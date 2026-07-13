Σκαραμαγκά: Πέφτουν οι υπογραφές για τον τριπλό κόμβο

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Υπογράφεται αυτήν την ώρα παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους, στο Χαϊδάρι, η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μεταξύ του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της αναδόχου κοινοπραξίας ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ – ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ.

Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη Δυτική Αττική και το σύνολο του Λεκανοπεδίου, το οποίο θα δώσει μία μεγάλη και διαρκή «ανάσα» στο κυκλοφοριακό.

«Το έργο έρχεται να αντιμετωπίσει ένα από τα σημαντικότερα κυκλοφοριακά προβλήματα της Αττικής, καθώς η περιοχή του Σκαραμαγκά εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 100.000 οχήματα, εκ των οποίων σχεδόν 20.000 είναι βαρέα φορτηγά, με σημαντικές επιπτώσεις στην κυκλοφορία, την εφοδιαστική αλυσίδα και την οικονομική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του κυκλοφοριακού προτύπου μικροπροσομοίωσης, η μέση ταχύτητα στην περιοχή αναμένεται να αυξηθεί από 28 χλμ./ώρα σε 47 χλμ./ώρα, ενώ το εκτιμώμενο οικονομικό όφελος για τους χρήστες ανέρχεται σε περίπου 10 εκατ. ευρώ ετησίως» όπως δήλωσε, πρόσφατα, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης για την έγκριση της σύμβασης.