριση του κυκλοφορούντος κεφαλαίου. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ανήλθαν στα 11,8 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε σχέση με τα 6,7 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρονιάς.

Η βελτιωμένη λειτουργική εικόνα δίνει στην εταιρεία τη δυνατότητα να συνεχίσει οργανικές επενδύσεις στην παραγωγική της δυναμικότητα και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων. Ταυτόχρονα, η διοίκηση θεωρεί ότι αυτό θα επιταχύνει τη μείωση του δανεισμού σε βάθος χρόνου.

Προβλέψεις και στόχοι

Η THEON επιβεβαιώνει αμετάβλητη την καθοδήγησή της για το 2026, με έσοδα 570–600 εκατ. ευρώ και προσαρμοσμένο περιθώριο EBIT περίπου 25%. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αναμένονται στα 30 εκατ. ευρώ, ενώ η πολιτική μερίσματος διατηρείται στο 30% των καθαρών κερδών του οικονομικού έτους 2025.

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, ο όμιλος στοχεύει σε οργανική ανάπτυξη άνω του 15% ετησίως, ενισχυμένη από εξαγορές, και σε έσοδα 1 δισ. ευρώ έως το 2029. Η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη ότι η διεύρυνση του τεχνολογικού χαρτοφυλακίου, η γεωγραφική εξάπλωση και η ισχυρή ζήτηση της αγοράς θα στηρίξουν αυτούς τους στόχους.