ΕΒΕΠ: Δέσμευση για αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτ. Αττικής

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Προσήλωση στην υποστήριξη των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής και αναγνώριση του έργου των πυροσβεστών, των πιλότων των εναέριων μέσων πυρόσβεσης, των εθελοντών και των αστυνομικών που επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα της χώρας εκφράζει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ).

Σε ανακοίνωσή του, το επιμελητήριο αποδίδει φόρο τιμής στις δυνάμεις που συμμετέχουν στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, επισημαίνοντας ότι δίνουν καθημερινά μάχη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος.

ΕΒΕΠ: Στήριξη τοπικής κοινωνίας και επιχειρηματικότητας

Παράλληλα, τονίζει ότι η έκταση των καταστροφών αναδεικνύει τις σοβαρές επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και εκφράζει, εκ μέρους του επιχειρηματικού κόσμου, τις ευχαριστίες του προς όλους όσοι επιχειρούν στα μέτωπα.

Το ΕΒΕΠ αναφέρεται ιδιαίτερα στις πυρκαγιές που έπληξαν τη Δυτική Αττική, σημειώνοντας ότι οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και στο φυσικό περιβάλλον επιβαρύνουν σημαντικά τον κοινωνικό και παραγωγικό ιστό της περιοχής.

Όπως επισημαίνει, θα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις δημοτικές αρχές, την περιφέρεια και το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, με στόχο την άμεση καταγραφή των αναγκών και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας κατά τη φάση της αποκατάστασης.