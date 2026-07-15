Jumbo: Αμετάβλητες οι εκτιμήσεις της για το 2026 – Θετική η εικόνα από την αγορά, ανοδικές οι πωλήσεις

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Με αυξημένη συμμετοχή και εκπροσώπηση του 73% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιήθηκε σήμερα, 15 Ιουλίου 2026, η Ετήσια Γενική Συνέλευση μετόχων του Ομίλου Jumbo.

Κατά την ενημέρωση των μετόχων για την πορεία των εργασιών, η Διοίκηση επεσήμανε ότι η προσωρινή εκεχειρία στον πόλεμο του Ιράν που επιτεύχθηκε στα τέλη Ιουνίου, δικαίωσε τις εκτιμήσεις της αφού αμέσως μετά την πρώτη αποκλιμάκωση, καταγράφηκε ανοδική αντιστροφή των πωλήσεων.

Είχε προηγηθεί η εκτίμηση της Διοίκησης ότι η επιβράδυνση που παρατηρήθηκε στην κορύφωση της κρίσης ήταν συγκυριακή και αναστρέψιμη, συνδεόμενη με την ψυχολογία των καταναλωτών και όχι με τη δυναμική του Ομίλου.

Τον Ιούνιο του 2026 οι πωλήσεις του Ομίλου κατέγραψαν αύξηση της τάξης του +7% σε σχέση με πέρυσι, οδηγώντας τον ρυθμό αύξησης για το σύνολο του πρώτου εξαμήνου (Ιανουάριος – Ιούνιος 2026) στο +4% περίπου.

Οι πωλήσεις κατά τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου καταγράφουν διψήφιο ποσοστό αύξησης. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε η Διοίκηση, η εκεχειρία παραμένει εύθραυστη, όπως άλλωστε επιβεβαιώνουν και οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών, οι συνθήκες στις αγορές δεν έχουν ομαλοποιηθεί.

Για τον λόγο αυτό, με βάση τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία, η Διοίκηση διατηρεί προς το παρόν αμετάβλητες τις εκτιμήσεις της για τη χρήση 2026, για αύξηση των πωλήσεων κατά 5% περίπου και καθαρή κερδοφορία μεταξύ 310 και 320 εκατ. ευρώ, και θα επανατοποθετηθεί με την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου.

Συνολικές διανομές €161,2 εκατ. εντός του 2026

Οι μέτοχοι ενέκριναν μεταξύ άλλων την πρόταση της Διοίκησης για τη διανομή μερίσματος ύψους €94 εκατ., ή € 0,70 ανά μετοχή, από τα κέρδη της χρήσης 2025.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος ορίζεται η 22α Ιουλίου 2026, ενώ ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date) θα είναι η 23η Ιουλίου 2026. Έπειτα, ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος θα είναι η 28η Ιουλίου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάρτιο του 2026, η Jumbo προχώρησε στην καταβολή της έκτακτης χρηματικής διανομής ποσού 67 εκατ. Ευρώ.

Κατά συνέπεια, μέχρι τα τέλη Ιουλίου 2026, η Jumbo θα έχει καταβάλει στους μετόχους της συνολικό ποσό της τάξης των 161,2εκατ. Ευρώ που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση της τάξης του 5% περίπου.

Η Διοίκηση επανέλαβε ότι η πολιτική κατανομής κεφαλαίων της Jumbo παραμένει αμετάβλητη.

Πρώτη προτεραιότητα εξακολουθεί να αποτελεί η οργανική ανάπτυξη του Ομίλου, μέσω επενδύσεων σε νέα καταστήματα και κέντρα διανομής που στηρίζουν τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή του πορεία.

Παράλληλα, η Διοίκηση θα συνεχίσει να εξετάζει αγορές ακινήτων που ήδη μισθώνει, διατηρώντας ταυτόχρονα την πολιτική διανομής προς τους μετόχους περίπου του 1/3 των ενοποιημένων καθαρών κερδών υπό μορφή μερίσματος.

Εφόσον προκύψει πλεονάζον κεφάλαιο πέραν των λειτουργικών και στρατηγικών αναγκών του Ομίλου, η Διοίκηση θα εξετάσει την εισήγηση για έκτακτη χρηματική διανομή προς τους μετόχους πριν το τέλος του έτους.

Η εικόνα της Jumbo ανά αγορά

Η ελληνική αγορά συνεχίζει να αποτελεί τον βασικό μοχλό ανάπτυξης του Ομίλου, καταγράφοντας σημαντική οργανική ανάπτυξη μεταξύ των αγορών δραστηριοποίησής του.

Στην Κύπρο, παρά την γεωγραφική εγγύτητα με τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, η αγορά επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα.

Στη Βουλγαρία, οι ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις διατηρούνται, ενώ η πιο επεκτατική δημοσιονομική πολιτική εκτιμάται ότι θα στηρίξει βραχυπρόθεσμα την κατανάλωση, χωρίς να εξαλείφει τους μακροπρόθεσμους δημοσιονομικούς προβληματισμούς.

Στη Ρουμανία, το δεύτερο εξάμηνο του 2026 θα συγκριθεί με μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο του 2025, η οποία είχε επηρεαστεί από την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ και την αποδυνάμωση του ρουμανικού λέι, με αποτέλεσμα η βάση σύγκρισης να είναι πλέον ευνοϊκότερη.

Παράλληλα, οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή τέλους στις εισαγωγές χαμηλής αξίας από τρίτες χώρες αναμένεται να ενισχύσουν ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού στην ευρωπαϊκή αγορά.

Αναλυτικά η πορεία των πωλήσεων ανά χώρα

Τον Ιούνιο του 2026, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας (χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές) στην Ελλάδα παρουσίασαν αύξηση κατά +10% περίπου σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Για το εξάμηνο, η αύξηση διαμορφώθηκε σε περίπου +7%.

Έπειτα, οι πωλήσεις των καταστημάτων στην Κύπρο, κατά τον Ιούνιο του 2026, ήταν αυξημένες κατά +6% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Για το εξάμηνο, η αύξηση διαμορφώθηκε σε περίπου +4%.

Κατά τον Ιούνιο του 2026, οι πωλήσεις των καταστημάτων στην Βουλγαρία καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος στη χώρα (https://www.e-jumbo.bg), ήταν αυξημένες κατά +12% και κατά +11% περίπου, στο εξάμηνο.

Μείωση της τάξης του -6% περίπου σημείωσαν τον Ιούνιο του 2026 οι πωλήσεις του δικτύου καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος (www.e-jumbo.ro) στη Ρουμανία, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, ενώ στο πεντάμηνο ήταν μειωμένες κατά -7% περίπου.

Δίκτυο καταστημάτων

Κατά την 30η Ιουνίου 2026, ο Όμιλος Jumbo αριθμούσε 89 καταστήματα από τα οποία 53 στην Ελλάδα, 6 στην Κύπρο, 10 στη Βουλγαρία και 20 στη Ρουμανία. Ο Όμιλος διαθέτει ηλεκτρονικά καταστήματα στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ρουμανία και Βουλγαρία.

Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται η λειτουργία ενός ακόμα υπερ-καταστήματος Baia Mare στη Ρουμανία.

Μέσω συνεργασιών, ο Όμιλος έχει σήμερα παρουσία με 46 καταστήματα που φέρουν το σήμα Jumbo, σε 7 χώρες (Αλβανία, Κόσοβο, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία, Μαυροβούνιο και Ισραήλ).

Σημειώνεται ότι τον Ιούλιο 2026 ξεκίνησε το 7ο κατάστημα στο Ισραήλ ενώ μέχρι το τέλος του έτους αναμένονται να λειτουργήσουν 2 ακόμα.