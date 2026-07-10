 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(7) "Careers"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(5) "Other"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(19) "Careers: Job Search"
}

Ανεργία και νέοι: Πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα στην Ευρώπη και τι ισχύει στην Ελλάδα

Η ανεργία των νέων παραμένει ανησυχητικά υψηλή, σε αρκετές περιοχές της Ευρώπης εγείροντας ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνουν οι χώρες

Economy 10.07.2026, 19:00
Σχολιάστε
Ανεργία και νέοι: Πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα στην Ευρώπη και τι ισχύει στην Ελλάδα
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Νέοι, ωραίοι και άνεργοι… Πρόκειται για τον τίτλο μιας ταινίας του 1994, που καταγράφει με φρεσκάδα τις ανησυχίες, τα όνειρα και την καθημερινότητα μιας νέας γενιάς που έχει μόλις ενηλικιωθεί.

Η ανεργία των νέων παραμένει ανησυχητικά υψηλή και πολύ υψηλότερη από αυτή των ενηλίκων, σε αρκετές περιοχές

Από τότε μέχρι και σήμερα, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Οι νέοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), εξακολουθούν να επωμίζονται το βάρος της κρίσης.

Η ανεργία των νέων παραμένει ανησυχητικά υψηλή και πολύ υψηλότερη από αυτή των ενηλίκων, σε αρκετές περιοχές, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των τρεχουσών πολιτικών για την αγορά εργασίας και τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία.

Την ίδια ώρα και αντί να αποτελεί νέα πρόκληση, η  ανεργία των νέων, επιμένει εδώ και δεκαετίες, διαμορφωμένη τόσο από κυκλικές υφέσεις όσο και από μακροπρόθεσμα διαρθρωτικά ζητήματα, όπως οι αναντιστοιχίες δεξιοτήτων, οι άκαμπτες αγορές εργασίας και οι γεωγραφικές ανισότητες.

Η περίοδος μετά την πανδημία και οι πρόσφατες πληθωριστικές πιέσεις έχουν μόνο μεγεθύνει αυτά τα χάσματα, ιδίως μεταξύ Βόρειας και Νότιας Ευρώπης.

Στο μεταξύ, η ένταξη στην αγορά εργασίας φαίνεται πολύ διαφορετική ανάλογα με το πού ζείτε στην Ευρώπη. Ενώ ορισμένες χώρες έχουν σχετικά ομαλές μεταβάσεις από την εκπαίδευση στην απασχόληση, άλλες συνεχίζουν να παλεύουν με επίμονα υψηλή ανεργία των νέων.

Αυτή η οπτικοποίηση, που δημιουργήθηκε από την DataPulse Research, χρησιμοποιεί δεδομένα της Eurostat σε συνδυασμό με πρόσθετη ανάλυση από την DataPulse Research για να συγκρίνει τα ποσοστά ανεργίας μεταξύ των ατόμων ηλικίας 15 έως 24 ετών σε ολόκληρη την ΕΕ τον Ιούνιο του 2025.

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Eurostat, οι άνεργοι νέοι είναι όσοι αναζητούν ενεργά εργασία και είναι διαθέσιμοι να ξεκινήσουν εντός δύο εβδομάδων.

Χάσμα στην απασχόληση των νέων στην Ευρώπη

Ο παρακάτω πίνακας κατατάσσει τα ποσοστά ανεργίας των νέων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ τον Ιούνιο του 2025.


Η διαφορά είναι εντυπωσιακή. Το ποσοστό 26,9% στην Εσθονία είναι υπερτετραπλάσιο από το 6,2% της Μάλτας, γεγονός που υπογραμμίζει πόσο δραματικά μπορούν να διαφέρουν οι προοπτικές απασχόλησης σε ολόκληρη την ΕΕ, ακόμη και όταν ο μέσος όρος σε ολόκληρη την ΕΕ παρέμεινε σταθερός στο 14,8%.

Οι χώρες της Νότιας Ευρώπης εξακολουθούν να παρουσιάζουν πολλά από τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων, με την Ισπανία (24,0%), την Ιταλία (20,1%), την Πορτογαλία (18,9%) και την Ελλάδα (18,8%) να καταγράφουν υψηλά ποσοστά.

Η Γαλλία παρέμεινε επίσης πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ στο 18,7%, ενώ οι σκανδιναβικές οικονομίες παρουσίασαν ανάμεικτη εικόνα, με τη Φινλανδία και τη Σουηδία να κατατάσσονται μεταξύ των υψηλότερων παρά τις γενικά ισχυρές αγορές εργασίας.

Γιατί είναι τόσο μεγάλα τα κενά;

Η ανεργία των νέων αντικατοπτρίζει περισσότερα από την απλή υγεία μιας οικονομίας.

Διαρθρωτικοί παράγοντες, όπως η μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία, οι κανονισμοί της αγοράς εργασίας, οι αναντιστοιχίες δεξιοτήτων και οι περιφερειακές οικονομικές διαφορές, επηρεάζουν όλοι πόσο εύκολα οι νέοι εξασφαλίζουν την πρώτη τους δουλειά.

Η έρευνα έχει δείξει εδώ και καιρό ότι αυτές οι διαρθρωτικές διαφορές εξηγούν γιατί ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες βιώνουν σταθερά υψηλότερη ανεργία από άλλες.

Η Ισπανία αποτελεί παράδειγμα αυτής της πολυπλοκότητας. Παρόλο που η χώρα συνεχίζει να καταγράφει μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ευρώπης, η ανεργία των νέων παραμένει από τις υψηλότερες στην ήπειρο, εν μέρει λόγω της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων και των περιφερειακών τριβών στην αγορά εργασίας.

Ταυτόχρονα, η Ισπανία έχει επεκτείνει τις οδούς για τους διεθνείς εργαζόμενους μέσω νέων προγραμμάτων έκδοσης βίζας που στοχεύουν στην προσέλκυση ταλέντων σε τομείς που αντιμετωπίζουν ελλείψεις εργατικού δυναμικού.

Παρόμοιες πρωτοβουλίες εμφανίζονται και σε άλλα μέρη της Ευρώπης, καθώς οι κυβερνήσεις προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις δημογραφικές πιέσεις και να μειώσουν τα σημεία συμφόρησης στις προσλήψεις.

Γιατί ορισμένες χώρες έχουν καλύτερες επιδόσεις από άλλες

Χώρες όπως η Γερμανία (6,3%), η Μάλτα (6,2%) και η Ολλανδία (8,7%) έχουν επωφεληθεί από τις αυστηρότερες αγορές εργασίας, τα ισχυρά συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης και την ισχυρή ζήτηση των εργοδοτών για μαθητευόμενους και ειδικευμένους εργαζόμενους.

Αυτές οι οικονομίες έχουν γενικά σημειώσει μεγαλύτερη επιτυχία στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την απασχόληση, μειώνοντας τον χρόνο που πολλοί νέοι αφιερώνουν στην αναζήτηση της πρώτης τους εργασίας.

Οι άνισες προοπτικές εξηγούν επίσης τις ευρύτερες τάσεις μετανάστευσης σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς οι εργαζόμενοι συχνά μετακινούνται αναζητώντας ισχυρότερες ευκαιρίες απασχόλησης, συμβάλλοντας στο μεταβαλλόμενο τοπίο των ταλέντων στην Ευρώπη .

Στην Ελλάδα η ανεργία των νέων παραμένει υψηλή

Η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας νέων σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το 2025, η ανεργία των νέων στην Ελλάδα (ηλικίες 15-24 ετών) υποχώρησε σημαντικά και κυμάνθηκε μεταξύ 13% και 22% ανάλογα με την εποχικότητα, ενώ συνολικά η ανεργία του γενικού πληθυσμού έπεσε στο 7,5% με 8,3%. Αυτό σημαίνει πως, αν και βελτιώθηκε, η ανεργία των νέων παραμένει υψηλή.

Επίσης η χώρα μας παρά το γεγονός ότι παρουσιάζει μια σημαντική μείωση της ανεργίας μέσα σε ένα χρόνο, από τον Δεκέμβριο του 2024 ως τον Δεκέμβριο του 2025, διατηρεί το υψηλότερο ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (5,4%) το οποίο είναι υπερδιπλάσιο του μέσου όρου της Ευρώπης (1,9%) και υψηλότερο από τις προαναφερόμενες χώρες που έχουν υψηλότερη ανεργία.

Στις συνθήκες αυτές παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των νέων ηλικίας 15-24 ετών κυρίως απασχολούνται εποχιακά στην εστίαση και τον τουρισμό κι’ αρκετοί απ’ αυτούς είτε είναι μακροχρόνια άνεργοι, είτε δεν ανταποκρίνονται σε απασχόληση χαμηλών αμοιβών, εξοντωτικών ωραρίων, εργασιακής έντασης, άγχους, κ.λ.π. και έχουν αποθαρρυνθεί, με αποτέλεσμα να παραιτούνται από την αναζήτηση εργασίας.

Παράλληλα η διατήρηση τους στατιστικά στο εργατικό δυναμικό έχει ως αποτέλεσμα την στατιστική μείωση της ανεργίας αυτών των ηλικιών, ενώ στην πραγματικότητα το επίπεδο της ανεργίας τους είναι υψηλότερο, γεγονός που αποδεικνύεται και από το χαμηλό ποσοστό απασχόλησης των νέων στην Ελλάδα.

Πηγή in.gr

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Ανεργία και νέοι: Πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα στην Ευρώπη και τι ισχύει στην Ελλάδα
Economy

Νεανική ανεργία: Η «πληγή» της Ευρώπης - Τι ισχύει στην Ελλάδα
Χατζηθεοδοσίου: Οι εκπτώσεις αποτελούν ευκαιρία και για επιχειρήσεις και για καταναλωτές
Economy

Χατζηθεοδοσίου: Οι εκπτώσεις, ευκαιρία για επιχειρήσεις και καταναλωτές
Μυλωνάς: Η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερες και ποιοτικότερες επενδύσεις
Economy

Ο Παύλος Μυλωνάς για το επενδυτικό έλλειμμα της Ευρώπης
Χατζηδάκης: Στα 40 εκατ. το κόστος των διυλιστηρίων για τις μειώσεις στα καύσιμα
Economy

Στα 40 εκατ. το κόστος των διυλιστηρίων για τις μειώσεις στα καύσιμα
Γκίκας Χαρδούβελης: Η Ευρώπη χρειάζεται βαθύτερη οικονομική ολοκλήρωση
Economy

Χαρδούβελης: Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις κλειδί ανάπτυξης
Πιερρακάκης: Η Ευρώπη χρειάζεται έναν «συλλογικό Monnet»
Economy

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη χρειάζεται έναν «συλλογικό Monnet»

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Μειώσεις στα καύσιμα με τις «πλάτες» των διυλιστηρίων
Πετρέλαιο

Ο Μητσοτάκης μειώνει... τα καύσιμα με τις πλάτες των διυλιστηρίων

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έταξε μειώσεις στα καύσιμα - Με χρηματοδότηση των διυλιστηρίων οι εκπτώσεις σε βενζίνη και ντίζελ

Χρήστος Κολώνας
Υδρογονάνθρακες: Στην τελική ευθεία η γεώτρηση στο «Block 2» του Ιονίου – Τον Ιούλιο η περιβαλλοντική μελέτη
Φυσικό αέριο

Στην τελική ευθεία η γεώτρηση στο «Block 2» του Ιονίου

Η κοινοπραξία ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy προχωρά τα επόμενα βήματα για τον «Ασωπό-1» για τους υδρογονάνθρακες

Μάχη Τράτσα
Ellinikon Sports Park: Σην τελική ευθεία το έργο των 100 εκατ. – Πότε ανοίγει για το κοινό
Business

Το Ellinikon Sports Park των 100 εκατ. - Πότε ανοίγει για το κοινό

Το Ellinikon Sports Park είναι ένα πάρκο αθλητισμού και ευζωίας που εκτείνεται σε 287 χιλιάδες τ.μ.

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Δημόσιο Χρέος: Η μάχη Ελλάδας – Ιταλίας για τη… δεύτερη θέση
Economy

Μάχη Ελλάδας – Ιταλίας για το δημόσιο χρέος

Η στρατηγική των πρόωρων αποπληρωμών, το ελληνικό δημόσιο χρέος και οι τόκοι

Γιάννης Αγουρίδης
Ιαπωνία: Ανοίγει την πόρτα για επαναπατρισμό κεφαλαίων
World

Το Τόκιο καλεί σε επαναπατρισμό τα γιεν του εξωτερικού

Η κίνηση αυτή μπορεί να προκαλέσει τη μεγαλύτερη μετατόπιση στις κεφαλαιαγορές της Ιαπωνίας από την εποχή του Άμπε

Τζούλη Καλημέρη
Τράπεζες: Γιατί ανεβαίνει ο πήχης της κερδοφορίας το 2026
Τράπεζες

Γιατί οι τράπεζες θα ανεβάσουν τον πήχη της κερδοφορίας

Σε ανοδική αναθεώρηση των στόχων κερδοφορίας αναμένεται να προχωρήσουν οι τράπεζες - Οι τρεις λόγοι

Αγης Μάρκου
Πώς το deal AKTOR – Motor Oil σπάει το φυσικό μονοπώλιο στις υποδομές LNG
Φυσικό αέριο

Το deal AKTOR - MOH σπάει το μονοπώλιο στις υποδομές LNG

Η συμφωνία AKTOR - Motor Oil για το FSRU «Διώρυγα GAS» μπαίνει σφήνα στη Ρεβυθούσα και τις υποδομες LNG της Αλεξανδρούπολης και Θράκης

Χρήστος Κολώνας
Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών: 365 υποτροφίες σε νέες και νέους – Μία για κάθε ημέρα του χρόνου
Ναυτιλία

Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών: Μία υποτροφία για κάθε ημέρα του χρόνου

Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα υποτροφιών που έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Economy
Ανεργία και νέοι: Πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα στην Ευρώπη και τι ισχύει στην Ελλάδα
Economy

Νεανική ανεργία: Η «πληγή» της Ευρώπης - Τι ισχύει στην Ελλάδα

Η ανεργία των νέων παραμένει ανησυχητικά υψηλή, σε αρκετές περιοχές της Ευρώπης εγείροντας ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνουν οι χώρες

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Μυλωνάς: Η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερες και ποιοτικότερες επενδύσεις
Economy

Ο Παύλος Μυλωνάς για το επενδυτικό έλλειμμα της Ευρώπης

Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας τόνισε ότι η Ευρώπη χρειάζεται επενδύσεις υψηλής ποιότητας και μεγαλύτερη διάθεση ανάληψης ρίσκου

Χατζηδάκης: Στα 40 εκατ. το κόστος των διυλιστηρίων για τις μειώσεις στα καύσιμα
Economy

Στα 40 εκατ. το κόστος των διυλιστηρίων για τις μειώσεις στα καύσιμα

Ο Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανακοίνωσε ότι Helleniq Energy και Motor Oil θα χρηματοδοτήσουν τις μειώσεις σε βενζίνη και ντίζελ

Γκίκας Χαρδούβελης: Η Ευρώπη χρειάζεται βαθύτερη οικονομική ολοκλήρωση
Economy

Χαρδούβελης: Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις κλειδί ανάπτυξης

Ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας τόνισε ότι το βασικό πρόβλημα της Ευρώπης δεν είναι η έλλειψη επενδύσεων, αλλά η λανθασμένη κατανομή τους

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη χρειάζεται έναν «συλλογικό Monnet»
Economy

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη χρειάζεται έναν «συλλογικό Monnet»

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπογράμμισε ότι η έγκαιρη πολιτική συμφωνία μπορεί να οδηγήσει σε συμφωνία έως τον Οκτώβριο

Θερινές εκπτώσεις: Ανοίγει η αυλαία στις 13 Ιουλίου – Τα SOS για εμπόρους και καταναλωτές
Economy

Η ώρα των εκπτώσεων - Τα SOS για εμπόρους και καταναλωτές

Πώς πρέπει να αναγράφεται η μείωση της τιμής κατά τις θερινές εκπτώσεις - Τι να προσέξετε

Bloomberg: Η Βρετανία μπορεί να διδαχτεί από την Ελλάδα
Economy

Bloomberg: Η Βρετανία μπορεί να διδαχτεί από την Ελλάδα

Ο επόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας θα μπορούσε να εμπνευστεί από την Ελλάδα, που από το χείλος της χρεοκοπίας έχει επιτύχει την ανατροπή, γράφει το Bloomberg

Latest News
Τραμπ: Ισχυρίζεται ότι είναι ο «Νο 1» στο TikTok – Τι σημαίνει αυτό;
Επικαιρότητα

Γιατί θριαμβολογεί ο Τραμπ ως... TikToker;

Η σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με το TikTok και οι αναφορές τους σε διασημότητες και καλλιτέχνες που δραστηριοποιούνται στην εφαρμογή

SK Hynix: Τεράστια ζήτηση στον Νasdaq για τη δεύτερη σε αξία εταιρεία της Ν. Κορέας
Tεχνητή νοημοσύνη

SK Hynix: Τεράστια ζήτηση στον Νasdaq για τη δεύτερη σε αξία εταιρεία της Ν. Κορέας

Η SK Hynix είναι ηγέτης στον τομέα της μνήμης υψηλής απόδοσης που χρησιμοποιείται στα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia

AKTOR Joins Motor Oil in Dioriga Gas FSRU Project
English Edition

AKTOR Joins Motor Oil in Dioriga Gas FSRU Project

The partnership comes as Greece seeks additional LNG infrastructure to support regional supply routes and the expansion of the Vertical Corridor

Τράπεζα Πειραιώς: Ξεκίνησε η συγχώνευση έξι θυγατρικών της
Τράπεζες

Τράπεζα Πειραιώς: Ξεκίνησε η συγχώνευση έξι θυγατρικών της

Τι αναφέρει σε ανακοίνωση η τράπεζα Πειραιώς

Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών: Εκδήλωση απονομής 365 υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027
Ναυτιλία

Εκδήλωση Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για την απονομή 365 υποτροφιών

Η Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών χορήγησε υποτροφίες σε 365 νέες και νέους αριστούχους, από 44 περιοχές της χώρας

PepsiCo: Βλέπει «αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις» για τους καταναλωτές των ΗΠΑ
World

«Αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις» βλέπει η PepsiCo στις ΗΠΑ

Η ανάκαμψη του όγκου πωλήσεων εξαντλείται στο δεύτερο τρίμηνο, καθώς η αύξηση του κόστους καυσίμων πλήττει τον όμιλο σνακ και αναψυκτικών PepsiCo

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Φορολογικές δηλώσεις: Παράταση μέχρι 24 Ιουλίου – Τι πρέπει να προσέξετε
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Δόθηκε παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις - Τι πρέπει να προσέξετε

Σχεδόν έχουν υποβληθεί πάνω από 6 εκατ. φορολογικές δηλώσεις - Η παράταση επεκτείνει και τις τροποποιητικές

Κεντρική τράπεζα Τουρκίας: Εστιάζει στον πληθωρισμό Ιουλίου για τα επιτόκια
World

Κεντρική τράπεζα Τουρκίας: Εστιάζει στον πληθωρισμό Ιουλίου για τα επιτόκια

Η μέτρηση του πληθωρισμού του Ιουλίου αναμένεται στις 3 Αυγούστου

Seanergy Maritime: Στις 13 Ιουλίου αρχίζει η διαπραγμάτευση των ομολογιών
Business

Seanergy Maritime: Στις 13 Ιουλίου η διαπραγμάτευση των ομολογιών

Πρεμιέρα στο ταμπλό της Euronext Athens οι ομολογίες της Seanergy Maritime Holdings  

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Στο -2% οι εβδομαδιαίες απώλειες του Stoxx 600
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στο -2% οι εβδομαδιαίες απώλειες του Stoxx 600

Έχουν επανέλθει οι ανησυχίες για τις ισορροπίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Καββαδάς: Επί πλέον 4,9 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση καλλιεργητών μηδικής
AGRO

Καββαδάς: Επί πλέον 4,9 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση καλλιεργητών μηδικής

H χρηματοδότηση θα προέλθει από τα αδιάθετα κονδύλια του αρχικού προγράμματος, είπε ο Αθαν. Καββαδάς

Ανεργία και νέοι: Πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα στην Ευρώπη και τι ισχύει στην Ελλάδα
Economy

Νεανική ανεργία: Η «πληγή» της Ευρώπης - Τι ισχύει στην Ελλάδα

Η ανεργία των νέων παραμένει ανησυχητικά υψηλή, σε αρκετές περιοχές της Ευρώπης εγείροντας ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνουν οι χώρες

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ideal Holdings: Πώλησε 1 εκατ. ίδιες μετοχές μέσω OTC έναντι 6 εκατ.
Business

Ideal Holdings: Πώλησε 1 εκατ. ίδιες μετοχές μέσω OTC έναντι 6 εκατ.

Οι μετοχές που διατέθηκαν μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,75% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας

Refineries to Foot €40M Bill for Greek Fuel Price Cut
English Edition

Refineries to Foot €40M Bill for Greek Fuel Price Cut

HELLENiQ ENERGY and Motor Oil will each contribute €20 million to fund a 10-cent cut on gasoline and 5 cents on diesel through the end of August, though consumers may see less if international prices rise before the measure takes effect

Euronext Athens: Στην επιτήρηση επτά εισηγμένες – Προθεσμίες για MIG, Trastor, Βογιατζόγλου και Prodea
Xρηματιστήριο Αθηνών

Σε επιτήρηση 7 εισηγμένες - Σε ποιες δόθηκαν προθεσμίες

Η μεταφορά των εισηγμένων στην επιτήρηση θα τεθεί σε ισχύ από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 13 Ιουλίου 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Shein: Έγκριση από το Πεκίνο για IPO στο Χονγκ Κονγκ
Ασία

Shein: Έγκριση από το Πεκίνο για IPO στο Χονγκ Κονγκ

Η Shein σχεδιάζει να αντλήσει μερικά δισ. - Το τελικό ποσό θα εξαρτηθεί από την αποτίμηση

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies