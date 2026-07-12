Ιράν: Συνεχίζονται οι επιθέσεις – Πλήγματα στο Κουβέιτ και σε πετρελαϊκή πλατφόρμα

Ένας εργαζόμενος στις τηλεπικοινωνίες σκοτώθηκε και άλλοι δύο τραυματίσθηκαν σε επιθέσεις στη νότια επαρχία του Ιράν, Χορμοζγκάν που βρέχεται από τον Κόλπο, μετέδωσε κρατικό μέσο ενημέρωσης μετά την επανάληψη των εχθροπραξιών ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον.

Αυξάνεται η ανησυχία μετά τις νέες επιθέσεις από τις ΗΠΑ και το Ιράν

«Μετά την επίθεση του εχθρού εναντίον του Φαρούρ, στο Μπαντάρ Λενγκέχ, ένας εργαζόμενος της εθνικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών σκοτώθηκε κατά την άσκηση των καθηκόντων του και δύο συνάδελφοί του τραυματίσθηκαν», μετέδωσε το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Το φιλοκυβερνητικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr μετέδωσε ότι ο επικεφαλής της αρχής τηλεπικοινωνιών της επαρχίας Χορμοζγκάν σκοτώθηκε στο Κεσμ.

Φέρεται ότι είχε σταλεί στο νησί στο πλαίσιο αποστολής για επισκευές.

Το Mehr μετέδωσε ότι άλλα δύο μέλη του προσωπικού της αρχής τηλεπικοινωνιών τραυματίσθηκαν.

Δείτε σχετικό βίντεο από το Ιράν:

The U.S. military carried out multiple strikes on Iranian missile and air defense systems, as well as IRGC fast boats, at several locations around the Strait of Hormuz about an hour ago. Source: Axios pic.twitter.com/qD6jHW7BY4 — Clash Report (@clashreport) July 12, 2026

Εκρήξεις και στο Μπαντάρ Αμπάς, κομβικό λιμάνι του Ιράν

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν σήμερα περαιτέρω εκρήξεις στη νότια ακτή της χώρας, στα Στενά του Ορμούζ.

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι εκρήξεις σημειώθηκαν στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και όχι μακριά από το νησί Κεσμ στον Κόλπο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα αίτια των εκρήξεων.

Το IRNA έκανε λόγο για «εχθρικές επιθέσεις» στο Μπαντάρ Αμπάς, όπου διαδοχικές εκρήξεις ακούσθηκαν απόψε σε διάφορα μέρη της πόλης. Σύμφωνα με το IRNA, στις εν λόγω περιοχές βρίσκονται στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Για τις επιθέσεις στο Κουβέιτ

Στο Κουβέιτ, το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι τρία μεθοριακά φυλάκια και μια οφσόρ πετρελαϊκή πλατφόρμα δέχθηκαν επίθεση κατά τη νέα ανταλλαγή πληγμάτων ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να τραυματισθεί ένας άνθρωπος και να σημειωθούν ζημιές.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

BREAKING | Reports and circulating footage indicate that Iranian forces have launched missile strikes targeting US military assets in Kuwait. Kuwaiti authorities said three northern border posts and an offshore Kuwait Oil Company drilling platform were struck, causing material… pic.twitter.com/j1T48IVbqc — The Cradle (@TheCradleMedia) July 12, 2026

«Τρία μεθοριακά φυλάκια στο βόρειο τμήμα της χώρας έγιναν στόχος δειλής επίθεσης, με αποτέλεσμα υλικές ζημιές», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωση που εξέδωσε, χωρίς να διευκρινίσει την προέλευση της επίθεσης και προσθέτοντας ότι «μια οφσόρ πλατφόρμα γεωτρήσεων που ανήκει στην Kuwait Oil Company (…) στοχοθετήθηκε από εχθρικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, με αποτέλεσμα να τραυματισθεί ένας εργαζόμενος και να προκληθούν υλικές ζημιές».