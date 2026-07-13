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Στο κόκκινο η ένταση με εκατέρωθεν επιθέσεις ΗΠΑ και Ιράν

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, καθώς κλιμακώνεται η αντιπαράθεση για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ

Κόσμος 13.07.2026, 07:51
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Στο κόκκινο η ένταση με εκατέρωθεν επιθέσεις ΗΠΑ και Ιράν
Επιμέλεια Παρασκευή Τσιβόλα

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Στο κόκκινο ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή, να ανταλλάσσουν επιθέσεις προκαλώντας έντονη ανησυχία για την ασφάλεια στην περιοχή και τις επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές. Ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ,  με την Τεχεράνη να υποστηρίζει ότι οι τελευταίες αεροπορικές επιδρομές «κατέστησαν μάταιες» όλες τις διπλωματικές προσπάθειες των τελευταίων μηνών.

Ιρανικά ΜΜΕ μετέδωσαν αναφορές για εκρήξεις στις πόλεις – λιμάνια Μπαντάρ Αμπάς, Σίρικ και Τζασκ, καθώς και στο νησί Κεσμ.

Η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι οι νέες επιθέσεις ξεκίνησαν στις 21:00 GMT της Κυριακής, με στόχο «τη συνέχιση της αποδυνάμωσης της ικανότητας του Ιράν να επιτίθεται σε πολιτικά πλοία και εμπορικά σκάφη που διέρχονται ελεύθερα από τα Στενά του Ορμούζ».

Νωρίς το πρωί ανέφεραν ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον «δεκάδων στόχων» στο Ιράν, για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, τονίζοντας πως είναι έτοιμες «να εγγυηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας» στο στενό του Ορμούζ που κατ’ αυτές «δεν ελέγχει» το Ιράν.

«Επλήγησαν «συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, ραντάρ παράκτιας επιτήρησης, πυραυλικές δυνατότητες, δυνατότητες μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων και μικρά πλεούμενα», σύμφωνα με ανακοίνωση την οποία έδωσε στη δημοσιότητα το μεικτό διοικητήριο που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM).

Η CENTCOM, ανέφερε παράλληλα ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, «έδωσε εντολή για τις επιθέσεις, προκειμένου να λογοδοτήσουν οι ιρανικές δυνάμεις». Ο ίδιος ο Τραμπ, αναφερόμενος στις επιδρομές του Σαββατοκύριακου, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Τους χτυπάμε σκληρά».

Επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικές εγκαταστάσεις σε χώρες του Κόλπου

Το Ιράν προχώρησε σε επιθέσεις στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία, δηλώνοντας ότι χτύπησε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ, ως αντίποινα για τους νέους βομβαρδισμούς της νότιας ακτής του από την Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, που επικαλείται τον ιρανικό στρατό οι επιθέσεις με drones συνεχίζονται εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή. Σε δήλωση που μετέδωσε το IRNA, αναφέρεται ότι ο στρατός εξαπέλυσε επιθέσεις με «καταστροφικά drones» εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στο Κουβέιτ, συμπεριλαμβανομένων αμυντικών συστημάτων και συστημάτων πυραύλων, οχυρών και καταφυγίων υποστήριξης.

Ο στρατός κατήγγειλε στη συνέχεια αυτό που χαρακτήρισε ως επαναλαμβανόμενες επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων, πολιτικών υποδομών και αμάχων στο Ιράν, αποκαλώντας τις «κατάφωρη παραβίαση» των θεμελιωδών αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Νωρίτερα οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις στις βάσεις «Ali Salem» και «Ahmad Al-Jaber» του Κουβέιτ.

Η νέα στρατιωτική αντιπαράθεση έρχεται μια μέρα αφότου ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι χτύπησε τουλάχιστον 140 στόχους στο Ιράν, και η Τεχεράνη εξαπέλυσε αντίποινα εναντίον του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, του Ομάν, και της Ιορδανίας. Οι ιρανικές επιθέσεις της Κυριακής επεκτάθηκαν και στο Κατάρ, χώρα που διαδραματίζει ρόλο διαμεσολαβητή στις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός και η οποία δεν είχε δεχθεί επίθεση από τον Απρίλιο. Παράλληλα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία επίσης δεν είχαν βρεθεί στο στόχαστρο από τις αρχές Μαΐου, ανακοίνωσαν ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνάς τους αναχαίτισαν πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν.

Οι επιθέσεις αυτές αποτελούν το πιο πρόσφατο επεισόδιο ενός κύκλου στρατιωτικών ενεργειών και αντιποίνων, με επίδικο τα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, το τελευταίο μπαράζ σηματοδοτεί σημαντική κλιμάκωση τόσο ως προς τη συχνότητα όσο και ως προς την έκταση των επιχειρήσεων. Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι μόνο το βράδυ του Σαββάτου πραγματοποίησε περίπου 140 πλήγματα.

Ιράν: Κατέστησαν μάταιες όλες οι διπλωματικές προσπάθειες

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε το νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων, υποστηρίζοντας ότι «κατέστησαν μάταιες όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών για τη μείωση της έντασης και την εγκαθίδρυση ειρήνης στη Δυτική Ασία».

Στην ίδια ανακοίνωση, το υπουργείο ανέφερε ότι «το αμερικανικό καθεστώς επανέφερε την ανασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ και προκάλεσε διαταραχές στη διεθνή εμπορική ναυσιπλοΐα, παρεμβαίνοντας ανοιχτά στη διαδικασία εφαρμογής των αναγκαίων ρυθμίσεων του Ιράν για τη διαχείριση των Στενών».

Το υπουργείο πρόσθεσε επίσης ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν, που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο στη Μουσκάτ με αντικείμενο τη διαχείριση των Στενών και των θαλάσσιων διαδρόμων, δεν κατέληξαν σε συμφωνία εξαιτίας, όπως υποστήριξε, «φανερών και συγκαλυμμένων πιέσεων» των Ηνωμένων Πολιτειών προς το Ομάν.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι θεωρεί πως η εκεχειρία έχει πλέον λήξει, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων συνομιλιών. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, έγραψε στην πλατφόρμα X: «Η εποχή των μονομερών συμφωνιών ΤΕΛΕΙΩΣΕ. Σας προειδοποιήσαμε: τηρήστε τον λόγο σας ή πληρώστε το τίμημα. Η πραγματικότητα χτυπά την πόρτα».

Η νέα κλιμάκωση αποτελεί ακόμη ένα πλήγμα για την προσωρινή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, η οποία στόχευε στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και στον τερματισμό του πολέμου ύστερα από ακόμη 60 ημέρες διαπραγματεύσεων.

Η σύγκρουση, που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου, έχει προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στην παγκόσμια οικονομία, οδηγώντας σε άνοδο των τιμών της ενέργειας και ενισχύοντας τις πληθωριστικές πιέσεις. Οι υψηλότερες τιμές των καυσίμων, και ιδιαίτερα της βενζίνης, θεωρούνται πολιτικά ευαίσθητο ζήτημα για τον πρόεδρο Τραμπ ενόψει των εκλογών για το αμερικανικό Κογκρέσο τον Νοέμβριο.

Οι τιμές του πετρελαίου, οι οποίες είχαν υποχωρήσει μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, κατέγραψαν άνοδο άνω του 3,5% με την έναρξη των συναλλαγών τη Δευτέρα στο Τόκιο, ενώ το αμερικανικό αργό WTI ξεπέρασε τα 74 δολάρια ανά βαρέλι, μεταδίδει ο Guardian.

Το Ιράν επιδιώκει να θεσπίσει μόνιμο σύστημα επιβολής τελών διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία πριν από τον πόλεμο διακινούνταν περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, ενώ έχει προειδοποιήσει τα πλοία να μην διέρχονται χωρίς προηγούμενη έγκριση των ιρανικών αρχών.

Η νεοσύστατη Ιρανική Αρχή Διαχείρισης των Στενών του Περσικού Κόλπου ανακοίνωσε την Κυριακή ότι η διέλευση από τα Στενά δεν είναι προς το παρόν εφικτή, επικαλούμενη «τις πρόσφατες παράνομες στρατιωτικές κινήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή». Όπως ανέφερε, οι σχετικές άδειες θα εκδίδονται εκ νέου «μόλις αποκατασταθούν η σταθερότητα και η ηρεμία».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες την περασμένη Τρίτη ανακάλεσαν την άδεια που επέτρεπε την πώληση ιρανικού αργού πετρελαίου, δήλωσαν ότι οι στρατιωτικές τους δυνάμεις παραμένουν ανεπτυγμένες στην περιοχή για να διασφαλίσουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, παρά την «επιθετικότητα, τις παρενοχλήσεις, τις απειλές και τις αυθαίρετες ανακοινώσεις» του Ιράν.

Το Κοινό Κέντρο Ναυτιλιακής Πληροφόρησης, υπό την ηγεσία του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, επανέλαβε τις οδηγίες προς τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, επισημαίνοντας ότι, παρά το ιδιαίτερα αυξημένο επίπεδο απειλής, παραμένει διαθέσιμη μια «διευρυμένη» νότια θαλάσσια διαδρομή κοντά στο Ομάν για την ασφαλή διέλευση πλοίων και προς τις δύο κατευθύνσεις.

«Τα Στενά του Ορμούζ, όχι τα πυρηνικά το μεγάλο αγκάθι – Ίσως οι ΗΠΑ αναγκαστούν να αποδεχτούν τον αυξημένο ιρανικό έλεγχο»

Σύμφωνα με τον Alan Eyre, τον πρώην ανώτερο Αμερικανό διπλωμάτη, το μεγάλο αγκάθι τώρα είναι τα Στενά του Ορμούζ και όχι τα πυρηνικά του Ιράν.

Όπως είπε στο Al Jazeera, το Ιράν θεωρεί τον έλεγχο των Στενών ως το κύριο στρατηγικό μέσο αποτροπής του και δεν είναι ακόμη έτοιμο να τον παραχωρήσει. Ωστόσο, «αυτό είναι κάτι που οι ΗΠΑ δεν είναι ακόμη διατεθειμένες να αποδεχθούν», δήλωσε ο Eyre, ο οποίος συμμετείχε στην αμερικανική ομάδα που διαπραγματεύτηκε τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του 2015 με το Ιράν, από την οποία ο Τραμπ αποχώρησε αργότερα.

«Οπότε, ξεχάστε τις συζητήσεις για το πυρηνικό ζήτημα. Αυτό (σ.σ. τα Στενά του Ορμούζ) είναι το κύριο εμπόδιο που πρέπει να διαπραγματευτούμε και να ξεπεράσουμε αν θέλουμε να βρούμε λύση στο πυρηνικό ζήτημα. Και αυτή τη στιγμή, δεν βλέπω να συμβαίνει κάτι τέτοιο», είπε ο Eyre.

Πρόσθεσε ότι οι συνεχιζόμενες επιθέσεις των ΗΠΑ δεν θα «αποδυναμώσουν επαρκώς» την ικανότητα του Ιράν να ελέγχει τη ναυτιλία μέσω των Στενών.

«Οι ΗΠΑ, για άλλη μια φορά, κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα: επιτίθενται στρατιωτικά στο Ιράν, επειδή διαθέτουμε στρατιωτική υπεροχή. Όμως, η δυσάρεστη πραγματικότητα είναι ότι, όσο κι αν χτυπάμε τις παράκτιες περιοχές, δεν μπορούμε να αποδυναμώσουμε επαρκώς τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί τη ναυτιλία μέσω αυτού του στενού», δήλωσε ο Eyre.

Ο ίδιος υπαινίχθηκε ότι οι ΗΠΑ ίσως χρειαστεί να «αποδεχθούν τον αυξημένο ιρανικό έλεγχο» των Στενών του Ορμούζ για να επιτευχθεί μια πυρηνική συμφωνία.

Επισήμανε επίσης την ύπαρξη μιας αυξανόμενης απόκλισης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ ως προς τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προχωρήσουν.

«Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, αυτή τη στιγμή, έχουν διαφορετικούς στρατηγικούς στόχους», είπε ο Eyre. «Οι ΗΠΑ θέλουν απλώς να περιορίσουν τις απώλειές τους, να ανοίξουν τα Στενά και να αποσυρθούν, επειδή πρόκειται για ένα αδιέξοδο. Το Ισραήλ θεωρεί ότι η υπόθεση δεν έχει ολοκληρωθεί – θέλει να ξαναρχίσει τις επιθέσεις και επιθυμεί οι ΗΠΑ να ξαναρχίσουν τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν». «Πρόκειται, λοιπόν, για μια απίστευτα δυναμική κατάσταση», πρόσθεσε, «με πολλές διαφορετικές μεταβλητές να παίζουν ρόλο».

Πηγή: in.gr

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Piraeus Securities για Motor Oil: Στα 61 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο

Η χρηματιστηριακή ενσωματώνει στις εκτιμήσεις της το ιδιαίτερα ισχυρό περιβάλλον περιθωρίων διύλισης για το 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Σκαραμαγκά: Πέφτουν οι υπογραφές για τον τριπλό κόμβο
Μεταφορές

Πέφτουν οι υπογραφές για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά [LIVE]

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρευρίσκεται στην υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους

Citi: Συμμετέχει στην πρωτοβουλία του ΝΑΤΟ «Call to Action»
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Στην πρωτοβουλία του ΝΑΤΟ «Call to Action» συμμετέχει η Citi

Τι ανακοίνωσε η Citi για την ανταπόκρισή της στην πρωτοβουλία του ΝΑΤΟ - Στο τραπέζι η κατάργηση της εισφοράς στις επικουρικές συντάξεις

Αναστάσιος Μαντικίδης
Ντίμον: Ασκησε πιέσεις στο Λονδίνο σε συνεργασία με τον Έπσταϊν;
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Άσκησε πιέσεις στο Λονδίνο ο Ντίμον κατόπιν απαίτησης Έπσταϊν;

Η Αμερικανίδα γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν απαιτεί από τον επικεφαλής της JPMorgan να εξηγήσει τυχόν δεσμούς με τον Έπσταϊν σχετικά με τον προτεινόμενο φόρο στα μπόνους των τραπεζιτών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Λιπάσματα: Εγκρίθηκαν τα μέτρα για την στήριξη των αγροτών  
AGRO

Τι περιλαμβάνει το ευρωπαϊκό πακέτο για τα λιπάσματα

Το κόστος στα λιπάσματα εκτοξεύτηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

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