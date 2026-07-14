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Κέντρα δεδομένων: Οι κατασκευαστές αγωνίζονται να ξεφορτωθούν μερίδια αξίας δισεκατομμυρίων

Η αδιάκοπη ζήτηση για υπολογιστική ισχύ ωθεί τους επενδυτές να αναζητούν ευκαιρίες να αποκτήσουν τα κέντρα δεδομένων πίσω από την Τεχνητή Νοημοσύνη

World 14.07.2026, 22:00
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Κέντρα δεδομένων: Οι κατασκευαστές αγωνίζονται να ξεφορτωθούν μερίδια αξίας δισεκατομμυρίων
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Για κύμα συμφωνιών πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων προετοιμάζονται όσοι κατασκευάζουν ή διαχειρίζονται κέντρα δεδομένων στις ΗΠΑ, καθώς επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τη ραγδαία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, επενδυτικές τράπεζες συνεργάζονται με εταιρείες του κλάδου για την πώληση πλειοψηφικών συμμετοχών, συνολικής αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, μέσα στο καλοκαίρι.

Μεταξύ των εταιρειών που βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων είναι οι Netrality Data Centers, DataBank, Edged και EdgeCore Digital Infrastructure. Οι συμμετοχές αυτές προωθούνται κυρίως σε επενδυτικά κεφάλαια (private equity), τα οποία αναζητούν έκθεση σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της ψηφιακής οικονομίας, καθώς η ζήτηση για υπολογιστική ισχύ συνεχίζει να αυξάνεται.

Η κινητικότητα στις εξαγορές και τις πωλήσεις εντείνεται, καθώς οι υφιστάμενοι μέτοχοι αναζητούν ευκαιρίες εξόδου, ενώ οι επενδυτές στρέφονται ολοένα και περισσότερο στη φυσική υποδομή που στηρίζει την ανάπτυξη της προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης. Η πρωτοφανής ζήτηση για χωρητικότητα σε διακομιστές έχει οδηγήσει τις εταιρείες στην αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων, από τη μίσθωση επεξεργαστών ακόμη και από ανταγωνιστές έως πιο φιλόδοξα σχέδια, όπως η ανάπτυξη κέντρων δεδομένων σε τροχιά.

κέντρα δεδομένων

Ελλείψεις που ανεβάζουν το κόστος για τα κέντρα δεδομένων

Την ίδια στιγμή, οι ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό, εξοπλισμό και κρίσιμα εξαρτήματα —από ηλεκτρολόγους και υδραυλικούς έως αεριοστροβίλους και τσιπ μνήμης— έχουν εκτοξεύσει το κόστος κατασκευής νέων εγκαταστάσεων. Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, εκτίμησε πρόσφατα ότι η δημιουργία ενός γιγαβάτ νέας υπολογιστικής ισχύος, βασισμένης στην αρχιτεκτονική της εταιρείας, ενδέχεται σύντομα να απαιτεί επενδύσεις ύψους 80 έως 100 δισ. δολαρίων.

Υπό αυτές τις συνθήκες, αρκετοί πάροχοι αναζητούν ισχυρότερους χρηματοδοτικούς εταίρους για να στηρίξουν την επόμενη φάση της ανάπτυξής τους, σύμφωνα με στελέχη που μίλησαν στην Journal.

Ανάμεσα στις μεγαλύτερες συμφωνίες που βρίσκονται σε εξέλιξη ξεχωρίζει η πιθανή πώληση πλειοψηφικού πακέτου της DataBank, με έδρα το Ντάλας, σε αποτίμηση που θα μπορούσε να φθάσει τα 25 δισ. δολάρια. Η εταιρεία ανήκει σε κοινοπραξία με επικεφαλής τη DigitalBridge, στην οποία συμμετέχουν επίσης η Swiss Life, η EDF Invest και το αυστραλιανό συνταξιοδοτικό ταμείο AustralianSuper.

Παράλληλα, η EdgeCore Digital Infrastructure, με έδρα το Ντένβερ και σημαντική παρουσία στην ανάπτυξη κέντρων δεδομένων για μεγάλους παρόχους υπηρεσιών cloud, κάλεσε την περασμένη εβδομάδα τους ενδιαφερόμενους επενδυτές να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές. Η εταιρεία ελέγχεται από την ελβετική Partners Group, η οποία έχει επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια για την επέκτασή της στη Βιρτζίνια, την Αριζόνα και άλλες αγορές.

Οι σχετικές διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια και δεν είναι βέβαιο ότι όλες θα καταλήξουν σε συμφωνίες. Σύμφωνα με πληροφορίες της WSJ, μεταξύ των ενδιαφερομένων βρίσκεται και η Helix Digital Infrastructure της KKR, μαζί με άλλους επενδυτές του κλάδου.

Data centers

Χρονιά ρεκόρ για deals

Το επενδυτικό ενδιαφέρον έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη ιστορική χρονιά για τον κλάδο. Το 2025, η συνολική αξία των συγχωνεύσεων και εξαγορών στον τομέα των κέντρων δεδομένων έφθασε τα 50 δισ. δολάρια, υπερδιπλάσια σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με στοιχεία της S&P Global Market Intelligence.

Παραμένει, ωστόσο, ανοιχτό το ερώτημα κατά πόσο υπάρχουν αρκετοί επενδυτές με την οικονομική δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν τόσες μεγάλες συναλλαγές μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Όπως σημειώνει στην Journal, ο Ραβί Πουρόχιτ, συν-επικεφαλής του τομέα υποδομών στη Paul Weiss, το ενδιαφέρον για τα κέντρα δεδομένων είναι ιδιαίτερα έντονο, όμως μόνο λίγοι επενδυτικοί οργανισμοί διαθέτουν τα κεφάλαια για συμφωνίες πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Δεν υπάρχουν πολλοί που μπορούν να υπογράψουν επιταγές αυτού του μεγέθους», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Τραπεζίτες και επενδυτές επισημαίνουν ότι καθοριστικό παράγοντα στις αποτιμήσεις αποτελεί πλέον η εξασφαλισμένη πρόσβαση σε επαρκή ηλεκτρική ισχύ. Παράλληλα, οι αυξήσεις στο κόστος και οι καθυστερήσεις στην κατασκευή ενδέχεται να οδηγήσουν τους αγοραστές στη σύνδεση μέρους του τιμήματος με την επίτευξη συγκεκριμένων αναπτυξιακών οροσήμων.

Τα τελευταία χρόνια, τα επενδυτικά κεφάλαια έχουν ενισχύσει σημαντικά την παρουσία τους στον κλάδο. Η Blackstone απέκτησε τον Απρίλιο περίπου το 49% της Rowan Digital Infrastructure, η οποία αναπτύσσει υπερσύγχρονα κέντρα δεδομένων με την υποστήριξη της Quinbrook Infrastructure Partners. Είχε προηγηθεί, το 2021, η εξαγορά της QTS έναντι περίπου 10 δισ. δολαρίων.

Πέρυσι, κοινοπραξία με επικεφαλής τη Global Infrastructure Partners της BlackRock και τη MGX συμφώνησε να εξαγοράσει την Aligned Data Centers έναντι περίπου 40 δισ. δολαρίων, στη μεγαλύτερη συναλλαγή που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στον κλάδο. Η ολοκλήρωσή της αναμένεται τις προσεχείς εβδομάδες. Το προηγούμενο σχετικό ρεκόρ κατείχε η εξαγορά της AirTrunk από την Blackstone, ύψους περίπου 16 δισ. δολαρίων, το 2024.

εργασία

Αντιδράσεις από τοπικές κοινωνίες

Ωστόσο, όσο αυξάνεται η κλίμακα των επενδύσεων, τόσο εντείνεται και η αντίδραση των τοπικών κοινωνιών. Οι κάτοικοι εκφράζουν ανησυχίες για την αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, την επιβάρυνση των λογαριασμών κοινής ωφέλειας, τον θόρυβο, αλλά και τις ευρύτερες επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αντιδράσεις έχουν οδηγήσει σε αναστολή ή ακόμη και εγκατάλειψη έργων, αυξάνοντας το επενδυτικό ρίσκο.

«Πιστεύω ότι πολλοί υποτιμούν τη σημασία του φαινομένου NIMBY (“όχι στην αυλή μου”) στις ΗΠΑ αυτή την περίοδο», δήλωσε ο Πουρόχιτ, προσθέτοντας ότι οι υποψήφιοι αγοραστές θα εξετάσουν προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες διαχειρίζονται τις σχέσεις τους με τις τοπικές κοινωνίες.

«Όσο πιο πειστικά μπορούν να αποδείξουν ότι διατηρούν μια εποικοδομητική σχέση με τις κοινότητες όπου δραστηριοποιούνται, τόσο μεγαλύτερη αξία αποκτά αυτό για τους επενδυτές», κατέληξε.

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