Καύσιμα: Γιατί θα φτάσουν…μισές οι μειώσεις στην αντλία από τα διυλιστήρια

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Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η προσωρινή μείωση στις τιμές των καυσίμων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής, ζητώντας από τα δύο ελληνικά διυλιστήρια να χρηματοδοτήσουν την παρέμβαση. Ωστόσο, παρά το έντονο επικοινωνιακό αποτύπωμα της εξαγγελίας, στην αγορά επικρατεί η εκτίμηση ότι πρόκειται για ένα μέτρο περιορισμένης αποτελεσματικότητας, το οποίο δύσκολα μπορεί να ανακουφίσει ουσιαστικά τα νοικοκυριά που συνεχίζουν να δοκιμάζονται από την ακρίβεια.

Καύσιμα: Η…ημερομηνία λήξης

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης αναμένεται να εξειδικεύσει -τη Δευτέρα ή την Τρίτη- την εφαρμογή των εκπτώσεων που ουσιαστικά θα δώσουν τα δύο διυλιστήρια προκειμένου εταιρείες εμπορίας και πρατήρια να διατηρούν το καλοκαίρι την τιμή της βενζίνης 10 λεπτά του ευρώ χαμηλότερα και του πετρελαίου κίνησης 5 λεπτά χαμηλότερα σε σχέση με το ύψος των συγκεκριμένων καυσίμων χωρίς την παρέμβαση των ενεργειακών ομίλων.

Η παρέμβαση προβλέπει έκπτωση 10 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη και 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης έως το τέλος Αυγούστου, με το συνολικό κόστος να ανέρχεται στα 40 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Μέχρι στιγμής, πάντως, ούτε η HELLENiQ ENERGY ούτε η Motor Oil έχουν προχωρήσει σε επίσημες ανακοινώσεις για τον τρόπο εφαρμογής της κυβερνητικής πρωτοβουλίας.

Τα διυλιστήρια, σύμφωνα με τον Χατζηδάκη θα χρηματοδοτήσουν τις μειώσεις με 40 εκατ. ευρώ. Ωστόσο και το συγκεκριμένο μέτρο θα έχει ημερομηνία λήξης και κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει τη μελλοντική πορεία των τιμών στα καύσιμα με δεδομένες τις αβεβαιότητες στη γεωπολιτική σκακιέρα, τη διεθνή αγορά του πετρελαίου αλλά και την περιορισμένη προσφορά των πετρελαιοειδών.

Προσωρινό «φρένο» και όχι λύση

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς πετρελαιοειδών, η εφαρμογή του μέτρου θα γίνει με τρόπο αντίστοιχο εκείνου που είχε χρησιμοποιηθεί στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης το τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου. Τα διυλιστήρια θα απορροφούν μέρος των αυξήσεων στις διεθνείς τιμές, διατηρώντας χαμηλότερες τις τιμές διάθεσης προς τις εταιρείες εμπορίας.

Στην πράξη, οι δύο όμιλοι θα λειτουργήσουν ως ένα άτυπο πλαφόν στη χονδρική αγορά. Ωστόσο, το μέτρο έχει σαφή ημερομηνία λήξης και δεν μεταβάλλει τον τρόπο διαμόρφωσης των τιμών. Αν οι διεθνείς τιμές συνεχίσουν να αυξάνονται, οι οδηγοί θα εξακολουθήσουν να βλέπουν ακριβότερα καύσιμα στις αντλίες, απλώς με μια περιορισμένη απορρόφηση των ανατιμήσεων.

Η φορολογία «εξαφανίζει» τη μείωση

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, ωστόσο, παραμένει η εξαιρετικά υψηλή φορολογική επιβάρυνση στα καύσιμα, την οποία η κυβέρνηση εξακολουθεί να αφήνει ανέγγιχτη.

Στην αμόλυβδη βενζίνη, περίπου το 57% της τελικής τιμής αντιστοιχεί σε φόρους και τέλη. Αυτό σημαίνει ότι από την ονομαστική μείωση των 10 λεπτών ανά λίτρο, σημαντικό μέρος ουσιαστικά εξουδετερώνεται από τη φορολογική επιβάρυνση που ενσωματώνεται στην τελική τιμή. Αντίστοιχα, στο πετρέλαιο κίνησης, όπου οι φόροι αντιστοιχούν σχεδόν στο 46% της τιμής, η πραγματική ελάφρυνση για τον καταναλωτή είναι αισθητά μικρότερη από αυτή που παρουσιάζεται στις κυβερνητικές ανακοινώσεις.

Με άλλα λόγια, η εξαγγελία δημιουργεί την εικόνα μιας σημαντικής παρέμβασης, χωρίς όμως να αντιμετωπίζει τον βασικό παράγοντα που κρατά ακριβά τα καύσιμα στην Ελλάδα.