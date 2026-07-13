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Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι: Πράσινο φως για φθηνό ρεύμα στο σπίτι

Για πρώτη φορά θεσπίζεται η δυνατότητα εγκατάστασης μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων μέγιστης ισχύος έως 800 Watt, αποκλειστικά για την κάλυψη ιδίων αναγκών

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ 13.07.2026, 07:39
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Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι: Πράσινο φως για φθηνό ρεύμα στο σπίτι
Ρεπορτάζ Δήμητρα Σκούφου

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Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε, την Παρασκευή, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τη νέα υπουργική απόφαση για την ανάπτυξη, εγκατάσταση και σύνδεση σταθμών αυτοκατανάλωσης και την αξιοποίηση φθηνής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Διευκολύνεται η ανάπτυξη συλλογικής αυτοκατανάλωσης, όπως σε πολυκατοικίες και συγκροτήματα κατοικιών

Για πρώτη φορά θεσπίζεται η δυνατότητα εγκατάστασης μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων μέγιστης ισχύος έως 800 Watt («φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι»), μεμονωμένων συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, αποκλειστικά για την κάλυψη ιδίων αναγκών, χωρίς έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο, με σαφείς δικλίδες ασφαλείας για την προστασία του δικτύου και των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Με την τροποποίηση της υπουργικής απόφασης καλύπτονται ζητήματα και ρυθμίζονται ατέλειες που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή του υφιστάμενου πλαισίου αυτοκατανάλωσης ΑΠΕ, ενώ προσφέρεται μεγαλύτερη ευελιξία και νέες δυνατότητες στους καταναλωτές.

Ειδικότερα αποσαφηνίζονται οι διαδικασίες εφαρμογής και εκκαθάρισης των σχημάτων αυτοκατανάλωσης, διευκολύνεται η ανάπτυξη συλλογικής αυτοκατανάλωσης, όπως σε πολυκατοικίες και συγκροτήματα κατοικιών, εισάγεται η δυνατότητα εκπροσώπησης καταναλωτών που συμμετέχουν σε σχήματα αυτοκατανάλωσης από διαφορετικούς προμηθευτές, ενώ επιτρέπονται, υπό προϋποθέσεις, η μετάβαση μεταξύ διαφορετικών σχημάτων αυτοκατανάλωσης και η συμμετοχή μιας παροχής σε περισσότερους από έναν σταθμούς.

Επίσης προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις για τους υφιστάμενους σταθμούς αυτοκατανάλωσης, ώστε η μετάβαση στο νέο πλαίσιο να πραγματοποιηθεί ομαλά, χωρίς επιπλέον κόστος για τους αυτοκαταναλωτές και με άμεσο οικονομικό όφελος από τους σταθμούς.

Παρεμβάσεις

Παράλληλα, το νέο πλαίσιο συνοδεύεται από σημαντικές παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού, που διευκολύνουν την εξυπηρέτηση των πολιτών και έτσι επιταχύνεται η εγκατάσταση «έξυπνων» μετρητών για όλους όσοι επιλέγουν να ενταχθούν σε σχήματα αυτοκατανάλωσης, υλοποιείται το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αυτοκατανάλωσης, αποσκοπώντας στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών, στην ευέλικτη και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα, σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΕΝ, έχουν τοποθετηθεί 37.407 συστήματα αυτοκατανάλωσης τα οποία τέθηκαν σε λειτουργία από το 2020, συνολικής ισχύος 1.070 ΜW, με σημαντική συμμετοχή νοικοκυριών και επιχειρήσεων, σε σύγκριση με την περίοδο 2015-2019, κατά την οποία τέθηκαν σε λειτουργία μόλις 1.772 συστήματα ισχύος 36 MW.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν τα σχόλιά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

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