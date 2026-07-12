Bank of America: Ποιες μετοχές θεωρεί κερδοφόρες – Οι προβλέψεις για το β’ 3μηνο του 2026

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Τις μετοχές που βρίσκονται στην καλύτερη θέση ενόψει των τριμηνιαίων οικονομικών αποτελεσμάτων προσδιόρισε η Bank of America (BofA): εταιρείες όπως η IBM έχουν σημαντικά περιθώρια ανόδου καθώς πλησιάζει η ανακοίνωση των κερδών.

Άλλες μετοχές που έλαβαν την αξιολόγηση «αγορά» και ξεχώρισαν περιλαμβάνουν τις Spotify, IHG και Deutsche Bank.

Η αναλύτρια της Spotify, Jessica Reif Ehrlich, εμφανίζεται αισιόδοξη ενόψει της έκθεσης κερδών της εταιρείας streaming στις αρχές Αυγούστου.

«Είμαστε βέβαιοι ότι τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου του 2026 της SPOT θα αντικατοπτρίζουν σταθερές υποκείμενες τάσεις στους βασικούς δείκτες απόδοσης, με την αναφερόμενη αύξηση των εσόδων να επιταχύνεται κατά το τρίμηνο, καθοδηγούμενη κυρίως από τον μετριασμό στις αρνητικές συναλλαγματικές επιδράσεις», έγραψε η ίδια.

Η Bank of America δήλωσε ότι αποχώρησε από την πρόσφατη ημέρα επενδυτών της Spotify με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, αλλά τώρα αναμένει την υλοποίηση των σχεδιασμών της εταιρείας.

«Η ανακοίνωση του πακέτου AI, οι ευρύτερες δυνατότητες δημιουργίας εσόδων και οι πολλαπλοί μοχλοί αλληλεπίδρασης των χρηστών υπογραμμίζουν μια μακροπρόθεσμη ευκαιρία», δήλωσε η Reif Ehrlich. Επισημαίνειται ότι οι μετοχές της Spotify αυξήθηκαν κατά 5% αυτόν τον μήνα.

Γιατί είναι ελκυστικές οι IBM και Deutsche Bank

Αλλά και οι μετοχές της IBM είναι πολύ ελκυστικές για να αγνοηθούν, σύμφωνα με την BofA. Ο αναλυτής Wamsi Mohan αύξησε πρόσφατα την τιμή-στόχο του στα 330 δολάρια ανά μετοχή από 315 δολάρια πριν από την ανακοίνωση των κερδών της εταιρείας αργότερα αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με το CNBC.

Ο αναλυτής δήλωσε ότι αναμένει ότι οι τάσεις στον τομέα του λογισμικού θα ενισχυθούν από την εξαγορά της Confluent από την εταιρεία.

Από την πλευρά του, ο αναλυτής της Deutsche Bank, Tarik El Mejjad, δήλωσε ότι παραμένει σταθερός στη στήριξη των μετοχών του γερμανικού τραπεζικού κολοσσού, ενόψει των εταιρικών αποτελεσμάτων που θα ανακοινώθούν αργότερα αυτόν τον μήνα.

«Αναμένουμε ένα πιο ήπιο τρίμηνο, με τα καθαρά κέρδη να μειώνονται κατά 2% παρά την αύξηση των εσόδων κατά 4%, καθώς το υψηλότερο κόστος αντανακλά στρατηγικές επενδύσεις, χρεώσεις αναδιάρθρωσης ιδιωτικών τραπεζών και συνεχιζόμενες προσλήψεις», έγραψε σε πρόσφατο σημείωμα προς τους πελάτες.

Ωστόσο, ο El Mejjad δήλωσε ότι αναμένει ορισμένες θετικές ενδείξεις, όπως υψηλότερα έσοδα από τον κλάδο της επενδυτικής τραπεζικής. Επιπλέον, η αύξηση των καταθέσεων παραμένει ισχυρή.

Το asset-light μοντέλο στον ξενοδοχειακό κλάδο

Παράλληλα, το γεωγραφικά διαφοροποιημένο asset-light μοντέλο της IHG είναι ανθεκτικό και οδηγεί σε ορατά κέρδη και ροές ταμειακών ροών, αναφέρουν αναλυτές στο CNBC.

Ειδικότερα, η αύξηση των εσόδων από προμήθειες καθοδηγείται από την καθαρή ανάπτυξη του δικτύου, τη μεταβολή του μείγματος προς τον κλάδο πολυτελείας που έχει υψηλότερες προμήθειες, καθώς και από τη διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους. Η IHG παρουσιάζει ισχυρή επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους, μέσω του προοδευτικά αυξανόμενου μερίσματος και της προοπτικής για επαναλαμβανόμενες επαναγορές ιδίων μετοχών.