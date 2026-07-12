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Τεχνητή νοημοσύνη: Ποια επαγγέλματα δεν απειλεί

Από τη διδασκαλία έως τον τουρισμό και τα τεχνικά επαγγέλματα και τη νομική, πολλές θέσεις εργασίας δεν θα πληγούν από την τεχνητή νοημοσύνη

Tεχνητή νοημοσύνη 12.07.2026, 08:48
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Τεχνητή νοημοσύνη: Ποια επαγγέλματα δεν απειλεί
Αρχοντία Κάτσουρα

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Η τεχνητή νοημοσύνη εξαπλώνεται όλο και περισσότερο, δίνοντας φθηνές λύσεις σε πολλές επιχειρήσεις για την πραγματοποίηση διαφόρων εργασιών. Οι εργαζόμενοι, ιδίως αυτοί που πρωτομπαίνουν στην αγορά εργασίας, ανησυχούν –συχνά δικαίως- ότι η νέα τεχνολογία θα τους στερήσει την ευκαιρία για επαγγελματική αποκατάσταση.

Σε έρευνα στην αγορά εργασίας που έκανε ο Guardian, ρώτησε άτομα από διάφορους κλάδους για την επίδραση που θα έχει η τεχνητή νοημοσύνη στις σταδιοδρομίες. Και αν υπάρχουν θέσεις εργασίας που μπορεί να επηρεαστούν λιγότερο.

Και οι απαντήσεις ήταν ενθαρρυντικές. Κάποιοι άνθρωποι, μπορεί να πετύχουν.

Ιατρική

Σύμφωνα με τη Χίρα Μάλικ, επιθεωρήτρια φαρμακοποιό και ιδρύτρια αλυσίδας φαρμακείων, οι φαρμακοποιοί, οι γιατροί, οι νοσηλευτές και άλλοι κλινικοί γιατροί συνταγογράφησης, δεν θα χάσουν τις δουλειές τους.

Επισήμανε ότι υπάρχουν θέσεις εργασίας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που είναι πιο ευάλωτες στην τεχνητή νοημοσύνη. Όπως ιατρικοί γραμματείς, προσωπικό υποστήριξης φαρμακείου, ομάδες επεξεργασίας συνταγών και χειρισμού κλήσεων.

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να αντικαταστήσει έναν χειρουργό

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να αντικαταστήσει έναν χειρουργό

Το μεγαλύτερο πλήγμα θα αφορά θέσεις που σχετίζονται με συμπλήρωση καθορισμένων εντύπων, αρχεία ή ερωτήματα ασθενών. Αλλά όχι αυτές που αφορούν κλινικές αποφάσεις. Οι περισσότερο μηχανικές θέσεις θα μπορούσαν να αυτοματοποιηθούν. Αλλά οι φαρμακοποιοί, οι γιατροί, οι νοσηλευτές και άλλοι κλινικοί γιατροί που συνταγογραφούν φάρμακα παραμένουν πολύ λιγότερο ευάλωτοι στην αντικατάσταση.

Ο λόγος είναι η ευθύνη για την ασφάλεια των ασθενών και τις αποφάσεις θεραπείας. «Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει στην οργάνωση των πληροφοριών και στην επισήμανση κινδύνων, αλλά δεν μπορεί να αποφασίσει εάν η θεραπεία είναι ασφαλής ή κατάλληλη», λέει η Χίρα Μάλικ.

Από την πλευρά του, ο πλαστικός χειρουργός, Δρ Ρίαζ Άγκα, εκτιμά ότι ορισμένες ιατρικές ειδικότητες, όπως η πλαστική χειρουργική, είναι απίθανο να αντικατασταθούν. Η εφαρμογή τους είναι εξαιρετικά εξατομικευμένη. Ίσως διατρέχουν κίνδυνο τομείς όπως η ακτινολογία.

Αλλά η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί τελικά να βοηθήσει έναν χειρουργό να αναλύσει προηγούμενες περιπτώσεις για να υποστηρίξει τη λήψη αποφάσεων, προσθέτει.

Σύμφωνα με τον Δρα Άγκα, η ακτινολογία είναι μια ειδικότητα «η οποία είναι ιδιαίτερα ευάλωτη».

«Έχουν γίνει πολλές μελέτες που δείχνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ερμηνεύσει σαρώσεις με εξαιρετικά υψηλά επίπεδα ακρίβειας και αξιοπιστίας. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι ακτινολόγοι εξαφανίζονται, αλλά ο ρόλος τους μπορεί να εξελιχθεί σημαντικά».

Και συμβουλεύει τους μελλοντικούς γιατρούς να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη «σωστά και να κατανοούν τόσο τα δυνατά όσο και τα όριά της».

Εκπαίδευση και φροντίδα παιδιών

Στην εκπαίδευση, η τεχνητή νοημοσύνη είναι και πάλι πιο πιθανό να επηρεάσει τους διοικητικούς και καθημερινούς ρόλους υποστήριξης της διδασκαλίας. Οι ειδικοί δεν θεωρούν πιθανό να αντικαταστήσει πλήρως τους εκπαιδευτικούς.

«Όσον αφορά τις επιλογές σταδιοδρομίας, η διδασκαλία είναι εξαιρετική», σύμφωνα με τον Σαράθ Τζιβάν, ιδρυτή του Εργαστηρίου Επιτυχίας Γενεών του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. «Οι μαθητές θα χρειάζονται πάντα αξιόπιστες σχέσεις ενηλίκων για να τους βοηθήσουν να μάθουν».

Ένας άλλος τομέας που δεν μπορεί να καλυφθεί από την ΑΙ είναι η φροντίδα παιδιών. Η τεχνολογία δεν μπορεί να αναλάβει αυτόν τον ρόλο. Ακόμη και η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να υποστηρίξει την επικοινωνία και την οργάνωση, λέει ότι «οι άνθρωποι θέλουν έναν άνθρωπο να φροντίζει τα παιδιά τους».

Η ζήτηση για φροντίδα παιδιών είναι ισχυρή και οι θέσεις εργασίας καλύπτονται γρήγορα. Επιπλέον, η φύλαξη παιδιών μπορεί να προσφέρει ευέλικτη, κατ’ οίκον εργασία με καλές δυνατότητες κέρδους. Άλλες σχετικές θέσεις εργασίας στον τομέα περιλαμβάνουν τη διαχείριση βρεφονηπιακών σταθμών ή την υψηλού επιπέδου παροχή νταντάδων ή ιδιαίτερων μαθημάτων.

Νομικά επαγγέλματα

Θέσεις ρουτίνας, όπως οι ρόλοι των βοηθών δικηγόρων και των νεότερων δικηγόρων είναι πιθανό να επηρεαστούν περισσότερο από την τεχνητή νοημοσύνη. Κυρίως γιατί περιλαμβάνουν εργασίες όπως αναθεώρηση εγγράφων, σύνταξη πρώτων εκδόσεων νομικών εγγράφων, συλλογή πληροφοριών και συμπλήρωση εντύπων.

Σύμφωνα με τον Πιερ Πρόνερ, «αυτές είναι εργασίες στις οποίες η τεχνητή νοημοσύνη είναι ιδιαίτερα ισχυρή». Ο Πρόνερ είναι CEO εταιρείας διαδικτυακών νομικών υπηρεσιών που χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να βοηθήσει τους ανθρώπους να βρουν και να συνεργαστούν με δικηγόρους.

Ωστόσο, η ΑΙ δεν θα καταργήσει τις θέσεις εργασίας εισαγωγικού επιπέδου σε νομικά επαγγέλματα. «Οι ρόλοι θα παραμείνουν, αλλά απλώς θα αλλάξουν», λέει. Οι νεότεροι δικηγόροι είναι πιθανό να επικεντρωθούν νωρίτερα στην εφαρμογή νομικής κρίσης και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους στην αλληλεπίδραση με τους πελάτες.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει έναν δικηγόρο να προετοιμαστεί, αλλά όχι να τον αντικαταστήσει στις κρίσεις σε σημαντικά θέματα

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει έναν δικηγόρο να προετοιμαστεί, αλλά όχι να τον αντικαταστήσει στις κρίσεις σε σημαντικά θέματα

Ο άλλος τομέας είναι η εποπτεία του έργου που εκτελούν οι πράκτορες της ΑΙ. «Η τεχνητή νοημοσύνη εξακολουθεί να χρειάζεται εποπτεία», λέει.

Ο Μπρετ Ντίξον, αντιπρόεδρος της Νομικής Εταιρείας Αγγλίας και Ουαλίας, λέει ότι η αυτοματοποίηση των εργασιών ρουτίνας θα μπορούσε να δημιουργήσει «περισσότερο χρόνο και ευκαιρίες για τους νέους δικηγόρους να σκεφτούν πιο βαθιά περίπλοκα νομικά ζητήματα».

Επίσης, υπάρχουν κλάδοι της νομικής, όπως το οικογενειακό δίκαιο ή οι δικαστικές διαμάχες, που επηρεάζονται λιγότερο άμεσα από την τεχνητή νοημοσύνη. Κατά τον Πρόνερ, η ΑΙ θα μπορούσε να προσφέρει εξαιρετική βοήθεια σε έναν δικηγόρο να προετοιμαστεί για μια δικαστική υπόθεση.Ή για να λειτουργεί το back office μιας δικηγορικής εταιρείας πιο αποτελεσματικά.

Σημαντική η εκπαίδευση στην τεχνητή νοημοσύνη

Σύμφωνα με τον Πρόνερ, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του νομικού επαγγέλματος είναι ο προσδιορισμός «ποιες είναι οι πορείες εξέλιξης από τους νεότερους σε τους έμπειρους δικηγόρους». Κυρίως γιατί πολλές από τις παραδοσιακές εκπαιδευτικές εργασίες αυτοματοποιούνται.

Οι απόφοιτοι, λέει, θα πρέπει να αναπτύξουν δεξιότητες στην τεχνητή νοημοσύνη τώρα. Κάτι που κάποτε ίσχυε για την επάρκεια στο Word ή το Excel. Οι εταιρείες αξιολογούν όλο και περισσότερο τους υποψηφίους ως προς την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν την τεχνολογία. Είναι από τα πράγματα που ρωτούν στις συνεντεύξεις υποψήφιων για πρόσληψη.

Λέει ότι η ανάγκη για νομικές υπηρεσίες είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που μπορούν να καλύψουν οι νομικές εταιρείες. Και καθώς η τεχνητή νοημοσύνη μειώνει το κόστος παροχής νομικών υπηρεσιών, θα ανοίξουν περισσότερες θέσεις εργασίας.

Φιλοξενία και τουρισμός

Η σύνδεση ανθρώπου με άνθρωπο δεν πρέπει να αντικατασταθεί από την τεχνητή νοημοσύνη, και αυτό είναι σαφές στις υπηρεσίες φιλοξενίας και τουρισμού. Όπως επισημαίνει ο καθηγητής Γκράχαμ Μίλερ, του Ινστιτούτου Τουρισμού και Φιλοξενίας Westmont στη Σχολή Επιχειρήσεων και Οικονομικών Nova, η ΑΙ θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει την κατανομή των θέσεων εργασίας εντός των ξενοδοχείων. Και αυτό μετατοπίζοντας την απασχόληση από τις λειτουργίες back-office σε ρόλους front-office, που σχετίζονται με την επαφή με τους πελάτες.

Πάντα θα υπάρχει ρόλος για το ανθρώπινο προσωπικό στη φιλοξενία, λέει. Και φέρνει ως παράδειγμα το πόσο ευγενικό και ζεστό ήταν το προσωπικό σε ένα ξενοδοχείο της Βαρκελώνης. «Κάθονταν και σου έφτιαχναν καφέ. Δεν υπάρχει περίπτωση η τεχνητή νοημοσύνη να κάνει αυτό το είδος δουλειάς. Αυτό το είδος ανθρώπινης σύνδεσης, που πάντα παρείχαν τα καλύτερα ξενοδοχεία, δεν θα πρέπει να αντικατασταθεί από την τεχνητή νοημοσύνη», σημειώνει.

Αυτό που μπορεί να κάνει η τεχνολογία είναι να χειριστεί συνήθεις εργασίες, όπως η απάντηση σε email. Ο εργαζόμενος να μπορεί να καθίσει και να μιλήσει με τον πελάτη και να τον εξυπηρετήσει.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Μίλερ, οι δημιουργικοί ρόλοι στη φιλοξενία, ιδιαίτερα οι σεφ, είναι λιγότερο ευάλωτοι στην τεχνητή νοημοσύνη από τις συνήθεις λειτουργικές εργασίες. Η τεχνητή νοημοσύνη δυσκολεύεται επί του παρόντος να αναπαράγει πραγματικά δημιουργική ανθρώπινη εργασία.

Τεχνικά επαγγέλματα

Τα επαγγέλματα που μπορούν να εξασφαλίσουν εργασία είναι ασφαλώς τα πρακτικά και τεχνικά. Το χτίσιμο, η ξυλουργία. Αν και η ΑΙ αρχίζει να αναδιαμορφώνει τμήματα του κατασκευαστικού τομέα, δεν έχει μεγάλο αντίκτυπο. Σύμφωνα με τον Μπράιαν Μπέρι, CEO της Ομοσπονδίας Αρχικατασκευαστών, «τα πρακτικά επαγγέλματα όπως η τοιχοποιία, η ξυλουργική και το σοβάτισμα είναι λιγότερο εκτεθειμένα στην τεχνητή νοημοσύνη». Ιδιαίτερα αν κάποιος εργάζεται σε μικρές τοπικές επιχειρήσεις.

Στον τουρισμό, ο φιλοξενούμενος επιθυμεί την ανθρώπινη επαφή και εξυπηρέτηση, που δεν διασφαλίζεται από την απρόσωπη τεχνητή νοημοσύνη

Στον τουρισμό, ο φιλοξενούμενος επιθυμεί την ανθρώπινη επαφή και εξυπηρέτηση, που δεν διασφαλίζεται από την απρόσωπη τεχνητή νοημοσύνη

Τα μεγάλης κλίμακας έργα θα μπορούσαν να επηρεαστούν στο μέλλον, καθώς ορισμένα πρακτικά επαγγέλματα είναι αυτοματοποιημένα, αλλά η εφαρμογή τους είναι ακόμη μακριά. Και στον κατασκευαστικό κλάδο, το πλήγμα θα το δεχθούν οι θέσεις γραφείου και διοικητικού προσωπικού.

Ο Μπέρι πιστεύει ότι σταδιακά θα αλλάξει η αντίληψη ότι τα πρακτικά επαγγέλματα είναι κατώτερα των θέσεων γραφείου. Ωστόσο, λέει, «η αντίληψη παραμένει μια πρόκληση». Έρευνα έδειξε ότι λιγότεροι από τους μισούς γονείς (47%) θα συνιστούσαν στο παιδί τους να ακολουθήσει μια καριέρα στις κατασκευές. «Με την αυξανόμενη ζήτηση για εξειδικευμένα επαγγέλματα και την ανθεκτικότητα αυτών των ρόλων απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη, οι κατασκευές προσφέρουν μια ανταποδοτική, μελλοντικά βιώσιμη επαγγελματική πορεία, την οποία θέλουμε να εξετάσουν περισσότεροι άνθρωποι», λέει ο Μπέρι.

Τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Ο Τόμαζ Νέτζελ, ανώτερος τραπεζικός αναλυτής στην Bloomberg Intelligence, λέει ότι οι θέσεις εργασίας στον τραπεζικό τομέα που επηρεάζονται περισσότερο από την τεχνητή νοημοσύνη είναι πιθανό να είναι «σε τηλεφωνικά κέντρα, προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών, ομάδες λειτουργιών μεσαίου γραφείου, υπαλλήλους υποκαταστημάτων λιανικής και λειτουργίες υποστήριξης IT».

Αλλά η ζήτηση «θα πρέπει να αυξηθεί για επιστήμονες δεδομένων, μηχανικούς Τεχνητής Νοημοσύνης, προγραμματιστές λογισμικού… με τις τράπεζες να αναμένουν ανάπτυξη στην τεχνολογία και σε ρόλους που σχετίζονται με δεδομένα. Οι πελάτες θέλουν ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που μπορούν να γίνουν με τεχνητή νοημοσύνη».

«Λίγες τραπεζικές θέσεις εργασίας θα μείνουν ανέγγιχτες, αλλά οι ρόλοι υψηλής κρίσης και οι εξειδικευμένοι ρόλοι φαίνονται σχετικά ανθεκτικοί», επισημαίνει. Σε έρευνα για τις ευρωπαϊκές τράπεζες από το Bloomberg Intelligence, οι ερωτηθέντες «θεώρησαν τους αναλυτές έρευνας, τους αναλυτές συμμόρφωσης και εποπτείας, τους ειδικούς μοντελοποίησης κινδύνου και τους εσωτερικούς ελεγκτές ως λιγότερο εκτεθειμένες κατηγορίες εργασίας. Η αξιολόγηση πιστώσεων χρησιμοποιεί επίσης όλο και περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά οι τράπεζες συνεχίζουν να δίνουν έμφαση στην ανθρώπινη εποπτεία».

Πηγή: The Guardian

Πηγή: in.gr

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Κατάρ: Ποιος ήταν ο πρώην εμίρης Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ-Θάνι
Κόσμος

Ποιος ήταν ο Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ-Θάνι που άλλαξε το Κατάρ

Ο πρώην εμίρης του Κατάρ πέθανε την Κυριακή σε ηλικία 74 ετών - Ηγήθηκε μιας από τις πιο καθοριστικές περιόδους στην ιστορία της χώρας

Hasbro: Φέρνει τα Play-Doh για ενηλίκους
World

Hasbro: Φέρνει τα Play-Doh για ενηλίκους

Η Hasbro μπαίνει στον τομέα των χειροτεχνιών για ενήλικες και της διακόσμησης σπιτιού με την σειρά «Blooms by Play-Doh»

Συντάξεις: Πότε θα καταβληθούν για Αύγουστο και Σεπτέμβριο
Economy

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου

Αναλυτικά οι ημερομηνίες και τα ταμεία

GLP-1: Τα φάρμακα απώλειας βάρους ανατρέπουν τις αγορές μας
World

Τα φάρμακα απώλειας βάρους GLP-1 και ο «νέος καταναλωτής»

Για όσους χάνουν βάρος χάρη στα φάρμακα GLP-1, οι αγορές για καινούρια ρούχα και προϊόντα ομορφιάς είναι μονόδρομος

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
72 δόσεις: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα – Πώς μειώνεται η δόση στο μισό και τι ισχύει με τα νέα χρέη
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις στην Εφορία - Τα «κλειδιά» για την ένταξη

Η νέα ρύθμιση έως 72 δόσεων για φορολογικές οφειλές, θα «τρέχει» παράλληλα με εκείνη για χρέη στον e-ΕΦΚΑ από ασφαλιστικές εισφορές

Αγορά εργασίας: Εργαζόμενοι χωρίς δικαιώματα και προστασία – Πρωτιά της Ελλάδας στην άτυπη οικονομία
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Εργαζόμενοι χωρίς δικαιώματα και προστασία - Η ελληνική πρωτιά

Οι άτυπες ρυθμίσεις, όπως οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης και οι προσωρινές, έχουν γίνει ολοένα και πιο συνηθισμένες με την Ελλάδα να έρχεται πρώτη στην άτυπη οικονομία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Πότε απαλλάσσεται από τον Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων η αγορά πρώτης κατοικίας
Experts

Πότε απαλλάσσεται από τον ΦΜΑ η αγορά πρώτης κατοικίας

Οδηγίες της διοίκησης για την απαλλαγή από τον Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων

Απόστολος Αλωνιάτης

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