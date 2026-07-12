Φωτιά στο παλιό κτίριο του Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή – Μήνυμα από το 112

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Πυρκαγιά στο παλιό κτίριο του Μπάντμιντόν, στο Πάρκο Γουδή ξέσπασε λίγο μετά τις 8 το απόγευμα της Κυριακής.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα βραχιονοφόρο όχημα.

Γύρω από το σημείο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά έχει διακοπεί η κυκλοφορία οχημάτων.

Συγκεκριμένα διακοπές κυκλοφορίας οχημάτων έχουν σημειωθεί στους εξής δρόμους:

Στη Λ. Μεσογείων, στο ύψος της εισόδου των Σχολών της ΕΛ.ΑΣ.

Στην οδό Βαρύτη, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Κανελλοπούλου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μπάντμιντον.

Στη συμβολή των οδών Παπανδρέου και Μεγάλου Αλεξάνδρου.

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Μήνυμα από το 112

Στο σημείο επιχειρούν ήδη ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ στάλθηκε μήνυμα από το 112, το οποίο καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.



