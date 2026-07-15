Altex: Αντιπροσωπεύει την Tom Tailor στην Ελλάδα

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Tην ένταξη του brand Tom Tailor στο χαρτοφυλάκιό του ανακοίνωσε ο όμιλος Altex, μητρική της Funky Buddha. Η Tom Tailor, με έδρα το Αμβούργο και ισχυρή παρουσία στην Ευρώπη, έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω τη συνολική πρόταση ένδυσης του Ομίλου.

Η συνεργασία ξεκινά από το επίπεδο της χονδρικής (B2B) με στόχο τη σταδιακή διεύρυνσή της μέσω της δημιουργίας αυτόνομου ηλεκτρονικού καταστήματος για την ελληνική αγορά, καθώς και την ανάπτυξη shop-in-shop corners σε επιλεγμένους επώνυμους συνεργάτες της Altex Α.Ε. Σε επόμενη φάση, η εξέλιξη της συνεργασίας ενδέχεται να περιλαμβάνει τη δημιουργία φυσικών καταστημάτων λιανικής, καθώς και την ανάπτυξη δικτύου franchise.

Διεύρυνση portfolio για την Altex

Στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πορείας της Altex A.E., η στρατηγική αυτή σύμπραξη διευρύνει το fashion portfolio του Ομίλου, προσφέροντας μια ακόμη πιο ολοκληρωμένη γκάμα επιλογών σε κατηγορίες όπως η ανδρική, η γυναικεία και η παιδική ένδυση, καθώς και σε extended sizes και αξεσουάρ.

Η Tom Tailor αποτελεί ένα αξιόπιστο και αναγνωρίσιμο casualwear brand με ισχυρή omnichannel παρουσία, και ελκυστική τιμολογιακή τοποθέτηση. Με ξεκάθαρη ταυτότητα και σύγχρονη αισθητική, παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές εμπορικής ανάπτυξης, με συλλογές που εστιάζουν στην ποιότητα, τη λειτουργικότητα και την ευελιξία. Παράλληλα, η ισχυρή ψηφιακή της παρουσία αποτυπώνεται σε περισσότερους από 5,8 εκατομμύρια χρήστες στο ηλεκτρονικό της κατάστημα και 1,3 εκατομμύρια μέλη στο πρόγραμμα loyalty.

Το κοινό όραμα για μία βιώσιμη επιχειρηματική προσέγγιση και διάθεση προϊόντων με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αποτέλεσε σημαντικό κριτήριο για τη συγκεκριμένη στρατηγική σύμπραξη. Στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Tom Tailor συγκαταλέγεται και η στρατηγική NOOS (Never Out of Stock), η οποία διασφαλίζει σταθερή διαθεσιμότητα προϊόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ενισχύοντας την αξιοπιστία της και τη συνολική εμπειρία του καταναλωτή.

Σε εμπορικό επίπεδο, η Tom Tailor παραμένει ένας ισχυρός ευρωπαϊκός παίκτης. Για το οικονομικό έτος 2024, κατέγραψε πωλήσεις περίπου €588 εκατ., με το EBITDA αυξημένο κατά 13,8%. Η χονδρική (Β2Β) αποτελεί το μεγαλύτερο κανάλι διανομής, αντιπροσωπεύοντας το 52% των συνολικών πωλήσεων, ενώ η δραστηριότητα απευθείας προς τον καταναλωτή (D2C) παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη, ιδιαίτερα στη Νότια και Ανατολική Ευρώπη. Για το 2025, η εταιρεία καταγράφει ανοδικές επιδόσεις πωλήσεων και περαιτέρω λειτουργική βελτίωση.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ALTEX A.E., κ. Νίκος Αλεξίου, δήλωσε σχετικά: «Η παρουσία της Tom Tailor στην ελληνική αγορά επιβεβαιώνει τη δυναμική της χώρας μας και τις σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και επενδύσεων που προσφέρει. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι ένα διεθνώς καταξιωμένο brand επέλεξε την Altex ως στρατηγικό συνεργάτη. Η σύμπραξη αυτή ενισχύει ουσιαστικά τη συνολική μας πρόταση ένδυσης, διευρύνει τις επιλογές προς τον καταναλωτή και αναβαθμίζει ακόμη περισσότερο την εμπειρία στο ελληνικό λιανεμπόριο μόδας. Η κοινή φιλοσοφία και οι αξίες μας δημιουργούν τις βάσεις για μια μακροχρόνια και επιτυχημένη συνεργασία».

Ο Επικεφαλής Διεθνών Πωλήσεων της Tom Tailor, κ. Maximilian Engel, συμπληρώνει: «Η συνεργασία μας με την Altex αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της Tom Tailor στη Νότια Ευρώπη. Η εις βάθος γνώση της ελληνικής αγοράς από τον Όμιλο, η δυναμική του ανάπτυξη και η στρατηγική εστίαση σε τομείς όπως η τεχνολογία και η βιωσιμότητα, τον καθιστούν τον ιδανικό συνεργάτη. Είμαστε βέβαιοι ότι μέσα από αυτή τη συνεργασία, το brand θα αναπτύξει μια ισχυρή σχέση με τους καταναλωτές και θα εδραιώσει μια δυναμική παρουσία στην ελληνική αγορά».