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Χρυσός: Υποχώρησε πάνω από 1% καθώς η τιμή του πετρελαίου ανεβαίνει

Ο χρυσός έπεσε καθώς το πετρέλαιο εκτοξεύτηκε πάνω από 4%, το δολάριο κέρδισε, οι χρηματιστηριακές αγορές υποχώρησαν

Commodities 13.07.2026, 08:26
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Χρυσός: Υποχώρησε πάνω από 1% καθώς η τιμή του πετρελαίου ανεβαίνει
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Πάνω από 1% υποχώρησε ο χρυσός τη Δευτέρα, καθώς οι φόβοι για κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ οδήγησαν τις τιμές του πετρελαίου απότομα υψηλότερα, αναζωπυρώνοντας τις προσδοκίες για αυξημένα επιτόκια προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πληθωριστικές πιέσεις από την κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Η τιμή spot του χρυσού υποχώρησε κατά 1,5% στα 4.059,11 δολάρια ανά ουγγιά έως τις 05:56 ώρα Ελλάδος. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση τον Αύγουστο μειώθηκαν κατά 1,1% στα 4.067,10 δολάρια, αναφέρει το Reuters.

Οι αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις αντάλλαξαν σφοδρές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με την Τεχεράνη να στοχεύει αμερικανικές εγκαταστάσεις σε πολιτείες του Κόλπου την Κυριακή και να δηλώνει ότι έκλεισε ξανά τα ζωτικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν περίπου 4%, το δολάριο και οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων ανέβηκαν επίσης, ενώ οι χρηματιστηριακές αγορές υποχώρησαν στην Ασία. «Οποιαδήποτε έξαρση βίας στον Κόλπο συνοδεύεται από πιέσεις στον χρυσό», δήλωσε στο Reuters ο Νίκολας Φραπέλ, παγκόσμιος επικεφαλής θεσμικών αγορών στο ABC Refinery.

Χρυσός

Ο χρυσός περιπλέκεται από την κατάσταση στον Κόλπο

«Το ερώτημα είναι, εάν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν ουσιαστικά ή μερικώς κλειστά, οδηγεί αυτό σε αποπληθωριστικό αποτέλεσμα, αργότερα, που θα μπορούσε στην πραγματικότητα να υποστηρίξει τον χρυσό εάν υπάρξει καταστροφή της ζήτησης που οδηγεί σε χαμηλότερη οικονομική δραστηριότητα», πρόσθεσε ο Φραπέλ.

Η πρώτη εξαμηνιαία κατάθεση του Κέβιν Γουόρς ενώπιον του Κογκρέσου ως προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, μαζί με μια σειρά από βασικά οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των ΔΤΚ Ιουνίου, ΔΤΠ και λιανικών πωλήσεων, θα παρακολουθούνται στενά αυτή την εβδομάδα για νέες ενδείξεις για την οικονομία, τον πληθωρισμό και τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής.

Οι παρατηρήσεις των υπευθύνων χάραξης πολιτικής της Fed, συμπεριλαμβανομένης της αντιπροέδρου Μισέλ Μπόουμαν και του διοικητή Κρίστοφερ Γουόλερ, αργότερα μέσα στην ημέρα είναι επίσης στο επίκεντρο, καθώς θα μπορούσαν να παράσχουν πληροφορίες για το πώς οι πληθωριστικές πιέσεις επηρεάζουν τη στάση της κεντρικής τράπεζας σχετικά με τις αυξήσεις των επιτοκίων.

Οι traders εκτιμούν επί του παρόντος ότι η πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων της Fed στις ΗΠΑ είναι 72% τον Σεπτέμβριο, από περίπου 63% την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με το CME FedWatch Tool.

Την ίδια στιγμή, η spot τιμή του ασημιού μειώθηκε κατά 2,9% στα 58,14 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα υποχώρησε κατά 1,8% στα 1.598,48 δολάρια και το παλλάδιο υποχώρησε κατά 2,3% στα 1.247,27 δολάρια.

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