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Τραμπ: Ίσως αναγκαστεί να επιτρέψει την εισαγωγή ορυκτών από την Κίνα

Ο Τραμπ έχει ορίσει ως προθεσμία τον Ιανουάριο του 2027 για τον αποκλεισμό των κινεζικών εισαγωγών

World 27.07.2026, 23:37
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Τραμπ: Ίσως αναγκαστεί να επιτρέψει την εισαγωγή ορυκτών από την Κίνα
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

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Η προσπάθεια του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει την εξάρτηση της Ουάσιγκτον από τα κρίσιμα ορυκτά της Κίνας έως τον Ιανουάριο έρχεται σε σύγκρουση με μια σκληρή πραγματικότητα: οι αμερικανικές εταιρείες εξόρυξης και επεξεργασίας δεν είναι έτοιμες.

Τα ορυκτά και η παραγωγική ικανότητα μαγνητών των ΗΠΑ δεν επαρκούν για να καλύψουν τη ζήτηση

Ο Τραμπ έχει αναγάγει την εξόρυξη και την επεξεργασία κρίσιμων ορυκτών στις ΗΠΑ σε προτεραιότητα εθνικής ασφάλειας από την επιστροφή του στην εξουσία, επενδύοντας δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε σχεδόν 150 εταιρείες ορυκτών, με στόχο να χαλαρώσει την επιρροή της Κίνας στις αλυσίδες εφοδιασμού όπλων και άλλων στρατηγικών προϊόντων.

Η αμυντική βιομηχανία και άλλοι κατασκευαστές απέχουν πλέον λίγο περισσότερο από πέντε μήνες από την προθεσμία της 1ης Ιανουαρίου 2027, που ορίζεται από τους ομοσπονδιακούς κανονισμούς, για να σταματήσουν να αγοράζουν σπάνιες γαίες, μαγνήτες, βολφράμιο, μολυβδαίνιο και ταντάλιο από την Κίνα, τη Ρωσία, το Ιράν ή τη Βόρεια Κορέα.

Η Ουάσιγκτον προσπαθεί εδώ και χρόνια να περιορίσει τέτοιες εισαγωγές, αλλά έχει χορηγήσει συστηματικά εξαιρέσεις σε εταιρείες, επειδή η αμερικανική προσφορά δεν μπορεί να καλύψει τη ζήτηση.

Ο Τραμπ επέκρινε σφοδρά αυτές τις εξαιρέσεις σε μια ανάρτηση της 10ης Μαΐου στην πλατφόρμα του «Truth Social», λέγοντας: «ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ — ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ!»

Την περασμένη Δευτέρα, υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την απόκτηση εξαιρέσεων για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αμυντική βιομηχανία.

Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι ότι οι αμερικανικές εταιρείες εξόρυξης δεν πλησιάζουν καν την κάλυψη των εγχώριων αναγκών, σύμφωνα με συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν με 16 στελέχη του κλάδου, επενδυτές, αναλυτές και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Το 2025, για παράδειγμα, η ζήτηση στις ΗΠΑ για τον πιο συνηθισμένο τύπο μαγνήτη σπάνιων γαιών ήταν περίπου 48.000 μετρικοί τόνοι, ενώ οι εγχώριες πηγές παρείχαν 300 μετρικούς τόνους, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας συμβούλων Arthur D. Little. Οι αμερικανικές εταιρείες αναμένεται να έχουν την ικανότητα να παράγουν 5.000 μετρικούς τόνους μέχρι το τέλος του έτους.

Οι σπάνιες γαίες, οι οποίες συγκαταλέγονται στα 60 ορυκτά που θεωρούνται κρίσιμα από την Ουάσινγκτον, πρέπει να υποστούν επεξεργασία προτού μετατραπούν σε μαγνήτες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή όπλων, αυτοκινήτων, υπολογιστών και άλλων προϊόντων.

Οι αμερικανικές εταιρείες δεν έχουν παράγει βολφράμιο από το 2015 και ταντάλιο από το 1959. Η Guardian Metal Resources εργάζεται για την έναρξη λειτουργίας ενός ορυχείου βολφραμίου στις ΗΠΑ έως το 2028, ενώ η Lion Rock Resources αναπτύσσει ένα ορυχείο τανταλίου στη Νότια Ντακότα, χωρίς να έχει καθοριστεί χρονοδιάγραμμα για την έναρξη λειτουργίας του.

Ο Κρις Μπέρι, αναλυτής και σύμβουλος στον τομέα των ορυκτών, δήλωσε ότι ο αμερικανικός κλάδος έχει ελάχιστες πιθανότητες να παράγει επαρκείς ποσότητες ορυκτών ώστε να καταργηθούν οι εξαιρέσεις έως τον Ιανουάριο.

«Θα χρειαστούν πολλά ακόμη χρόνια για να δημιουργηθεί η απαραίτητη υποδομή ώστε να γίνει ανταγωνιστικός ο κλάδος», ανέφερε ο Μπέρι.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν αποθέματα των πιο κρίσιμων ορυκτών· αυτό που τους λείπει είναι η ικανότητα εξόρυξης και επεξεργασίας πολλών από αυτά. Η Κίνα ανέπτυξε τη θέση της και κατέκτησε την κυριαρχία στον κλάδο της επεξεργασίας ορυκτών στα τέλη του 20ού αιώνα και σήμερα ελέγχει πάνω από το 80% του τομέα.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποίησε αυτό το μήνα ότι η παγκόσμια μεταποιητική βιομηχανία αξίας 6,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων διατρέχει κίνδυνο, εάν το Πεκίνο επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, όπως έχει κάνει περιοδικά τα τελευταία χρόνια.

Όταν κλήθηκε να σχολιάσει το θέμα, ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε στην εκτελεστική εντολή του Τραμπ, η οποία ορίζει ότι εξαιρέσεις μπορούν να χορηγηθούν μόνο εάν ένας ανάδοχος αποδείξει ότι έχει καταβάλει «εξαντλητικές προσπάθειες» για να αποφύγει την χρήση κινεζικών υλικών και διαθέτει χρονοδιάγραμμα για την απεξάρτησή του από την εν λόγω προμήθεια.

Οι επενδύσεις των ΗΠΑ στον τομέα των σπάνιων γαιών έχουν παρεμποδιστεί από τις επίμονα χαμηλές τιμές πολλών ορυκτών, για τις οποίες η Ουάσιγκτον κατηγορεί την Κίνα ότι επιδοτεί τους παραγωγούς της και πλημμυρίζει την αγορά με φθηνά προϊόντα, καθιστώντας έτσι τα αμερικανικά έργα μη κερδοφόρα.

Η Κίνα έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι τηρεί τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου σχετικά με το παγκόσμιο εμπόριο και εργάζεται για τη διασφάλιση σταθερών αγορών.

Η Ucore Rare Metals, μια νεοφυής επιχείρηση επεξεργασίας ορυκτών που υποστηρίζεται από το Πεντάγωνο, έχει αναπτύξει μια τεχνολογία επεξεργασίας γνωστή ως RapidSX, η οποία, κατά την άποψή της, είναι παρόμοια με την καθιερωμένη στον κλάδο μέθοδο εκχύλισης με διαλύτη, αλλά ταχύτερη, καθαρότερη και φθηνότερη.

Η Ucore είχε προγραμματίσει να ξεκινήσει τη διύλιση έως το 2025, αλλά αναθεώρησε τα σχέδιά της λόγω, όπως αναφέρει, των μεταβαλλόμενων απαιτήσεων του Πενταγώνου. Τώρα δεν θα ξεκινήσει την παραγωγή πριν από το 2027 το νωρίτερο, όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Pat Ryan, στο Reuters.

«Μπορεί ολόκληρη η αλυσίδα εφοδιασμού να στηριχθεί έως το 2027; Πω πω, σας λέω, αυτό είναι μια μάχη», είπε ο Ryan.

Καθυστερήσεις και αβεβαιότητα στις ΗΠΑ

Η πολυπλοκότητα της επεξεργασίας ορυκτών έχει επιβραδύνει τα έργα στις ΗΠΑ.

Οι συνεργασίες με τη Νότια Κορέα, την Ιαπωνία και άλλους συμμάχους ενδέχεται να αποτελέσουν μια προσωρινή λύση για τις μεταποιητικές βιομηχανίες, έως ότου οι προμηθευτές των ΗΠΑ καταφέρουν να αυξήσουν τον ρυθμό λειτουργίας τους, δήλωσε η Samantha Carl-Yoder της νομικής και λόμπι εταιρείας Brownstein Hyatt Farber Schreck.

Μεταξύ των μεγαλύτερων αμερικανικών εταιρειών του κλάδου, η MP Materials, η οποία υποστηρίζεται οικονομικά από το Πεντάγωνο, αφιέρωσε χρόνια στη βαθμονόμηση του εξοπλισμού επεξεργασίας με εκχύλιση μέσω διαλύτη, κάτι που ο διευθύνων σύμβουλος Τζιμ Λιτίνσκι χαρακτήρισε ως «επίπονη» διαδικασία.

Η MP έχει κατασκευάσει μια μονάδα παραγωγής μαγνητών στο Τέξας και δήλωσε ότι αναμένει να λάβει έγκριση για τη χρήση ορισμένων μαγνητών από τον πρώτο της πελάτη, τη General Motors, μέχρι το τέλος του έτους. Μια ξεχωριστή μονάδα παραγωγής μαγνητών που κατασκευάζει η MP για το Πεντάγωνο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2028.

Στο Μάριον της Ιντιάνα, η ReElement Technologies σχεδιάζει να επεξεργάζεται ορυκτά χρησιμοποιώντας μια τεχνολογία που είναι κοινή στη φαρμακευτική βιομηχανία. Η τεχνολογία αυτή, γνωστή ως χρωματογραφία, δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ για την επεξεργασία μεγάλων ποσοτήτων ορυκτών.

Η ReElement δήλωσε ότι στόχος της για φέτος είναι να αναπτύξει την ικανότητα επεξεργασίας 10.000 μετρικών τόνων γερμανίου ή άλλων ορυκτών. Σε δήλωσή του, ο διευθύνων σύμβουλος της ReElement, Mark Jensen, ανέφερε ότι η παραγωγή γερμανίου της εταιρείας είναι «κερδοφόρα σε οποιονδήποτε όγκο». Η ReElement έλαβε επένδυση ύψους 25 εκατομμυρίων δολαρίων από το Πεντάγωνο νωρίτερα αυτό το μήνα.

Μια άλλη εταιρεία, η USA Rare Earth, αφιέρωσε περισσότερα από πέντε χρόνια στη μελέτη της χρωματογραφίας πριν στραφεί στην εκχύλιση με διαλύτη, σύμφωνα με πηγή που έχει άμεση γνώση της στρατηγικής της εταιρείας. Η USA Rare Earth, η οποία κατασκευάζει μονάδα παραγωγής μαγνητών στη Νότια Καρολίνα, αρνήθηκε να σχολιάσει την έρευνά της στον τομέα της επεξεργασίας.

Από την άλλη, η Energy Fuels, η οποία τον περασμένο μήνα έλαβε δάνειο 725 εκατομμυρίων δολαρίων από το Πεντάγωνο, σχεδιάζει να επεξεργάζεται μικρές ποσότητες σπάνιων γαιών έως το τέλος του έτους και 6.000 μετρικούς τόνους ετησίως έως το 2029. Προχωρά στην εξαγορά ενός υφιστάμενου παραγωγού μαγνητών στις ΗΠΑ.

Οι εταιρείες Ucore, Energy Fuels και ReElement έχουν συμφωνήσει να προμηθεύουν σπάνιες γαίες στον κατασκευαστή μαγνητών Vulcan Elements, ο οποίος κατασκευάζει ένα εργοστάσιο παραγωγής στη Βόρεια Καρολίνα, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το 2030.

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