Coca-Cola HBC: Άλμα 15,2% στα κέρδη – Αναβάθμιση guidance

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ισχυρά αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2026 ανακοίνωσε η Coca-Cola HBC, με την ανάπτυξη να προέρχεται κυρίως από την αύξηση των πωλούμενων όγκων, γεγονός που οδήγησε τη διοίκηση να αναβαθμίσει τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους.

H αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε οργανική βάση αναμένεται πλέον να διαμορφωθεί στο ανώτερο όριο του εύρους 6% με 7%. Ενώ των λειτουργικών κερδών σε οργανική βάση αναμένεται πλέον να διαμορφωθεί στο εύρος 8% με 10% (προηγουμένως στο εύρος 7% με 10%).

Πωλήσεις σε άνοδο για την Coca-Cola HBC

Κατά 7,5% αυξήθηκε ο όγκος πωλήσεων σε οργανική βάση στο πρώτο εξάμηνο του έτους, κυρίως λόγω των επιδόσεων στα ανθρακούχα αναψυκτικά +6,4%, και στα ποτά ενέργειας +26,1%.

Παρότι το α’ τρίμηνο υπήρχε το όφελος από τέσσερις επιπλέον ημέρες πωλήσεων, οι όγκοι πωλήσεων το β΄ τρίμηνο επιταχύνθηκαν σε υποκείμενη βάση, σημειώνοντας αύξηση 5,8%, υποστηριζόμενη από ευρείας βάσης ισχυρές επιδόσεις σε όλους τους τομείς δραστηριότητας.

Τα καθαρά έσοδα ανά κιβώτιο αυξήθηκαν κατά 1,9% σε οργανική βάση, ως αποτέλεσμα των στοχευμένων πρωτοβουλιών διαχείρισης αύξησης εσόδων (RGM), παρά την επίπτωση από το μείγμα χωρών.

Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 10,8% σε δημοσιευμένη βάση, λόγω της ισχυρής οργανικής αύξησης και του οφέλους από συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής των αποτελεσμάτων στο νόμισμα αναφοράς του Ομίλου.

Αύξηση του μεριδίου αγοράς μας σε αξία κατά 80 μονάδες βάσης στα έτοιμα προς κατανάλωση μη αλκοολούχα αναψυκτικά και κατά 40 μονάδες βάσης στα ανθρακούχα αναψυκτικά για την περίοδο.

Ενεργειακά ποτά και καφές σε ανοδική πορεία στην ελληνική αγορά

Αύξηση κερδοφορίας

Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη της Coca-Cola HBC διαμορφώθηκαν στα 760,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 15,2% σε οργανική βάση και 17,0% σε δημοσιευμένη βάση, υποστηριζόμενα από μία ήπια ευνοϊκή επίδραση στις συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής των αποτελεσμάτων στο νόμισμα αναφοράς του Ομίλου.

Το περιθώριο συγκρίσιμου μεικτού κέρδους αυξήθηκε κατά 110 μονάδες βάσης, φθάνοντας στο 37,8%, επωφελούμενο από την ισχυρή ανάπτυξη των εσόδων.

Τα λειτουργικά έξοδα ως ποσοστό των εσόδων αυξήθηκαν κατά 50 μονάδες βάσης έναντι του αντίστοιχου περσινού εξαμήνου, αντανακλώντας υψηλότερες επενδύσεις μάρκετινγκ, με έμφαση σε σημαντικές διοργανώσεις και κυκλοφορίες καινοτόμων προϊόντων.

Tο περιθώριο συγκρίσιμου λειτουργικού κέρδους βελτιώθηκε κατά 60 μονάδες βάσης σε δημοσιευμένη και οργανική βάση, φθάνοντας στο 12,2%.

Η μετοχή

Τα συγκρίσιμα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 1,51 ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 15,2%, λόγω της ισχυρής αύξησης των λειτουργικών κερδών, η οποία αντισταθμίστηκε μόνο εν μέρει από τα υψηλότερα χρηματοοικονομικά έξοδα έναντι του αντίστοιχου περσινού εξαμήνου.

Ισχυρές καθαρές ταμειακές ροές ύψους 215,7 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 11,8% έναντι του αντίστοιχου περσινού εξαμήνου, λόγω των υψηλότερων κεφαλαιουχικών δαπανών, καθώς συνεχίσαμε να επενδύουμε με στόχο την ανάπτυξη.

Επενδύσεις στο χαρτοφυλάκιο της Coca-Cola HBC

Σε συνεργασία με την The Coca‑Cola Company, ο όμιλος υλοποίησε επιτυχημένες προωθητικές δράσεις στις αγορές όπου δραστηριοποιείται για το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA, επιτυγχάνοντας ισχυρή συμμετοχή των καταναλωτών μέσω σχετικών ειδικών συσκευασιών Coca‑Cola και Powerade, προωθητικών ενεργειών προστιθέμενης αξίας και εξατομικευμένων εμπειριών για τους φιλάθλους.

Κυκλοφόρησε η ανανεωμένη συσκευασία της Coke Zero Sugar Zero Caffeine σε 18 αγορές, καταγράφοντας ισχυρή διψήφια αύξηση όγκου πωλήσεων.

Επίσης καινοτόμα προϊόντα Monster, παράλληλα με εμπορικές και προωθητικές ενέργειες που αξιοποίησαν τις συνεργασίες στο ποδόσφαιρο καθώς και με το MotoGP και τη Formula 1.

Ο καφές σημείωσε αύξηση κατά 24,5% στο κανάλι της εκτός σπιτιού κατανάλωσης, το οποίο αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της Coca-Cola HBC.

Η ελληνική αγορά

Στην Ελλάδα, ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό.

Στα ανθρακούχα αναψυκτικά ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό, οδηγούμενος από τις επιδόσεις των Coke, Sprite και ανθρακούχων αναψυκτικών για ενήλικες.

Τα ποτά ενέργειας σημείωσαν ισχυρή διψήφια αύξηση και ο καφές σημείωσε αύξηση κατά υψηλό μονοψήφιο ποσοστό, κυρίως λόγω των επιδόσεων στο κανάλι της εκτός σπιτιού κατανάλωσης.

Στα μη ανθρακούχα αναψυκτικά σημειώθηκε μεσαία μονοψήφια αύξηση, με τα ποτά για αθλούμενους να καταγράφουν ισχυρή διψήφια ανάπτυξη παρά την υψηλή συγκριτική βάση.

Αναθεώρηση στόχων

«Πετύχαμε ισχυρές επιδόσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Παρακολουθούμε στενά το ευρύτερο μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον, το οποίο αναμένουμε ότι θα συνεχίσει να εμφανίζει προκλήσεις και να παραμένει απρόβλεπτο. Παρ’ όλα αυτά, διατηρούμε την εμπιστοσύνη στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας 24/7 κατανάλωσης, στις εξειδικευμένες δυνατότητές μας, στους ανθρώπους μας και στις ευκαιρίες ανάπτυξης στις ποικίλες αγορές μας και αναβαθμίζουμε τις χρηματοοικονομικές μας κατευθύνσεις για το 2026 ως εξής:

-H αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε οργανική βάση αναμένεται πλέον να διαμορφωθεί στο ανώτερο όριο του εύρους 6% με 7%.

-Η αύξηση των λειτουργικών κερδών σε οργανική βάση αναμένεται πλέον να διαμορφωθεί στο εύρος 8% με 10% (προηγουμένως στο εύρος 7% με 10%)», διευκρίνισε ο Zoran Bogdanovic, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG.

«Βασιζόμενοι στη μακροχρόνια αναπτυξιακή μας πορεία, καταγράψαμε ισχυρές επιδόσεις κατά το πρώτο εξάμηνο, με τα οργανικά έσοδα να αυξάνονται κατά 9,6%, λόγω της αύξησης του όγκου πωλήσεων σε όλους τους τομείς δραστηριότητας. Η δυναμική αυτή αντανακλά τη συνεπή και αποτελεσματική υλοποίηση της στρατηγικής μας, τις συνεχιζόμενες επενδύσεις στις εξειδικευμένες δυνατότητές μας και τη δύναμη του χαρτοφυλακίου προϊόντων μας 24/7 κατανάλωσης.

Οι ισχυρές συνεργασίες αποτελούν βασικό στοιχείο της δραστηριότητάς μας και οι προωθητικές δράσεις που υλοποιήσαμε σε σχέση με το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA μαζί με τους πελάτες μας, συμπεριλαμβανομένων μοναδικών εμπειριών για τους φιλάθλους και ειδικών συσκευασιών Coca‑Cola και Powerade, συγκαταλέγονται στα σημαντικότερα γεγονότα της περιόδου. Η καινοτομία αποτέλεσε βασικό μοχλό ανάπτυξης, με δυναμικές πρωτοβουλίες στα εμπορικά σήματα ανθρακούχων αναψυκτικών, καθώς και Monster και Powerade. Πραγματοποιήσαμε επίσης πρόσφατα το Bitesize Investor event στο Κάιρο, όπου ήμασταν περήφανοι να παρουσιάσουμε την αναπτυξιακή πορεία και τα επιτεύγματα της Αιγύπτου μετά την εξαγορά μας το 2022, τα οποία υποστηρίχτηκαν από τη συνεχιζόμενη επενδυτική μας δραστηριότητα.

Καθώς εισερχόμαστε στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις ομάδες μας, τους πελάτες μας, την The Coca‑Cola Company και όλους τους συνεργάτες μας για τη διαρκή αφοσίωση και υποστήριξή τους.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ισχυρές επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου, αναβαθμίζουμε σήμερα τις χρηματοοικονομικές κατευθύνσεις μας για το 2026. Το μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον παραμένει απαιτητικό και απρόβλεπτο, ωστόσο, είμαστε βέβαιοι ότι το χαρτοφυλάκιο, οι δυνατότητες και οι άνθρωποί μας μάς δίνουν τα εφόδια να συνεχίσουμε τη θετική μας πορεία στην αγορά και να δημιουργούμε αξία».