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Ιράν: Σειρήνες ήχησαν στο Μπαχρέιν

«Ηχησε η σειρήνα» στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, το οποίο καλεί τους πολίτες «να κατευθυνθούν στην πλησιέστερη ασφαλή τοποθεσία».

Κόσμος 13.07.2026, 06:14
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Ιράν: Σειρήνες ήχησαν στο Μπαχρέιν
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Ενεργοποιήθηκαν σειρήνες της αεράμυνας στο Μπαχρέιν, ανακοίνωσε τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Δευτέρα μέσω X το υπουργείο Εσωτερικών του εμιράτου, τη στιγμή που οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διεξάγουν νέα σειρά αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν.

«Στους πολίτες και στους κατοίκους απευθύνουμε σύσταση να παραμείνουν ήρεμοι και να κατευθυνθούν στην πλησιέστερη ασφαλή τοποθεσία»

«Ηχησε η σειρήνα», ανέφερε το υπουργείο, χωρίς άλλες λεπτομέρειες. «Στους πολίτες και στους κατοίκους απευθύνουμε σύσταση να παραμείνουν ήρεμοι και να κατευθυνθούν στην πλησιέστερη ασφαλή τοποθεσία», πρόσθεσε.

Ενας νεκρός

Στο μεταξύ, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν σε αμερικανικό βομβαρδισμό στην πόλη Μασάρ, στο νοτιοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο τον οποίο επικαλέστηκε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Εξαιτίας «επίθεσης του αμερικανού εχθρού το πρωί, που έπληξε αντλιοστάσιο άρδευσης καλλιεργειών στην πόλη Μασάρ, ένας άνθρωπος έπεσε μάρτυρας και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν», είπε στο IRNA αντικυβερνήτης αρμόδιος για ζητήματα ασφαλείας στην επαρχία Χουζεστάν, ο Βαλιουλά Χαγιατί, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Το Ιράν «καταδίκασε σθεναρά» μετά τα μεσάνυχτα σήμερα τα συνεχιζόμενα πλήγματα των ΗΠΑ στην επικράτειά του, προσάπτοντας στην Ουάσιγκτον ότι «εκμηδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών» με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

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