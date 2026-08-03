ΔΕΘ: Τι μπαίνει – τι βγαίνει από το καλάθι

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Ολα για τους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό είναι το σύνθημα που έχει δοθεί από το Μέγαρο Μαξίμου στην ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με στόχο να επανακτήσει δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία το χαμένο έδαφος που έχει προκληθεί από την καθιέρωση του τεκμαρτού υπολογισμού των κερδών των επιτηδευματιών.

Την περίοδο αυτή, το οικονομικό της επιτελείο της κυβέρνησης διαβουλεύεται με το σύνολο σχεδόν του φάσματος της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του τόπου εν όψει ΔΕΘ και τις προηγούμενες ημέρες, κατ’ εντολή του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, ο αρμόδιος υφυπουργός για τη φορολογική πολιτική Δημήτρης Μαρκόπουλος πραγματοποίησε αλλεπάλληλες συναντήσεις με εκπροσώπους βιομηχανιών, επιμελητηρίων, εμπορικών συλλόγων, συνταξιούχων και εκπροσώπων κοινωνικών ομάδων στην Κρήτη, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία κ.ά.

Οι κατευθύνσεις

Παράλληλα, ο υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για τα δημόσια οικονομικά Θάνος Πετραλιάς, εδώ και μέρες μπαινοβγαίνει στο Μέγαρο Μαξίμου αναλύοντας τα αιτήματα και το κόστος αυτών, με αξιόπιστες πηγές να αναφέρουν ότι σε έναν ικανοποιητικό βαθμό έχει σχηματιστεί μία πρώτη εκτίμηση των κατευθύνσεων που θα ακολουθηθούν εν όψει ΔΕΘ. Μάλιστα, από τα διαθέσιμα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το πακέτο της ΔΕΘ αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται σε περίπου 1,5 δισ. ευρώ, με επεκτάσεις σε βάθος τετραετίας, ενώ ακόμη δεν έχει μπει ο παράγοντας «ενέργεια» σε πλήρη ανάπτυξη στο μείγμα πολιτικής που θα ακολουθηθεί, γιατί πολύ απλά ουδείς μπορεί να προβλέψει τελικά τι θα γίνει στη Μέση Ανατολή.

Ο κ. Πιερρακάκης φαίνεται να έχει πείσει τον Πρωθυπουργό προς δύο συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Η πρώτη αφορά την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κοινωνική έκταση και διάσταση των μέτρων ώστε να περιληφθούν κλάδοι και κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες που θεωρούνται «ριγμένες» από προηγούμενες αποφάσεις και η δεύτερη την ιδιαίτερη φροντίδα που χρειάζεται να δοθεί στη δεδομένη στιγμή προς τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Η κυβέρνηση εξετάζει τι να αφήσει και τι να κρατήσει εν όψει της ΔΕΘ, στοχεύοντας πάντα στη συγκεκριμένη δεξαμενή ψηφοφόρων, δηλαδή τους επαγγελματίες και τη μεσαία τάξη

Επανασύγκλιση

Η αποτύπωση όλων των πολιτικών εκτιμήσεων που έχει στα χέρια του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δείχνει, σύμφωνα με αρμόδιο κυβερνητικό παράγοντα, «την ανάγκη επανασύγκλισης της κυβερνητικής παράταξης με το συγκεκριμένο κοινό, αλλά και, όπως έχει φανεί από τον κοινωνικό διάλογο και τη θετική διάθεση των ελεύθερων επαγγελματιών, να στηρίξουν εκ νέου τη Νέα Δημοκρατία αν υλοποιηθούν γενναίες παροχές».

Κυβερνητικά στελέχη τονίζουν στο «Βήμα» πως αν ικανοποιηθεί ένα μεγάλο μέρος των αιτημάτων των ελεύθερων επαγγελματιών, τα άμεσα δημοσκοπικά οφέλη για τη ΝΔ μπορεί και να ξεπεράσουν τη μία με δύο ποσοστιαίες μονάδες, γεγονός που θα σημάνει την παγίωσή της στα επίπεδα άνω του 30%.

Τι αφήνει, τι κρατάει

Ωστόσο, με δεδομένο ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι συγκεκριμένα, η κυβέρνηση εξετάζει τι να αφήσει και τι να κρατήσει εν όψει της ΔΕΘ, στοχεύοντας πάντα στη συγκεκριμένη δεξαμενή ψηφοφόρων, δηλαδή τους επαγγελματίες και τη μεσαία τάξη.

Για παράδειγμα, ενώ μέχρι πριν από μερικές ημέρες θεωρούνταν δεδομένη η μείωση της προκαταβολής φόρου στους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, τώρα γίνονται δεύτερες σκέψεις αν τελικά προχωρήσει σε γενναίο «κούρεμα» των τεκμηρίων, καθώς αυτό θα επιφέρει μία απώλεια στα κρατικά έσοδα της τάξης των 200-300 εκατομμυρίων ευρώ από τα περίπου 500 εκατ. ευρώ που εισπράττει σήμερα.

Οπως λέει χαρακτηριστικά στο «Βήμα» ανώτερος παράγοντας του υπουργείου Οικονομικών, «δεν γίνεται και τα τεκμήρια να καταργήσουμε, και την προκαταβολή φόρου να μειώσουμε δραστικά».

Ουσιαστικά παρατηρείται μια διελκυστίνδα ανάμεσα στις αλλαγές που δρομολογούνται στα τεκμήρια και στο ποσοστό μείωσης της προκαταβολής φόρου, καθώς ένα γενναίο ψαλίδισμά της θα είχε υψηλό δημοσιονομικό κόστος σε συνδυασμό με κατάργηση ή περικοπή των τεκμηρίων.

Για το τέλος επιτηδεύματος, που εξακολουθεί να επιβαρύνει όλες τις μορφές επιχειρήσεων, έχει εξεταστεί μια σειρά από εναλλακτικά σενάρια, αλλά και εκεί υπάρχει μια αρχική διστακτικότητα για λόγους δημοσιονομικούς.

Μία πρόταση που φαίνεται να κερδίζει έδαφος είναι να συνδέεται το τέλος επιτηδεύματος με τα κέρδη ή τις ζημιές που εμφανίζει μια εταιρεία. Συγκεκριμένα, να καταργηθεί σε όσους έχουν κερδοφορία και πληρώνουν φόρους και να διατηρηθεί σε όσους εμφανίζουν ζημιές. Πάντως, αν και υπήρχε αρχικά μια υπεραισιοδοξία για πλήρη κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, φαίνεται ότι υπάρχουν δεύτερες σκέψεις και αν τελικά εφαρμοστεί, θα μοιραστεί σε βάθος τετραετίας.

Μικρές πιθανότητες υπάρχουν για περαιτέρω μείωση της φορολογίας των ενοικίων

Τα ενοίκια

Μικρές πιθανότητες υπάρχουν και για περαιτέρω μείωση της φορολογίας των ενοικίων, ιδιαίτερα σε ιδιοκτήτες που εξακολουθούν να δηλώνουν ότι εισπράττουν προκλητικά χαμηλά ενοίκια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στις φετινές δηλώσεις, οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν φαίνεται να άκουσαν τον Πρωθυπουργό να δηλώσουν υψηλότερα ενοίκια (τα πραγματικά), για να τους μειώσει στη συνέχεια τη φορολογία. Για τον λόγο αυτόν η μείωση της φορολογίας δεν φαίνεται προσώρας να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα.

Για το θέμα των ειδικών φόρων κατανάλωσης στο καύσιμα, τσιγάρα, ποτά, αλλά και του ΦΠΑ, ούτε εκεί αναμένεται να υπάρξει κάποια αποκλιμάκωση, με εξαίρεση την είδηση για τη μείωση του ΦΠΑ στον καφέ.

Επίσης, το αίτημα φορέων για δημιουργία ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού, προκειμένου να καλύπτονται μέσω αυτού πάγια λειτουργικά έξοδα, ενοίκια, τιμολόγια ΔΕΚΟ, προβληματίζει το επιτελείο του υπουργείου Οικονομικών, αλλά αυτή τη δεδομένη στιγμή, και υπό τον φόβο ότι μπορεί να υπάρξει ανάσχεση πληρωμής των φορολογικών υποχρέσεων, δεν εξετάζεται η υλοποίησή του.

Διαπραγματεύσεις

Το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει σημειακές παρεμβάσεις που αφορούν κλάδους της οικονομίας μεγάλου πολιτικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος και η κυβέρνηση, έχοντας ιχνηλατήσει πεδία στα οποία πολιτικά «πονάει», στοχεύει σε παρεμβάσεις με σκοπό να κλείσει πολιτικά μέτωπα τα οποία άνοιξαν με την τεκμαρτή φορολόγηση. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των διαρκών επαφών με τον κλάδο των ταξί, έναν κλάδο με τον οποίο έχει υπάρξει σφοδρή σύγκρουση σε άλλα πεδία (κόντρα υπουργείου Μεταφορών) και επιδιώκεται αποκατάσταση σχέσεων.

Επίσης, έχοντας προσδιορίσει το οικονομικό επιτελείο ότι η ακρίβεια στα τρόφιμα είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί και ότι αποτελεί «αχίλλειο πτέρνα» για την κυβέρνηση, θα επιδιώξει παρεμβάσεις σε άλλους τομείς της καθημερινότητας με όπλο τη φορολογία.

Εισηγήσεις υπάρχουν για περαιτέρω συνεργασία με την ΑΑΔΕ ως προς τις καθυστερήσεις επιστροφής φόρων, για να περιοριστεί ένα ακόμη πεδίο καθημερινής γκρίνιας της επιχειρηματικότητας.

Παρεμβάσεις

Εντονα ακούγεται στους διαδρόμους του 6ου ορόφου της οδού Νίκης η φράση «συνεπής επιχειρηματικότητα». Η θετική ανταπόκριση που υπήρξε στο πρόσφατο πολυνομοσχέδιο με την αναδρομική ρύθμιση Πιερρακάκη για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, και επειδή επιβραβεύτηκαν εκεί οι ενεργοί ως προς τις ρυθμίσεις τους οφειλέτες, άνοιξε την όρεξη του οικονομικού επιτελείου και για άλλες, με τον ίδιο προσανατολισμό, παρεμβάσεις. Αυτή τη φορά στο επίπεδο της φορολογίας.

Προτάσεις υπάρχουν για συνολικές παρεμβάσεις ως προς την τεκμαρτή φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Το μπρα ντε φερ το οποίο αυτή τη στιγμή εξελίσσεται έχει να κάνει με το ότι δεν μπορεί μία πολιτική που απέδωσε άνω των 500 εκατ. ευρώ στα δημόσια ταμεία να ξηλωθεί μονομιάς και να φέρει το στίγμα της αποτυχημένης, καθώς διατάραξε τις σχέσεις Νέας Δημοκρατίας και ελεύθερων επαγγελματιών. Οπως τονίζει καλά ενημερωμένη πηγή της κυβέρνησης, «ό,τι φέρνει χρήματα στα δημόσια ταμεία και είναι λειτουργικό δεν μπορείς να το χαρακτηρίζεις ως αποτυχημένο. Ταυτόχρονα η κυβερνητική αυτή πολιτική μετράει μόλις τρία χρόνια εφαρμογής της. Και φυσικά θα προκύψει και πολιτικό ζήτημα καθώς υπήρξε πολιτική επιλογή του αντιπροέδρου της κυβέρνησης».

Πάντως, μέχρι στιγμής όλα τα παραπάνω αποτελούν ασκήσεις μίας δύσκολης κυβερνητικής εξίσωσης, η οποία όμως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει λυθεί έως τα τέλη Αυγούστου.

Πηγή: ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟ ΒΗΜΑ