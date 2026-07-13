Ιράν: Νέα σειρά βομβαρδισμών εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες Κυριακή το απόγευμα ότι άρχισαν να διεξάγουν νέα πλήγματα εναντίον του Ιράν, με διακηρυγμένο σκοπό να το εμποδίσουν να επιτίθεται σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Σκοπός των επιθέσεων είναι να «μειωθεί η δυνατότητα» των Ιρανών «να επιτίθενται εναντίον πληρωμάτων του πολιτικού ναυτικού και εμπορικών πλοίων»

Οι επιδρομές ξανάρχισαν στις 17:00 (σ.σ. ώρα Ουάσιγκτον· τα μεσάνυχτα χθες προς σήμερα Δευτέρα ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι σκοπός είναι να «μειωθεί η δυνατότητά τους» (σ.σ. των Ιρανών) «να επιτίθενται εναντίον πληρωμάτων του πολιτικού ναυτικού και εμπορικών πλοίων» στο στενό.

«Για να πληρώσουν»

Ο «ανώτατος διοικητής» των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων διέταξε τα πλήγματα «για να πληρώσουν οι ιρανικές δυνάμεις», πρόσθεσε η ίδια πηγή, αναφερόμενη στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

At 5 p.m. ET today, U.S. Central Command forces began launching more strikes against Iran to continue degrading their ability to attack civilian mariners and commercial ships freely transiting the Strait of Hormuz. The Commander in Chief has directed the strikes to hold Iranian… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 12, 2026

Πηγή: ΑΠΕ