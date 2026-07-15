Ταϊβάν: Τα υπέροχα μάνγκο της «εισβάλλουν» για πρώτη φορά στην Ευρώπη

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Πόλο έλξης για τους λάτρεις του φαγητού αποτελούν τα τροφαντά, ζουμερά και αρωματικά, μάνγκο από την Ταϊβάν εδώ και καιρό, αλλά παραδοσιακά όσοι ήθελαν να τα δοκιμάσουν έπρεπε γενικά να ταξιδέψουν στο νησί.

Από φέτος, ωστόσο, τα εξαίσια φρούτα θα φτάσουν στην Ευρώπη, πρώτα στη Γαλλία και τη Βρετανία.

Η Ευρώπη εισάγει κανονικά μάνγκο από χώρες όπως η Ινδία και το Πακιστάν, αλλά ο Ντέιβιντ Τσεν, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας εξαγωγής φρούτων Natural House Taiwan, δήλωσε ότι τα μάνγκο της Ταϊβάν μπορούν εύκολα να κερδίσουν λόγω γεύσης, κάτι που βοηθά στην υπέρβαση της υψηλής τιμής τους.

Η εξαγωγή μάνγκο «έχει γίνει πραγματικά εξαιρετικά ακριβή», δήλωσε στο Reuters , μιλώντας από μια εγκατάσταση συσκευασίας φρούτων στην κεντρική πόλη Taichung. «Αποδείχθηκε ότι παρόλο που η τιμή ήταν τόσο υψηλή φέτος, οι άνθρωποι εξακολουθούσαν να τα αγοράζουν».

Η Ταϊβάν μπορεί να είναι περισσότερο γνωστή για την κυριαρχία της στην κατασκευή προηγμένων ημιαγωγών που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές τόσο ποικίλες όσο τα smartphones και η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά αναμφισβήτητα η γεωργία ήταν αυτή που έκανε για πρώτη φορά το νησί διάσημο.

Κατά την ιαπωνική αποικιακή εποχή 1895-1945, η Ταϊβάν εξήγαγε προϊόντα, όπως ανανάδες και μπανάνες.

Ενώ τα μάνγκο καλλιεργούνται εδώ και πολύ καιρό στην Ταϊβάν, μόλις τη δεκαετία του 1960 εισήχθη η πολύ πιο γλυκιά, εισαγόμενη από τις ΗΠΑ ποικιλία Irwin. Σήμερα, αυτή είναι η ποικιλία για την οποία το νησί είναι ίσως πιο γνωστό.

Τα μάνγκο της Ταϊβάν είναι τα Louis Vuitton των φρούτων

Η Ταϊβάν παρήγαγε περισσότερους από 100.000 μετρικούς τόνους μάνγκο πέρυσι, αλλά εξήγαγε μόνο ένα μικρό ποσοστό, κυρίως στην Ιαπωνία, το Χονγκ Κονγκ και τη Νότια Κορέα.

Ο Γιου Τσανγκ-φου καλλιεργεί υβριδικά μάνγκο Summer Snow τα τελευταία 15 χρόνια στην ανατολική κομητεία Taitung.

Φέτος έστειλε στην Ευρώπη αυτό που ονόμασε δοκιμαστική αποστολή πέντε κιβωτίων, τα οποία έπρεπε να συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με, για παράδειγμα, τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων.

«Όσον αφορά την επιλογή φρούτων, αλλά και τη διαχείριση των χωραφιών, η ΕΕ είναι πιο αυστηρή από ό,τι η εγχώρια αγορά», είπε.

Η κυβέρνηση έχει ενθαρρύνει τους καλλιεργητές φρούτων να επεκτείνουν τις εξαγωγικές αγορές, δεδομένης της πολιτικής τριβής με την Κίνα, η οποία θεωρεί το δημοκρατικά κυβερνώμενο νησί ως δικό της έδαφος.

Ο Πρόεδρος Λάι Τσινγκ-τε δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η Κίνα έχει επιβάλει απαγορεύσεις εισαγωγής, οι οποίες έχουν στοχεύσει ανανάδες, ποικιλίες μήλων καθώς και μάνγκο. Η Κίνα δήλωσε ότι τέτοιες απαγορεύσεις γίνονται για φυτοϋγειονομικούς λόγους.

Ο Γιου είπε ότι ήταν βέβαιος ότι οι Ευρωπαίοι θα λάτρευαν τα μάνγκο της Ταϊβάν.

«Τα καλύτερα μάνγκο στην Ταϊβάν είναι τα Snow Mango, αυτά είναι ο Louis Vuitton του κόσμου του μάνγκο», είπε.