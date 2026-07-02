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Σαμ Άλτμαν: Έτσι μπορούμε να κάνουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη ασφαλή για όλους

Ο Σαμ Άλτμαν ζητά παγκόσμιους κανόνες για την τεχνητή νοημοσύνη από τους πολίτες και τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους

Tεχνητή νοημοσύνη 02.07.2026, 19:15
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Σαμ Άλτμαν: Έτσι μπορούμε να κάνουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη ασφαλή για όλους
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Τη δημιουργία ενός διεθνούς πλαισίου διακυβέρνησης για την τεχνητή νοημοσύνη, με πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών, προτείνει ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, σε άρθρο γνώμης στους Financial Times, υποστηρίζοντας ότι μόνο μέσα από κοινά πρότυπα ασφαλείας θα μπορέσει η ανθρωπότητα να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες της νέας τεχνολογίας.

Ο Άλτμαν αναφέρει ότι πριν από δύο εβδομάδες συμμετείχε στη σύνοδο των ηγετών των χωρών της G7 στη Γαλλία, μαζί με άλλους εκπροσώπους του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης. Όπως σημειώνει, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η ανάγκη δημιουργίας ενός παγκόσμιου πλαισίου για τα προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο θα περιλαμβάνει κοινά πρότυπα ασφαλείας, διαδικασίες δοκιμών και μηχανισμούς που θα διασφαλίζουν ότι τα οφέλη της τεχνολογίας θα είναι προσβάσιμα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Κατά τον ίδιο, η συζήτηση αυτή καθίσταται ολοένα πιο επείγουσα. Υποστηρίζει ότι η κοινωνία δεν θα μπορέσει να αποκομίσει τα τεράστια οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης εάν προηγουμένως δεν αντιμετωπιστούν οι πραγματικοί κίνδυνοι που αυτή συνεπάγεται. Η θέσπιση σαφών προτύπων ασφαλείας, τονίζει, αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη μαζική διάδοση των προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και, ταυτόχρονα, αναγκαία αποστολή για όλες τις εταιρείες που επιδιώκουν να αναπτύξουν γενική τεχνητή νοημοσύνη (AGI).

Στο πλαίσιο αυτό, ο επικεφαλής της OpenAI προτείνει τη δημιουργία ενός διεθνούς φόρουμ υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, το οποίο θα καθορίζει κοινά αποδεκτά πρότυπα ασφαλείας, θα αξιολογεί με ανεξάρτητο τρόπο τις δυνατότητες και τους κινδύνους της τεχνολογίας και θα επιτρέπει την πρόσβαση στα πλέον προηγμένα συστήματα μόνο στις χώρες και τις εταιρείες που συμμορφώνονται με τους συμφωνημένους κανόνες.

OpenAI

Ο Άλτμαν θέλει όλοι να έχουν πρόσβαση στην ΑΙ

Σύμφωνα με τον Άλτμαν, σε έναν τέτοιο οργανισμό θα μπορούσαν να συμμετέχουν κυβερνητικοί εκπρόσωποι, ανεξάρτητοι επιστήμονες και ειδικοί, ενώ θα λειτουργούσε και ως μηχανισμός εποπτείας των ίδιων των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, αποτρέποντας τον ανεξέλεγκτο ανταγωνισμό που θα μπορούσε να οδηγήσει σε επισφαλείς πρακτικές.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι όλες οι χώρες, καθώς και οι πολίτες και οι επιχειρήσεις τους, δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης. Ταυτόχρονα, όμως, επισημαίνει ότι ολόκληρη η διεθνής κοινότητα έχει συμφέρον να διασφαλίσει ότι οι κανόνες ασφαλείας θα τηρούνται απαρέγκλιτα, καθώς η κακόβουλη χρήση της τεχνολογίας θα μπορούσε να προκαλέσει τεράστιες ζημιές.

Ο Άλτμαν περιγράφει ένα σύστημα στο οποίο τα κράτη θα συμμετέχουν στο νέο πλαίσιο μόνο εφόσον αποδέχονται τους κοινούς κανόνες, ενώ οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτές τις χώρες θα υποβάλλονται σε τακτικές διαδικασίες πιστοποίησης προκειμένου να διατηρούν πρόσβαση στα πιο προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Κατά την άποψή του, μια τέτοια μορφή διεθνούς συνεργασίας θα περιόριζε τον κίνδυνο υπερβολικής συγκέντρωσης ισχύος σε λίγες εταιρείες και θα εξασφάλιζε ότι τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης θα διαχέονται ευρύτερα στην κοινωνία.

Ο επικεφαλής της OpenAI υπογραμμίζει ακόμη ότι τεχνολογίες που μέχρι πρόσφατα ανήκαν στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας χρησιμοποιούνται ήδη από κυβερνήσεις και επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Όπως αναφέρει, η συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης στην οικονομική ανάπτυξη, την εθνική ασφάλεια και την επιστημονική έρευνα γίνεται πλέον ολοένα πιο εμφανής, ενώ μέσα στα επόμενα ένα ή δύο χρόνια αναμένεται η ανάπτυξη ακόμη ισχυρότερων συστημάτων με δυνατότητες που σήμερα μοιάζουν εντυπωσιακές.

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