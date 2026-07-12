GLP-1: Τα φάρμακα απώλειας βάρους ανατρέπουν τις αγορές μας

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Καθώς χάνουν βάρος, οι χρήστες ενέσεων και χαπιών GLP-1 στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ αλλάζουν τις καταναλωτικές τους συνήθειες – και την γκαρνταρόμπα τους.

Η εκτεταμένη χρήση φαρμάκων για την απώλεια βάρους, όπως το Wegovy της Novo Nordisk και το Mounjaro της Eli Lilly, δεν αλλάζει μόνο τις διατροφικές συνήθειες, αλλά και τις δαπάνες σε όλους τους τομείς – και ιδιαίτερα στις ντουλάπες.

Τα GLP-1 σαρώνουν την αγορά

Στις ΗΠΑ, όπου ένας στους πέντε ενήλικες (21%) έχει δοκιμάσει φάρμακα GLP-1, οι δαπάνες για είδη παντοπωλείου, αλκοόλ και ένδυση έχουν μετατοπιστεί αισθητά.

Η Βρετανία φαίνεται να βρίσκεται σε παρόμοια πορεία, όπου το 5% των ενηλίκων, ή σχεδόν 3 εκατομμύρια άνθρωποι, κάνουν πλέον χρήση των ναρκωτικών, ενώ το 9% έχει κάνει κάποια χρήση, σύμφωνα με νέα έρευνα της συμβουλευτικής εταιρείας PwC. Αναμένει ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί στο 13% μέχρι το τέλος του επόμενου έτους – περίπου 7 εκατομμύρια άνθρωποι.

«Μια ενιαία κατηγορία φαρμάκων επηρεάζει ήδη τον τρόπο με τον οποίο εκατομμύρια άνθρωποι στη Βρετανία τρώνε, πίνουν, ασκούνται και ψωνίζουν», ανέφερε η PwC. «Τα GLP-1 κάνουν πολύ περισσότερα από το να μειώνουν την όρεξη. Δημιουργούν έναν νέο καταναλωτή».

Περίπου το 60% των χρηστών GLP-1 είναι γυναίκες. Το 6% προέρχεται από νοικοκυριά με χαμηλότερο εισόδημα, ενώ το 20% προέρχεται από τα πλουσιότερα. Και το 83% των πιθανών χρηστών δήλωσαν ότι θα ήταν πιο πιθανό να λάβουν GLP-1 εάν ήταν διαθέσιμα ως χάπι, σύμφωνα με την PwC.

Μία στις 10 γυναίκες ηλικίας 35-54 ετών χρησιμοποιεί τα ναρκωτικά, ενώ η χρήση κορυφώνεται στις ηλικίες 25 έως 44 ετών, στο 13%, σημείωσε στον Guardian και η Tamara Sender Ceron, επικεφαλής του λιανικού εμπορίου μόδας στην εταιρεία έρευνας αγοράς Mintel.

Ο νέος καταναλωτής

Όλες οι έρευνες μέχρι στιγμής, επίσης από την εταιρεία έρευνας αγοράς Circana, δείχνουν ότι όσοι κάνουν χρήση ναρκωτικών τρώνε λιγότερο, στρέφονται σε πιο υγιεινές τροφές και μειώνουν την κατανάλωση αλκοόλ. Αγοράζουν περισσότερα ρούχα από πριν, καθώς και προϊόντα περιποίησης δέρματος και μαλλιών, αθλητικό εξοπλισμό, παιχνίδια και άλλα, καθώς και συσκευές για την παρακολούθηση της προόδου και της υγείας τους.

Η ζήτηση στη Βρετανία αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω με την άφιξη αυτή την εβδομάδα των GLP-1 σε μορφή χαπιού , με τα φαρμακεία του Ηνωμένου Βασιλείου να προετοιμάζονται για αύξηση των αιτημάτων για το δισκίο Wegovy που χορηγείται μία φορά την ημέρα – το οποίο πλέον διατίθεται μόνο με ιδιωτική συνταγή.

Ήταν η πρώτη μορφή χαπιού ενός φαρμάκου GLP-1 όταν κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ στις αρχές Ιανουαρίου και μέχρι στιγμής έχει αποδειχθεί πολύ δημοφιλές. Η Eli Lilly κυκλοφόρησε ένα ανταγωνιστικό δισκίο που ονομάζεται «Foundayo» (ορφοργλιπρόνη) στις ΗΠΑ στις αρχές Απριλίου. Και τα δύο είναι φθηνότερα από τα ενέσιμα φάρμακα για την απώλεια βάρους.

Τι συμβαίνει με το Wegovy

Οι τιμές για το χάπι Wegovy στα ηλεκτρονικά φαρμακεία του Ηνωμένου Βασιλείου κυμαίνονται από 69 λίρες για την μηνιαία προμήθεια αρχικής δόσης 1,5 mg έως 269 λίρες για την ανώτατη δόση των 25 mg. Το αντίστοιχο ένεση κοστίζει μεταξύ 79 και 250 λιρών για την μηνιαία προμήθεια, ενώ το Mounjaro κοστίζει μεταξύ 54 και 300 λιρών το μήνα.

Οι πιθανοί ασθενείς δέχονται παράλληλα ωστόσο την προειδοποίηση ότι τα φάρμακα GLP-1 μπορεί να προκαλέσουν παρενέργειες όπως ναυτία, διάρροια, δυσκοιλιότητα και έμετο, και να οδηγήσουν σε πιο σοβαρά προβλήματα όπως νεφρική βλάβη.

Σύμφωνα με μια ιατρική μελέτη, το Wegovy οδήγησε σε μέση απώλεια 21 κιλών σε διάστημα 72 εβδομάδων, κάτι που ισοδυναμεί με τέσσερα μεγέθη φορέματος. Ακόμη και μια πιο συντηρητική εκτίμηση θα αύξανε σημαντικά τις πωλήσεις σε αλυσίδες ένδυσης, βοηθώντας τις πιάτσες και τα εμπορικά κέντρα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Τι βλέπει η αγορά

Ο Στίβεν Φιτζέραλντ, πρώην εμπορικός διευθυντής της M&S, διευκρίνισε πως μια μέση απώλεια βάρους 5 κιλών, με μέση μείωση 4-5 εκατοστών στην περίμετρο της μέσης, ισοδυναμεί με μία πλήρη αλλαγή μεγέθους.

«Υπάρχουν προβλέψεις ότι το 10-15% του πληθυσμού του Ηνωμένου Βασιλείου θα μπορούσε να παίρνει αυτά τα φάρμακα έως το 2030», τόνισε, «Η επίδραση στους λιανοπωλητές ενδυμάτων θα πρέπει να είναι σημαντική».

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 42% των χρηστών GLP-1 δαπανούν περισσότερα σε ρούχα, ειδικά σε αθλητικά ρούχα για το γυμναστήριο, και σε ρούχα για πάρτι ή επίσημη εκδήλωση όπως ένας γάμος, σύμφωνα με την PwC.

Ομοίως, οι μάρκες ομορφιάς και μαλλιών έχουν εισαγάγει νέες σειρές ειδικά για χρήστες GLP-1 για την καταπολέμηση ενός αδύνατου «προσώπου Ozempic» και της αραίωσης των μαλλιών.

Στην M&S, σε ορισμένες κατηγορίες γυναικείων ενδυμάτων, όπως τα τζιν, το 65% των πωλήσεων προέρχεται πλέον από τα μικρότερα μεγέθη (6-12), ενώ ιστορικά ήταν μόνο 40%, εν μέρει επειδή ο λιανοπωλητής θέλει να προσελκύσει νεότερους αγοραστές.

Οι λιανοπωλητές plus-size και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού έχουν αναφέρει απότομες μειώσεις στις πωλήσεις. Η BeigePlus, με έδρα το Λονδίνο, η οποία πουλάει επώνυμα ρούχα για γυναίκες σε μεγέθη Ηνωμένου Βασιλείου 16-28, έχει υποστεί πτώση 20% στις πωλήσεις τα τελευταία δύο χρόνια. «Ο αντίκτυπος ήταν καταστροφικός», σχολίασε η Χένι Φίρνλεϊ, διευθύνουσα σύμβουλος.