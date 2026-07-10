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OpenAI: Παραιτείται το Νο2 στέλεχος προκαλώντας αναδιάρθρωση ηγεσίας

Ο Φιτζι Σίμο δεν θα επιστρέψει από ιατρική άδεια, αφήνοντας μια σημαντική θέση να καλύψει καθώς η OpenAI ετοιμάζεται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο

World 10.07.2026, 08:47
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OpenAI: Παραιτείται το Νο2 στέλεχος προκαλώντας αναδιάρθρωση ηγεσίας
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Την απόφασή της να αποχωρήσει από τον ρόλο της ανακοίνωσε η Φίτζι Σίμο, το Νο2 στην ιεραρχία της OpenAI, σε σημείωμα προς το προσωπικό της εταιρείας, μετά από παρατεταμένη άδεια για λόγους υγείας. Οπως εξήγησε, η ιατρική της κατάσταση είχε επιδεινωθεί και ο δρόμος της προς την ανάρρωση θα ήταν πολύ μακρύτερος από τον αναμενόμενο. Σύμφωνα με δημοσίευμα της WSJ, η Φίτζι Σίμο θα αναλάβει ρόλο συμβούλου μερικής απασχόλησης στην εταιρεία.

Η εξέλιξη αυτή είναι η τελευταία αναδιοργάνωση της διοίκησης εντός της OpenAI, καθώς προετοιμάζεται για μια πολυαναμενόμενη δημόσια προσφορά φέτος και προσπαθεί να καλύψει το κενό με την ανταγωνίστριά της Anthropic μεταξύ των επιχειρηματικών πελατών. Η Σίμοεπιλέχθηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Σαμ Άλτμαν για να ηγηθεί των τμημάτων προϊόντων και επιχειρήσεων της OpenAI και αναμενόταν ευρέως να αναλάβει έναν ακόμη μεγαλύτερο ρόλο στην ηγεσία της εταιρείας μόλις αυτή εισαχθεί στο χρηματιστήριο.

Τώρα, ο Άλτμαν θα πρέπει να βρει μια εναλλακτική λύση.

Η Σίμο εντάχθηκε τον περασμένο Αύγουστο και ανέλαβε πολλές διευθυντικές ευθύνες από τον Άλτμαν, συμπεριλαμβανομένης της επίβλεψης του οικονομικού διευθυντή και του οικονομικού διευθυντή. Τον Απρίλιο δήλωσε ότι έπαιρνε άδεια για λόγους υγείας, λέγοντας στο προσωπικό ότι η νευροανοσολογική της κατάσταση είχε επιδεινωθεί. Η αποχώρησή της δημιούργησε ένα κενό ηγεσίας εκείνη την εποχή, εγείροντας ερωτήματα μεταξύ επενδυτών και εργαζομένων σχετικά με τη μελλοντική κατεύθυνση της εταιρείας.

Η Σίμο επιλέχθηκε για να επιταχύνει την ανάπτυξη του ChatGPT και άφησε το στίγμα της εισάγοντας διαφημίσεις στο δημοφιλές chatbot, καθώς και λειτουργίες όπως συμβουλές υγείας. Προηγουμένως είχε διατελέσει Διευθύνουσα Σύμβουλος της εφαρμογής παράδοσης παντοπωλείων Instacart και ως ανώτατο στέλεχος στο Facebook, γεγονός που την καθιστούσε ισχυρή επιλογή για να επιβλέπει την ανάπτυξη της επιχείρησης της OpenAI που απευθύνεται στους καταναλωτές.

OpenAI

Ο ρόλος κλειδί της Σίμο στην OpenAI

Ωστόσο, η ανάπτυξη του ChatGPT σταμάτησε προς το τέλος του περασμένου έτους, συμβάλλοντας στην απώλεια εσωτερικών στόχων εσόδων. Η εταιρεία άλλαξε απότομα την εστίασή της στην κατασκευή εργαλείων κωδικοποίησης με τεχνητή νοημοσύνη για επιχειρήσεις, αφού έμεινε πίσω από την Anthropic σε αυτήν την επικερδή αγορά. Η Σίμο ηγήθηκε των πρώτων προσπαθειών για τη δημιουργία μιας «superapp» που επικεντρώνεται στον κωδικοποίηση, την οποία η OpenAI λάνσαρε σήμερα, και μείωσε παράπλευρα έργα όπως η εφαρμογή δημιουργίας βίντεο Sora.

Η Anthropic ξεπέρασε πρόσφατα την αποτίμηση της OpenAI για πρώτη φορά, αντανακλώντας τη νεοαποκτηθείσα κυριαρχία της στον αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης. Ο αντίπαλος παραμένει η προεπιλεγμένη επιλογή για τις περισσότερες επιχειρήσεις που επιθυμούν να υιοθετήσουν εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, αν και η OpenAI προσελκύει επιθετικά πελάτες με τις δικές της προσφορές. Οι δύο πλευρές βρίσκονται πλέον σε έναν δαπανηρό πόλεμο τιμών που θα μπορούσε να καθυστερήσει περαιτέρω την κερδοφορία ενόψει των προγραμματισμένων αρχικών δημόσιων εγγραφών των εταιρειών.

Στο συνέδριο Allen & Co. στο Sun Valley του Idaho, αυτή την εβδομάδα, στελέχη της OpenAI συζήτησαν πώς η εταιρεία σχεδιάζει να ανταγωνιστεί την Anthropic για να κερδίσει περισσότερους εταιρικούς πελάτες, σύμφωνα με ένα άτομο που μίλησε μαζί τους.

Σε εσωτερικό της σημείωμα την Πέμπτη, η Σίμο ανέφερε ότι οι αρμοδιότητές της για το προϊόν και την επιχείρηση θα μοιραστούν μεταξύ του προέδρου Γκρεγκ Μπρόκμαν, της CFO Σάρα Φράιαρ και του Chief Strategy Officer Τζέισον Κουόν. Η Ντενίς Ντρέσερ, επικεφαλής εσόδων της OpenAI, θα αναφέρεται τώρα στον Μπρόκμαν.

«Αυτή ήταν μια από τις πιο δύσκολες αποφάσεις της καριέρας μου, αλλά το σώμα μου δεν μου άφησε άλλη επιλογή – τα συμπτώματά μου έγιναν τόσο έντονα όσο εγώ είμαι πεισματάρα», έγραψε.

Η Σίμο έγραψε σε μια ανάρτηση στο X την Πέμπτη ότι όταν έφυγε σε άδεια, οι άνθρωποι της είπαν ότι ήταν θαρραλέα που έδωσε προτεραιότητα στην υγεία της. «Η αλήθεια είναι ότι παίρνω αυτή την απόφαση τώρα μόνο και μόνο επειδή δεν τα κατάφερα πολλές φορές στο παρελθόν», έγραψε.

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