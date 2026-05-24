Κέντρα δεδομένων: Ο Μασκ θέλει να εγκαταστήσει data centers στο διάστημα

Ο ιδρυτής της SpaceX, Ίλον Μασκ, έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εγκαταστήσει κέντρα δεδομένων στο διάστημα. Ένας από τους πρωτοπόρους του κλάδου εξήγησε στο Yahoo Finance πώς θα λειτουργούσε στην πράξη αυτό το εγχείρημα.

Ο Mασκ δήλωσε στο Forbes σε συνέντευξη νωρίτερα αυτό το μήνα ότι «τα κέντρα δεδομένων στο διάστημα είναι πολύ πιο εύκολα από ό,τι μπορεί να πιστεύουν οι άνθρωποι».

Αν και η ιδέα φέρνει στο νου τεράστια κτίρια που επιπλέουν άσκοπα στο σύμπαν, ο Κρίστοφερ Στοτ, ιδρυτής της Lonestar Data Holdings, μιας εταιρείας αποθήκευσης δεδομένων για κυβερνήσεις, δήλωσε στο Yahoo Finance ότι η αρχιτεκτονική της υπολογιστικής στο διάστημα μοιάζει περισσότερο με δορυφόρους που περιστρέφονται σε μια πυκνή, συγχρονισμένη διάταξη.

«Φανταστείτε ένα τεράστιο κέντρο δεδομένων φτιαγμένο από Lego, και στη συνέχεια να χωρίζετε αυτά τα τουβλάκια Lego σε μεμονωμένα κομμάτια και να τα στέλνετε να πετούν στο διάστημα το ένα δίπλα στο άλλο, ενώ όλα συνδέονται μεταξύ τους», είπε ο Στοτ. Η σύνδεση πραγματοποιείται μέσω οπτικών λέιζερ και ραδιοσυχνοτήτων.

Η Lonestar αποτελεί μέρος του προγράμματος Inception της Nvidia, το οποίο παρέχει σε νεοφυείς επιχειρήσεις πρόσβαση σε τσιπ τεχνητής νοημοσύνης και υποστήριξη, ώστε να μπορούν να αναπτύσσονται και να επεκτείνονται ταχύτερα. Από τον Αύγουστο του 2021, η Lonestar έχει εκτοξεύσει τέσσερα δοκιμαστικά φορτία κέντρων δεδομένων στο διάστημα — δύο στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και δύο στην επιφάνεια της Σελήνης. Στους πελάτες της Lonestar περιλαμβάνονται κυβερνήσεις, ΜΚΟ και εταιρείες κοινωνικών μέσων.

Το μεγαλύτερο κίνητρο για την επέκταση των κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στο διάστημα είναι το κόστος, εξήγησε ο Στοτ.

Σε τροχιά, τα κέντρα δεδομένων μπορούν να αποβάλλουν τη θερμότητά τους απευθείας στο παγωμένο κενό του διαστήματος χωρίς να βασίζονται σε τεχνολογίες ψύξης με αέρα, ενώ ο ήλιος παρέχει συνεχή παροχή ενέργειας.

«Η ενέργεια είναι πολύ ακριβή», είπε. «Τώρα, μόλις κατασκευάσεις ένα διαστημικό κέντρο, το μεγαλύτερο κόστος [λειτουργίας] σου εξαφανίζεται.»

Το όραμα για κέντρα δεδομένων στο διάστημα

Πολλές εταιρείες προσπαθούν να κάνουν πραγματικότητα το όραμα των κέντρων δεδομένων στο διάστημα. Στην αίτηση S-1 που δημοσίευσε την Τετάρτη, η SpaceX ανέφερε ότι οι πύραυλοί της και η τεχνογνωσία της στον τομέα της κατασκευής θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν «τεράστιους δορυφορικούς σχηματισμούς υπολογιστικής τεχνητής νοημοσύνης — με πιθανώς εκατομμύρια δορυφόρους — για κέντρα δεδομένων σε τροχιά», με την πρώτη εκτόξευση να πραγματοποιείται ήδη από το 2028.

Η Wall Street Journal ανέφερε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι η Google της Alphabet και η SpaceX βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις σχετικά με την εκτόξευση κέντρων δεδομένων στο διάστημα.

Πέρυσι, η Google ανακοίνωσε το Project Suncatcher, μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία με στόχο την εκτόξευση πρωτοτύπων δορυφόρων έως το 2027. Η εταιρεία συνεργάζεται με την Planet Labs για την κατασκευή αυτών των δορυφόρων. Μια συνεργασία με την SpaceX θα ενίσχυε αυτές τις φιλοδοξίες, καθώς η SpaceX είναι η κορυφαία ιδιωτική εταιρεία εκτόξευσης πυραύλων και πάροχος διαστημικών φορτίων, ανέφερε η εφημερίδα.

Μακροπρόθεσμα, «η τεχνητή νοημοσύνη με βάση το διάστημα είναι προφανώς ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί κλίμακα», έγραψε ο Ίλον Μασκ τον Φεβρουάριο, όταν η νεοφυής επιχείρησή του xAI συγχωνεύθηκε με τη SpaceX.

«Η μόνη λογική λύση, επομένως, είναι να μεταφερθούν αυτές οι προσπάθειες που απαιτούν τεράστιους πόρους σε μια τοποθεσία με άφθονη ενέργεια και χώρο», πρόσθεσε.

Η υλοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει ορισμένες προκλήσεις. Δύο από τα ωφέλιμα φορτία που εκτόξευσε η Lonestar ανατράπηκαν όταν προσγειώθηκαν στην επιφάνεια της Σελήνης. Ωστόσο, ο Στοτ είπε ότι η εταιρεία ολοκλήρωσε τις δοκιμές ενός από αυτά σε σεληνιακή τροχιά πριν από την προσγείωση. Το άλλο συνέχισε να λειτουργεί ακόμη και μετά την ανατροπή του.

«Συνέχιζε να λειτουργεί», είπε ο Στοτ. «Οι διακομιστές δεν χρειαζόταν να είναι σε όρθια θέση για να επεξεργάζονται δεδομένα», είπε.

Δεν είναι σαφές ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την τοποθέτηση κέντρων δεδομένων στο διάστημα.