Ακίνητα: Ποιοι ξένοι επενδύουν στην Ελλάδα – Οι περιοχές που προτιμούν

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με τα ακίνητα στην Ελλάδα συνεχίζουν να «φλερτάρουν» ξένοι αγοραστές και επενδυτές.

Η Ελλάδα έχει κάνει άλματα τα τελευταία χρόνια και ανεβαίνει σταθερά στις προτιμήσεις των επενδυτών. Και αυτό όπως εξηγούν κτηματομεσίτες οφείλεται σε μια σειρά από λόγους, οι οποίοι έχουν συμβάλει στην αύξηση της ελκυστικότητας του ελληνικού brand.

Οι ξένες επενδύσεις ακινήτων στην Ελλάδα αποτυπώνουν μια θεαματική στροφή κεφαλαίων προς το εγχώριο real estate, με 12,4 δισ. ευρώ να έχουν εισρεύσει την περίοδο 2019-2025, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος. Το ποσό αυτό υπερβαίνει κατά πολύ τις ροές ολόκληρης της περιόδου 2002-2018, όταν τα ξένα κεφάλαια δεν ξεπέρασαν τα 3,38 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την Premier Realty, η μακροχρόνια αυτή αύξηση των επενδύσεων εξηγεί σε σημαντικό βαθμό την ανθεκτικότητα που παρουσιάζουν οι τιμές των ποιοτικών ακινήτων στην Ελλάδα.

Οι επενδύσεις σε ακίνητα

Είναι γεγονός ότι οι ξένοι επενδυτές δεν αντιμετωπίζουν την Ελλάδα σαν μια βραχυπρόθεσμη, κερδοσκοπική ευκαιρία, αλλά βλέπουν μια ώριμη αγορά με καλές προοπτικές.

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του Spitogatos, σύμφωνα με τα οποία μία από τις δημοφιλέστερες περιοχές της χώρας για αγορά κατοικίας σε ό, τι αφορά τη διεθνή ζήτηση είναι η Χαλκιδική, γεγονός που δικαιολογεί τις ετήσιες αυξήσεις που σημειώνονται στις επιμέρους περιοχές της.

Στην κορυφή βέβαια των προτιμήσεων βρίσκεται ο Δήμος Αθηναίων ενώ ακολουθούν τα Προάστια Θεσσαλονίκης, τα Νότια Προάστια της Αθήνας. Tην πεντάδα των top περιοχών σε διεθνή ζήτηση συμπληρώνουν οι Κυκλάδες.

Η πρόσφατη αναθεώρηση του προγράμματος Golden Visa έχει επίσης επηρεάσει σημαντικά τη δομή της αγοράς.

Οι χώρες του εξωτερικού που ξεχωρίζουν για την υψηλή ζήτηση σε κατοικίες προς πώληση στην Ελλάδα είναι οι Η.Π.Α., η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Βουλγαρία, η Σερβία, η Ολλανδία και η Ελβετία, ενώ top κατηγορίες κατοικίας για τους διεθνείς ενδιαφερόμενους είναι η μονοκατοικία, το διαμέρισμα και η βίλα.

Οι top 5 δημοφιλέστερες περιοχές της Ελλάδας για αγορά κατοικίας το 2ο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με την εγχώρια ζήτηση είναι τα Προάστια της Θεσσαλονίκης, τα Νότια Προάστια της Αθήνας, ο Δήμος Αθηναίων, τα Βόρεια και τα Δυτικά Προάστια της Αθήνας.

Την ίδια στιγμή, όπως επισημαίνει η Κορίνα Σαΐα, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Premier Realty, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της αγοράς πολυτελών ακινήτων είναι η περιορισμένη εξάρτησή της από τη στεγαστική πίστη. Οι περισσότερες συναλλαγές στην κατηγορία των ακινήτων άνω του 1 εκατ. ευρώ πραγματοποιούνται με ίδια κεφάλαια, γεγονός που καθιστά την αγορά λιγότερο ευάλωτη στις μεταβολές των επιτοκίων και στις συνθήκες χρηματοδότησης.

Όπως σημειώνει η Κορίνα Σαΐα, για πολλούς διεθνείς επενδυτές η ελληνική αγορά πολυτελών ακινήτων έχει πλέον αποκτήσει χαρακτηριστικά «ασφαλούς καταφυγίου», συνδυάζοντας υψηλή ποιότητα ζωής, πολιτική σταθερότητα, επενδυτικές προοπτικές και τιμές που εξακολουθούν να θεωρούνται ανταγωνιστικές σε σύγκριση με άλλες ώριμες ευρωπαϊκές αγορές.

Η πρόσφατη αναθεώρηση του προγράμματος Golden Visa έχει επίσης επηρεάσει σημαντικά τη δομή της αγοράς. Η αύξηση του ελάχιστου ορίου επένδυσης στις 800.000 ευρώ για περιοχές υψηλής ζήτησης έχει μετατοπίσει το ενδιαφέρον ακόμη περισσότερο προς τα ακίνητα υψηλής αξίας, δημιουργώντας νέα δεδομένα στην αγορά.