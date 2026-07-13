Πετρέλαιο: Μια ανάσα από τα 80 δολάρια λόγω της αναζωπύρωσης στη Μ. Ανατολή

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Κατά 4% εκτοξεύτηκε το πετρέλαιο τη Δευτέρα, καθώς οι μεταφορές ενέργειας μέσω των Στενών του Ορμούζ απειλούνται και πάλι, με τις ΗΠΑ και το Ιράν να ανακοινώνουν νέες στρατιωτικές επιθέσεις.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης τουBrent αυξήθηκαν κατά 3,10 δολάρια, ή 4,08%, στα 79,11 δολάρια μέχρι τις 05:25 ώρα Ελλάδος, ενώ το αμερικανικό αργό αυξήθηκε κατά 2,95 δολάρια, ή 4,11%, στα 74,36 δολάρια το βαρέλι, αναφέρει το Reuters.

Οι αμερικανικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν ένα ακόμη κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν την Κυριακή, πλήττοντας δεκάδες στόχους σε πολλαπλές τοποθεσίες με πυρομαχικά ακριβείας, δήλωσε η Κεντρική Διοίκηση. Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν τη Δευτέρα ότι επιτέθηκαν σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά για εμπορική κυκλοφορία, αν και το Ιράν δήλωσε νωρίτερα ότι έκλεισε τα στενά αφού ένα πλοίο ταξίδεψε σε μη εγκεκριμένη διαδρομή και χτυπήθηκε.

Παγιδευμένο το πετρέλαιο

Έξι πλοία διέσχισαν τα στενά την Κυριακή, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων από την Kpler, ο χαμηλότερος αριθμός σε πέντε εβδομάδες.

Οι κλιμακούμενες επιθέσεις θέτουν περαιτέρω αμφιβολίες για το μέλλον μιας ενδιάμεσης συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν που υπογράφηκε τον περασμένο μήνα, η οποία είχε ως στόχο να ανοίξουν ξανά τα στενά και να τερματίσει τον πόλεμο μετά από άλλες 60 ημέρες διαπραγματεύσεων.

Μετά τη συμφωνία, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου αυξήθηκε κατά 4,1 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον Ιούνιο, αλλά παρέμεινε 9,4 εκατομμύρια bpd κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα, ανέφερε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας στη μηνιαία έκθεσή του την Παρασκευή. «Οι ελπίδες για μια σχετικά γρήγορη επίλυση των πρόσφατων αψιμαχιών ενδέχεται να αμφισβητηθούν μετά την κλιμάκωση της έντασης το Σαββατοκύριακο», ανέφεραν σε σημείωμα οι αναλυτές της ANZ.

Ο αναλυτής της αγοράς της IG, Τόνι Σίκαμορ, δήλωσε στο Reuters ότι η σχετικά ήπια άνοδος των τιμών του πετρελαίου υποδηλώνει ότι η αγορά υιοθετεί την άποψη ότι η τρέχουσα έξαρση αντιπροσωπεύει μια κλιμάκωση εντός μιας εύθραυστης εκεχειρίας και απέχει πολύ από μια πλήρη κατάρρευση της εκεχειρίας.

«Πόσο ακριβής είναι αυτή η άποψη μένει να φανεί», ανέφερε σε σημείωμα.