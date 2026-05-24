Κέντρα δεδομένων: Ο Μασκ θέλει να εγκαταστήσει data centers στο διάστημα

Το μεγαλύτερο κίνητρο ώστε τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης να επεκταθούν στο διάστημα είναι το κόστος

Τεχνολογία 24.05.2026, 19:42
Σχολιάστε
Κέντρα δεδομένων: Ο Μασκ θέλει να εγκαταστήσει data centers στο διάστημα
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ο ιδρυτής της SpaceX, Ίλον Μασκ, έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εγκαταστήσει κέντρα δεδομένων στο διάστημα. Ένας από τους πρωτοπόρους του κλάδου εξήγησε στο Yahoo Finance πώς θα λειτουργούσε στην πράξη αυτό το εγχείρημα.

Ο Mασκ δήλωσε στο Forbes σε συνέντευξη νωρίτερα αυτό το μήνα ότι «τα κέντρα δεδομένων στο διάστημα είναι πολύ πιο εύκολα από ό,τι μπορεί να πιστεύουν οι άνθρωποι».

Αν και η ιδέα φέρνει στο νου τεράστια κτίρια που επιπλέουν άσκοπα στο σύμπαν, ο Κρίστοφερ Στοτ, ιδρυτής της Lonestar Data Holdings, μιας εταιρείας αποθήκευσης δεδομένων για κυβερνήσεις, δήλωσε στο Yahoo Finance ότι η αρχιτεκτονική της υπολογιστικής στο διάστημα μοιάζει περισσότερο με δορυφόρους που περιστρέφονται σε μια πυκνή, συγχρονισμένη διάταξη.

«Φανταστείτε ένα τεράστιο κέντρο δεδομένων φτιαγμένο από Lego, και στη συνέχεια να χωρίζετε αυτά τα τουβλάκια Lego σε μεμονωμένα κομμάτια και να τα στέλνετε να πετούν στο διάστημα το ένα δίπλα στο άλλο, ενώ όλα συνδέονται μεταξύ τους», είπε ο Στοτ. Η σύνδεση πραγματοποιείται μέσω οπτικών λέιζερ και ραδιοσυχνοτήτων.

Η Lonestar αποτελεί μέρος του προγράμματος Inception της Nvidia, το οποίο παρέχει σε νεοφυείς επιχειρήσεις πρόσβαση σε τσιπ τεχνητής νοημοσύνης και υποστήριξη, ώστε να μπορούν να αναπτύσσονται και να επεκτείνονται ταχύτερα. Από τον Αύγουστο του 2021, η Lonestar έχει εκτοξεύσει τέσσερα δοκιμαστικά φορτία κέντρων δεδομένων στο διάστημα — δύο στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και δύο στην επιφάνεια της Σελήνης. Στους πελάτες της Lonestar περιλαμβάνονται κυβερνήσεις, ΜΚΟ και εταιρείες κοινωνικών μέσων.

Το μεγαλύτερο κίνητρο για την επέκταση των κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στο διάστημα είναι το κόστος, εξήγησε ο Στοτ.

Σε τροχιά, τα κέντρα δεδομένων μπορούν να αποβάλλουν τη θερμότητά τους απευθείας στο παγωμένο κενό του διαστήματος χωρίς να βασίζονται σε τεχνολογίες ψύξης με αέρα, ενώ ο ήλιος παρέχει συνεχή παροχή ενέργειας.

«Η ενέργεια είναι πολύ ακριβή», είπε. «Τώρα, μόλις κατασκευάσεις ένα διαστημικό κέντρο, το μεγαλύτερο κόστος [λειτουργίας] σου εξαφανίζεται.»

Το όραμα για κέντρα δεδομένων στο διάστημα

Πολλές εταιρείες προσπαθούν να κάνουν πραγματικότητα το όραμα των κέντρων δεδομένων στο διάστημα. Στην αίτηση S-1 που δημοσίευσε την Τετάρτη, η SpaceX ανέφερε ότι οι πύραυλοί της και η τεχνογνωσία της στον τομέα της κατασκευής θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν «τεράστιους δορυφορικούς σχηματισμούς υπολογιστικής τεχνητής νοημοσύνης — με πιθανώς εκατομμύρια δορυφόρους — για κέντρα δεδομένων σε τροχιά», με την πρώτη εκτόξευση να πραγματοποιείται ήδη από το 2028.

Η Wall Street Journal ανέφερε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι η Google της Alphabet και η SpaceX βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις σχετικά με την εκτόξευση κέντρων δεδομένων στο διάστημα.

Πέρυσι, η Google ανακοίνωσε το Project Suncatcher, μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία με στόχο την εκτόξευση πρωτοτύπων δορυφόρων έως το 2027. Η εταιρεία συνεργάζεται με την Planet Labs για την κατασκευή αυτών των δορυφόρων. Μια συνεργασία με την SpaceX θα ενίσχυε αυτές τις φιλοδοξίες, καθώς η SpaceX είναι η κορυφαία ιδιωτική εταιρεία εκτόξευσης πυραύλων και πάροχος διαστημικών φορτίων, ανέφερε η εφημερίδα.

Μακροπρόθεσμα, «η τεχνητή νοημοσύνη με βάση το διάστημα είναι προφανώς ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί κλίμακα», έγραψε ο Ίλον Μασκ τον Φεβρουάριο, όταν η νεοφυής επιχείρησή του xAI συγχωνεύθηκε με τη SpaceX.

«Η μόνη λογική λύση, επομένως, είναι να μεταφερθούν αυτές οι προσπάθειες που απαιτούν τεράστιους πόρους σε μια τοποθεσία με άφθονη ενέργεια και χώρο», πρόσθεσε.

Η υλοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει ορισμένες προκλήσεις. Δύο από τα ωφέλιμα φορτία που εκτόξευσε η Lonestar ανατράπηκαν όταν προσγειώθηκαν στην επιφάνεια της Σελήνης. Ωστόσο, ο Στοτ είπε ότι η εταιρεία ολοκλήρωσε τις δοκιμές ενός από αυτά σε σεληνιακή τροχιά πριν από την προσγείωση. Το άλλο συνέχισε να λειτουργεί ακόμη και μετά την ανατροπή του.

«Συνέχιζε να λειτουργεί», είπε ο Στοτ. «Οι διακομιστές δεν χρειαζόταν να είναι σε όρθια θέση για να επεξεργάζονται δεδομένα», είπε.

Δεν είναι σαφές ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την τοποθέτηση κέντρων δεδομένων στο διάστημα. Ο Mασκ δήλωσε στο Forbes σε συνέντευξη νωρίτερα αυτό το μήνα ότι «τα κέντρα δεδομένων στο διάστημα είναι πολύ πιο εύκολα από ό,τι μπορεί να πιστεύουν οι άνθρωποι».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Η McKinsey χαρτογραφεί το μέλλον της τραπεζικής με AI και embedded finance
Tεχνητή νοημοσύνη

AI και embedded finance αλλάζουν το τραπεζικό τοπίο
Κίνα: Αστροναύτες εκτοξεύτηκαν σε αποστολή ενός έτους – Επόμενος σταθμός η Σελήνη
Κόσμος

Κινέζοι αστροναύτες στο διάστημα σε αποστολή ενός έτους
Έρευνα της Kaspersky: Μόνο το 37% των οικογενειών προστατεύει όλες τις συσκευές του
Τεχνολογία

Μόνο το 37% των οικογενειών έχει πλήρη ψηφιακή προστασία
Τραμπ: Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία με Ιράν, σε ισχύ ο αμερικανικός αποκλεισμός
World

Δε... βιάζεται τώρα ο Τραμπ για deal με Ιράν - Τι ισχύει στο Ορμούζ
Παιδικές κατασκηνώσεις: Πότε ολοκληρώνονται οι αιτήσεις στον e-ΕΦΚΑ
Κοινωνία

Κατασκηνώσεις e-ΕΦΚΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις - Ποιους αφορά
Ευρώπη: Οι κρίσεις, που η μια διαδέχεται την άλλη, και η νέα κανονικότητα για τους «27»
Economy

Η Ευρώπη μαθαίνει να ζει μαζί με τις κρίσεις

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Δημόσιο Χρέος: Η Ελλάδα ετοιμάζει και δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή για φέτος
Economy

Η Ελλάδα ετοιμάζει και 2η πρόωρη αποπληρωμή για φέτος

Η ελληνική πλευρά, δίνοντας επιπλέον έως 2,5 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2026 επιθυμεί να βελτιώσει όσο το δυνατόν περισσότερο το προφίλ για το ελληνικό δημόσιο χρέος

Γιάννης Αγουρίδης
Commerzbank: Συσπειρώνει τους μετόχους της απέναντι στη UniCredit
World

Οι μέτοχοι της Commerzbank συσπειρώνονται ενάντια στην UniCredit

Σε μια προσπάθεια να συσπειρώσει τους μετόχους της ενάντια στην πολιορκία της Unicredit η Commerzbank πραγματοποίησε την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας

Μελίνα Ζιάγκου
Χρυσές λίρες: Ποιες χρονιές πουλήθηκαν οι περισσότερες [πίνακας]
Economy

Το μεγάλο ξεπούλημα στις χρυσές λίρες [πίνακας]

Ποιες χρονιές οι Έλληνες πούλησαν μαζικά τις χρυσές λίρες - Ο ρόλος της παγκόσμιας κρίσης

Ανδρομάχη Παύλου
Σούπερ μάρκετ: Μήνα με το μήνα η μάχη με τα κόστη – Πάνω από χρόνο «βλέπει» η αγορά το πλαφόν
Τρόφιμα – ποτά

Η μάχη στο ράφι, το βαρόμετρο και το «αγκάθι» του πλαφόν

Στο 7% η άνοδος των πωλήσεων στα σούπερ μάρκετ - Νευρικότητα προκαλεί ο τουρισμός

Δημήτρης Χαροντάκης
Mango: Επισήμως κατηγορούμενος για τη δολοφονία του πατέρα του ο Τζόναθαν Άντικ
World

Από χρυσός κληρονόμος... ύποπτος για πατροκτονία

Γιατί η δικαστής έβγαλε από το συρτάρι την υπόθεση του θανάτου τού ιδρυτή της Mango Ισάκ Αντίκ

Μελίνα Ζιάγκου
ΗΠΑ: Στα ύψη η χρηματιστηριακή αγορά, στο ναδίρ ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης
World

Καταναλωτική εμπιστοσύνη vs Wall Street

Ιστορικό υψηλό κατέγραψαν πριν λίγες ημέρες τα χρηματιστήρια στις ΗΠΑ, την ίδια ώρα που η καταναλωτική εμπιστοσύνη είναι στο ναδίρ

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Παρκόμετρο: Πώς ένας δαιμόνιος δημοσιογράφος έλαβε την πατέντα στις 24 Μαΐου 1938
World

Πότε το παρκόμετρο μπήκε επίσημα στη ζωή μας

Το παρκόμετρο είναι η μάστιγα των βιαστικών οδηγών, απαιτώντας κέρματα που δεν έχουν, ωστόσο, αρχικά δεν σχεδιάστηκε ως τρόπος δημιουργίας εσόδων, αλλά για την αποσυμφόρηση της στάθμευσης

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΗΠΑ: Nέα έκρηξη εξαγορών και συγχωνεύσεων με φόντο την AI – Deals σε ενέργεια και υποδομές
World

Νέα ρότα συγχωνεύσεων - εξαγορών σε ΗΠΑ λόγω ΑΙ

Πώς η αυξανόμενη ζήτηση σε ενεργειακές και τεχνολογικές υποδομές αναδιαμορφώνει στις ΗΠΑ το τοπίο των εξαγορών και των συγχωνεύσεων

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από Τεχνολογία
Η McKinsey χαρτογραφεί το μέλλον της τραπεζικής με AI και embedded finance
Tεχνητή νοημοσύνη

AI και embedded finance αλλάζουν το τραπεζικό τοπίο

Η McKinsey επισημαίνει ότι η επιτυχία της AI στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες εξαρτάται από την αξιοπιστία, τη διοικητική ευθύνη και τον ανασχεδιασμό των λειτουργιών

Κέντρα δεδομένων: Ο Μασκ θέλει να εγκαταστήσει data centers στο διάστημα
Τεχνολογία

O Μασκ... στέλνει data centers στο διάστημα

Το μεγαλύτερο κίνητρο ώστε τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης να επεκταθούν στο διάστημα είναι το κόστος

Τεχνητή νοημοσύνη: Οι άνεργοι χρησιμοποιούν την ΑΙ για υποβολή αιτήσεων για εργασία
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι άνεργοι στρέφονται στην... ΑΙ για αιτήσεις εργασίας

Όλο και περισσότεροι υποψήφιοι βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην τεχνητή νοημοσύνη για να συντάξουν τις αιτήσεις προς εργασία

Η εργασία του 2050: Τι φέρνουν AI, νευροεμφυτεύματα και VR
Executive

Από το 9-5 στην ευέλικτη εργασία: Το γραφείο του μέλλοντος

Έρευνα της International Workplace Group δείχνει ότι οι εργαζόμενοι αναμένουν ριζικές αλλαγές στον χώρο εργασίας μέσα στα επόμενα 25 χρόνια

Τεχνητή νοημοσύνη: Στα ύψη ο ανταγωνισμός για τη συγκέντρωση κεφαλαίων
Tεχνητή νοημοσύνη

Ανταγωνισμός για τη συγκέντρωση κεφαλαίων στην ΑΙ

Εκτιμάται ότι η τεχνητή νοημοσύνη και οι πωλήσεις μετοχών από τις Anthropic, SpaceX και OpenAI, θα φέρει στη Wall Street περισσότερα από το ρεκόρ των 156 δισ. δολαρίων που συγκεντρώθηκαν το 2021

Τεχνητή νοημοσύνη: Στην παραγωγικότητα, η Ευρώπη «τρέχει», η Ελλάδα μένει πίσω
Tεχνητή νοημοσύνη

AI και παραγωγικότητα: Η Ευρώπη «τρέχει», η Ελλάδα μένει πίσω...

Στην τεχνητή νοημοσύνη, η Ευρώπη ενισχύει την παραγωγικότητα ενώ η Ελλάδα παραμένει χαμηλά στην υιοθέτησή της από τις επιχειρήσεις

Αφροδίτη Τζιαντζή
Nvidia: Η Κίνα παραμένει «κλειδί» στη μάχη της τεχνητής νοημοσύνης και των επεξεργαστών
Tεχνητή νοημοσύνη

Τα AI chips φέρνουν νέα «έκρηξη» ανάπτυξης για τη Nvidia

Η Nvidia «βλέπει» αγορά 200 δισ. δολαρίων στους CPU - Με την Κίνα στο επίκεντρο

Νατάσα Σινιώρη
Latest News
Η McKinsey χαρτογραφεί το μέλλον της τραπεζικής με AI και embedded finance
Tεχνητή νοημοσύνη

AI και embedded finance αλλάζουν το τραπεζικό τοπίο

Η McKinsey επισημαίνει ότι η επιτυχία της AI στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες εξαρτάται από την αξιοπιστία, τη διοικητική ευθύνη και τον ανασχεδιασμό των λειτουργιών

Κίνα: Αστροναύτες εκτοξεύτηκαν σε αποστολή ενός έτους – Επόμενος σταθμός η Σελήνη
Κόσμος

Κινέζοι αστροναύτες στο διάστημα σε αποστολή ενός έτους

Η Κίνα μελετά τις συνέπειες της μακρόχρονης παραμονής στο Διάστημα και ετοιμάζει δοκιμή πρόσδεσης σκαφών σε τροχιά

Έρευνα της Kaspersky: Μόνο το 37% των οικογενειών προστατεύει όλες τις συσκευές του
Τεχνολογία

Μόνο το 37% των οικογενειών έχει πλήρη ψηφιακή προστασία

Η Kaspersky τονίζει την ανάγκη για έναν οικογενειακό «Digital Manager», καθώς το 47% συζητά ζητήματα ασφάλειας online, αλλά μόλις το 33% εγκαθιστά λύσεις ασφαλείας σε όλες τις συσκευές

Τραμπ: Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία με Ιράν, σε ισχύ ο αμερικανικός αποκλεισμός
World

Δε... βιάζεται τώρα ο Τραμπ για deal με Ιράν - Τι ισχύει στο Ορμούζ

«Και οι δύο πλευρές πρέπει να δείξουν υπομονή», δήλωσε ο Τραμπ

Παιδικές κατασκηνώσεις: Πότε ολοκληρώνονται οι αιτήσεις στον e-ΕΦΚΑ
Κοινωνία

Κατασκηνώσεις e-ΕΦΚΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις - Ποιους αφορά

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλισμένων και συνταξιούχων των ενταχθέντων φορέων του e-ΕΦΚΑ

Ευρώπη: Οι κρίσεις, που η μια διαδέχεται την άλλη, και η νέα κανονικότητα για τους «27»
Economy

Η Ευρώπη μαθαίνει να ζει μαζί με τις κρίσεις

Από την πανδημία στο ενεργειακό σοκ, από την ακρίβεια στις γεωπολιτικές εντάσεις, η «έκτακτη ανάγκη» μοιάζει να γίνεται το νέο οικονομικό μοντέλο της ηπείρου

Αλέξανδρος Κλώσσας
Κέντρα δεδομένων: Ο Μασκ θέλει να εγκαταστήσει data centers στο διάστημα
Τεχνολογία

O Μασκ... στέλνει data centers στο διάστημα

Το μεγαλύτερο κίνητρο ώστε τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης να επεκταθούν στο διάστημα είναι το κόστος

Κύπρος – Εκλογές: Μάχη ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ για την πρωτιά – Τι δείχνουν τα exit poll
Κόσμος

Μάχη ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ στις κυπριακές εκλογές - Τι δείχνουν τα exit poll

Το όριο του 4% φαίνεται να ξεπερνά η «Άμεση Δημοκρατία» του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου και το νεοσύστατο ΑΛΜΑ του πρώην γενικού ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδη

August Robotics: Άντληση 30 εκατ. δολαρίων και επέκταση στην Αθήνα
Startups

Η August Robotics αντλεί 30 εκατ. δολάρια και επεκτείνεται στην Αθήνα

Η August Robotics στοχεύει στην επιτάχυνση της κατασκευής κρίσιμων υποδομών, κυρίως data centers - Η Αθήνα επιλέχθηκε ως δεύτερο ευρωπαϊκό κέντρο μετά το Ντύσελντορφ

Γιώργος Πολύζος
Φωτοβολταϊκά: Το άλμα τιμών στην ενέργεια οδηγεί σε έκρηξη χρήσης στα οικιακά συστήματα
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Η ενεργειακή ακρίβεια εκτινάσσει τη χρήση οικιακών φωτοβολταϊκών

Τα νοικοκυριά σε Βρετανία και ΗΠΑ υιοθετούν ολοένα και περισσότερο τα φωτοβολταϊκά σε στέγες

Lenovo: Ρεκόρ εσόδων και άλμα κερδοφορίας στη χρήση 2025/26
World

Ρεκόρ εσόδων και άλμα κερδοφορίας για τη Lenovo στη χρήση 2025/26

Η Τεχνητή Νοημοσύνη, η ανάκαμψη της ISG και η ισχυρή επίδοση της IDG οδήγησαν τον όμιλο Lenovo σε ιστορικά υψηλά μεγέθη και σε αύξηση των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών κατά 42%

ΗΠΑ-Ιράν: Πως αντιδρούν Ισραήλ και τα γεράκια στην Ουάσιγκτον
Κόσμος

ΗΠΑ-Ιράν: Πως αντιδρούν Ισραήλ και τα γεράκια στην Ουάσιγκτον

Το Τελ Αβίβ και οι «αντιπρόσωποί» του στις ΗΠΑ ίσως περνάνε τις χειρότερες διπλωματικές στιγμές των τελευταίων ετών

Βαγγέλης Γεωργίου
Βραζιλία: Υπερχρεώσεις σε παραλίες καταγγέλλουν ταξιδιώτες
Κόσμος

Οι ύπουλες χρεώσεις που απειλούν τους ταξιδιώτες

Επιτήδειοι πωλητές στη Βραζιλία αλλάζουν την τιμή την τελευταία στιγμή, με τουρίστες να χρεώνονται ακόμη και χιλιάδες λίρες για φτηνά σνακ

Γουόρς: Θα κινηθεί σε γραμμή…. Γκρίνσπαν ο νέος πρόεδρος της Fed;
World

Θα κινηθεί σε γραμμή.... Γκρίνσπαν ο νέος πρόεδρος της Fed;

Ο Γουόρς αναγνώρισε το δύσκολο τοπίο στο οποίο θα πρέπει να πλοηγηθεί

Chania Marks 85th Anniversary of the Battle of Crete with Royal Presence
English Edition

Chania Marks 85th Anniversary of the Battle of Crete with Royal Presence

Princess Anne joined commemorations in Chania marking the 85th anniversary of the Battle of Crete, honouring the enduring Greek-British alliance

Στενά του Ορμούζ: Δεξαμενόπλοιο LNG αναχωρεί προς Ινδία για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου
Φυσικό αέριο

Tάνκερ LNG περνά το Ορμούζ προς Ινδία - Πρώτη αποστολή από την έναρξη του πολέμου

Πριν τον πόλεμο κατά του Ιράν, τρία δεξαμενόπλοια με LNG διέρχονταν καθημερινά από τα Στενά του Ορμούζ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies