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KPMG Ελλάδα: Εκπόνησε το «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας 2026–2030» σε συνεργασία με το ΥΠΕΞ

Η εκπόνηση του νέου πενταετούς στρατηγικού πλαισίου για την οικονομική διπλωματία, τις εξαγωγές και την προσέλκυση επενδύσεων αναδεικνύει τη συμβολή της KPMG στην Ελλάδα στο σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών με αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Economy 09.07.2026, 12:15
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KPMG Ελλάδα: Εκπόνησε το «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας 2026–2030» σε συνεργασία με το ΥΠΕΞ
Newsroom

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Με επιτυχία ολοκλήρωσε η KPMG στην Ελλάδα την εκπόνηση του «Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας 2026–2030» σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και την Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας.

Το σχέδιο

Το Στρατηγικό Σχέδιο παρουσιάστηκε το προηγούμενο διάστημα, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Εξωστρέφεια για μία ισχυρή Ελλάδα», που πραγματοποιήθηκε στο The Hellenikon Experience Park, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας, εκπροσώπων θεσμικών φορέων και της επιχειρηματικής κοινότητας.

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας 2026–2030 αποτελεί το νέο πενταετή οδικό χάρτη της Ελλάδας για την οικονομική διπλωματία, τις εξαγωγές και την προσέλκυση επενδύσεων. Στόχος του είναι να συντονίσει όλες τις δημόσιες πολιτικές που σχετίζονται με τη διεθνή οικονομική παρουσία της χώρας και να θέσει συγκεκριμένες προτεραιότητες και μετρήσιμους στόχους. Ακόμη, περιλαμβάνει στρατηγικές κατευθύνσεις και δράσεις που αποσκοπούν στην αξιοποίηση των εργαλείων οικονομικής διπλωματίας και στην αποτελεσματικότερη υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές.

Η KPMG στην Ελλάδα ανέλαβε την εκπόνηση του Σχεδίου αξιοποιώντας τη διεθνή της τεχνογνωσία στο στρατηγικό σχεδιασμό και τη δημόσια πολιτική, εφαρμόζοντας τεκμηριωμένη μεθοδολογία που βασίστηκε στην ανάλυση του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος, στη μελέτη βέλτιστων διεθνών πρακτικών και στην αξιολόγηση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο του έργου, η ομάδα της KPMG πραγματοποίησε εκτενή ανάλυση των ευρωπαϊκών πρακτικών, αξιολόγηση των γεωγραφικών και κλαδικών προτεραιοτήτων της Ελλάδας, καθώς και έρευνα με τη συμμετοχή θεσμικών και επιχειρηματικών φορέων. Το αποτέλεσμα ήταν η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού οδικού χάρτη για την ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών και την προσέλκυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, ο οποίος περιλαμβάνει συγκεκριμένες προτεραιότητες, προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις και σχέδιο δράσης για την περίοδο 2026–2030. Το έργο υλοποιήθηκε σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, την Enterprise Greece και την Export Credit Greece.

Ο Νίκος Μανιάτης, Partner and Head of Technology and Transformation, KPMG in Greece, δήλωσε σχετικά «Για την KPMG στην Ελλάδα, η συμβολή σε ένα έργο τέτοιας στρατηγικής σημασίας αποτελεί ιδιαίτερη τιμή. Αξιοποιώντας τη διεθνή μας τεχνογνωσία και την εμπειρία μας στον στρατηγικό σχεδιασμό, συμβάλαμε στη διαμόρφωση ενός συνεκτικού και εφαρμόσιμου πλαισίου, με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, την προσέλκυση επενδύσεων και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.»

Η συμμετοχή της KPMG στην υλοποίηση του έργου επιβεβαιώνει τη διαχρονική της δέσμευση να υποστηρίζει οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη στρατηγικών που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

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