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Τεχνητή νοημοσύνη: Οι Βig Tech τη χρηματοδοτούν, οι εταιρείες τσιπ παίρνουν τα κέρδη

Το αποτέλεσμα είναι μια «μεταφορά ελεύθερων ταμειακών ροών από τη μία μεριά στην άλλη», σύμφωνα με την Bank of America

Tεχνητή νοημοσύνη 11.07.2026, 17:30
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Τεχνητή νοημοσύνη: Οι Βig Tech τη χρηματοδοτούν, οι εταιρείες τσιπ παίρνουν τα κέρδη
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

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Η Wall Street γνωρίζει ότι οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας μπορούν να επενδύσουν στην τεχνητή νοημοσύνη. Το πιο δύσκολο ερώτημα είναι πόσο γρήγορα αυτές οι επενδύσεις αποφέρουν κέρδη στις εταιρείες αυτές. Εκεί ακριβώς αλλάζει η εικόνα. Η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι πια απλώς μια ιστορία ανάπτυξης· είναι μια ιστορία εισροών και εκροών κεφαλαίων, επισημαίνει ανάλυση του Yahoo Finance.

Στο διάγραμμα της BofA, ο δείκτης ελεύθερων ταμειακών ροών κινείται σε αντίθετες κατευθύνσεις για τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και τους κατασκευαστές μικροτσίπ.

Οι «υπερμεγέθεις» εταιρείες — Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft και  Oracle — πληρώνουν για μικροτσίπ, κέντρα δεδομένων και ηλεκτρική ενέργεια. Οι κατασκευαστές μικροτσίπ πληρώνονται πρώτοι και αναμένεται να κρατήσουν περισσότερα μετρητά αφού πληρώσουν τις δικές τους υποχρεώσεις.

Η Bank of America Global Research το αποκαλεί «μεταφορά ελεύθερων ταμειακών ροών από τη μία μεριά στην άλλη», και το παρακάτω διάγραμμα δείχνει το γιατί.

Οι ταμειακές ροές της τεχνητής νοημοσύνης (AI) μετατοπίζονται από τους Big Tech προς τους κατασκευαστές τσιπ

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές είναι τα χρήματα που απομένουν σε μια εταιρεία μετά τη λειτουργία της επιχείρησης και την κάλυψη των κύριων επενδύσεων. Στο διάγραμμα της BofA, ο δείκτης αυτός κινείται σε αντίθετες κατευθύνσεις για τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και τους κατασκευαστές μικροτσίπ. Για το καλάθι των «hyperscalers», ο δείκτης εισέρχεται σε αρνητικό έδαφος, ενώ το καλάθι των ημιαγωγών — Nvidia, Micron, Broadcom και Applied Materials — συνεχίζει να ανεβαίνει.

Αυτό δεν κάνει την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης λιγότερο πραγματική. Κάνει όμως πιο δύσκολο να προσδιοριστεί το κέρδος.

Το… δράμα των Bit Tech

Η ζήτηση για μικροτσίπ μπορεί να παραμείνει ισχυρή, ενώ οι ταμειακές ροές των hyperscalers μπορεί να εξασθενήσουν, επειδή η μία πλευρά πωλεί την υποδομή και η άλλη πληρώνει για την κατασκευή της. Η BofA ανέφερε ότι οι «Magnificent Seven» hyperscalers έχουν δαπανήσει 234 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιουχικές δαπάνες φέτος, ενώ οι μετοχές τους παραμένουν ουσιαστικά σταθερές το 2026.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της Apollo, Torsten Sløk, διατυπώνει το ερώτημα ως εξής: «Τι θα συμβεί όμως αν η απόδοση αργήσει περισσότερο από ό,τι υποθέτει η γενική άποψη;»

Η απάντησή του ξεκινά με δύο σημεία πίεσης. Οι τιμές των token συνεχίζουν να πέφτουν, πράγμα που σημαίνει ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να αυξηθεί χωρίς να αποφέρει τόσα έσοδα ανά μονάδα χρήσης. Τα κινεζικά μοντέλα κερδίζουν επίσης έδαφος έναντι των αμερικανικών, ασκώντας επιπλέον πίεση στις αμερικανικές πλατφόρμες που προσπαθούν να μετατρέψουν την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης σε έσοδα με υψηλά περιθώρια κέρδους.

Ο κίνδυνος έγκειται στο χρονοδιάγραμμα. Οι δαπάνες πραγματοποιούνται τώρα. Το κόστος των τσιπ, των διακομιστών και των κέντρων δεδομένων συνεχίζει να εμφανίζεται με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, τα έσοδα και οι ταμειακές ροές ενδέχεται να αργήσουν να εμφανιστούν.

Το διάγραμμα του Sløk που συγκρίνει τη χρήση token από κινεζικά και αμερικανικά μοντέλα καταδεικνύει ακόμη πιο ξεκάθαρα το θέμα.

Μεταξύ των 20 κορυφαίων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, τα κινεζικά μοντέλα επεξεργάστηκαν περισσότερα token από τα αμερικανικά τόσο τον Μάιο όσο και τον Ιούνιο, ενώ το χάσμα διευρύνθηκε. Η χρήση των κινεζικών μοντέλων αυξήθηκε από 46 τρισεκατομμύρια token τον Μάιο σε 98 τρισεκατομμύρια τον Ιούνιο, ενώ η χρήση των αμερικανικών μοντέλων αυξήθηκε από 37 τρισεκατομμύρια σε 53 τρισεκατομμύρια.

Τα κινεζικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης (AI) προηγούνται ξεκάθαρα στη χρήση tokens

Υπάρχει ακόμα ένα σαφές σενάριο ανοδικής πορείας, αν η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης συνεχίσει να αυξάνεται, οι πελάτες πληρώνουν για καλύτερα εργαλεία και οι Big Tech μετατρέψουν τις σημερινές δαπάνες σε υψηλότερα έσοδα με την πάροδο του χρόνου. Σε αυτό το σενάριο, η τρέχουσα πτώση των ταμειακών ροών αποτελεί το κόστος δημιουργίας της επόμενης πλατφόρμας, και όχι προειδοποιητικό σημάδι.

Ωστόσο, η προειδοποίηση του Sløk είναι ότι η αγορά ενδέχεται να κάνει υπερβολικές υποθέσεις, πολύ γρήγορα.

«Εάν τα κινεζικά μοντέλα συνεχίσουν να κερδίζουν έδαφος και οι τιμές των token συνεχίσουν να πέφτουν, οι αναμενόμενες ταμειακές ροές των hyperscalers ενδέχεται να αποδειχθούν υπερβολικά αισιόδοξες», έγραψε.

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