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Βροχή… εκατ. στο ΧΑ, το «μαξιλάρι» της ElvalHalcor, η ρελάνς της CrediaBank, το γύρισμα της Eurobank, η Jumbo περιμένει τον καταλύτη

Όταν μιλά η Fed…

Inside Stories 15.07.2026, 07:00
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Βροχή… εκατ. στο ΧΑ, το «μαξιλάρι» της ElvalHalcor, η ρελάνς της CrediaBank, το γύρισμα της Eurobank, η Jumbo περιμένει τον καταλύτη
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Όσο κι αν αρκετοί επιμένουν ότι οι αγορές έχουν πάψει να εξαρτώνται από τις κεντρικές τράπεζες, η χθεσινή συνεδρίαση απέδειξε το αντίθετο.

Όλες οι αγορές του πλανήτη χτες έδειξαν ότι παίρνουν τον τόνο από το κτίριο της Federal Reserve, στη γωνία της 20ής Οδού με τη Constitution Avenue στην Ουάσιγκτον.

Η αποκλιμάκωση του αμερικανικού πληθωρισμού στο 3,5% από 4,2% ήταν αρκετή για να αλλάξει τις προσδοκίες.

Εκεί που η αγορά προεξοφλούσε ακόμη δύο αυξήσεις επιτοκίων μέχρι το τέλος της χρονιάς, τώρα το σενάριο μοιάζει σαφώς πιο ήπιο.

Και αυτό μεταφράζεται αυτομάτως σε φθηνότερο χρήμα.

Το είδαμε και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο από απώλειες κοντά στο 1% γύρισε σε θετικό πρόσημο λίγο πριν τις δημοπρασίες.

Οι αποδόσεις των ομολόγων έκαναν το πρώτο βήμα και οι μετοχές ακολούθησαν.

Business as usual

Βέβαια βοήθησε και ο Ντόναλντ Τραμπ, που φαίνεται να (ξανά)αλλάζει ρότα στο ζήτημα των Στενών του Ορμούζ, αφήνοντας στην άκρη την εξαγγελία για επιβολή τέλους 20% στη διέλευση πλοίων και προκρίνοντας μια πιο… επιχειρηματική προσέγγιση.

Αντί για επιβαρύνσεις στη ναυσιπλοΐα, προανήγγειλε ένα νέο πακέτο εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών με τις χώρες του Κόλπου, παρουσιάζοντάς το ως μια κίνηση που θα φέρει τεράστια κεφάλαια στις ΗΠΑ, νέα εργοστάσια και εκατομμύρια θέσεις εργασίας για τους Αμερικανούς!

Σήμερα μπορεί να αλλάξει βέβαια γραμμή…

Το γύρισμα της Eurobank

Ειδική μνεία επίσης στη χθεσινή συνεδρίαση, εγχωρίως, και στη Eurobank, η οποία κατάφερε ένα θετικό κλείσιμο, ανατρέποντας μάλιστα το ενδοσυνεδριακό -4,22%.

Και για την ιστορία να σας πω ότι διακίνησε το 1/5 του όγκου όλης της αγοράς, δείχνοντας ότι «βγάζει» αρκετούς αγοραστές πάνω από τα 4 ευρώ.

Από χτες, μάλιστα, έπαυσε και η διαπραγμάτευση στην Euronext Athens των 28.097.019 ακυρωμένων μετοχών της Eurobank.

Κίνηση που συνεπάγεται μείωση του αριθμού των μετοχών σε κυκλοφορία, ενώ η Eurobank δημιούργησε «κεφαλαιακό χώρο» για νέες επαναγορές και ακυρώσεις.

Έστειλε μήνυμα η ElvalHalcor

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, πέραν αυτής της συγκυρίας, το κλίμα στο ελληνικό χρηματιστήριο κάθε άλλο παρά αρνητικό είναι.

Κάτι που αποτυπώνεται και στις πυκνές εξελίξεις που παρακολουθούμε μετά το Πάσχα.

Τελευταίο παράδειγμα η αύξηση κεφαλαίου της ElvalHalcor που ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το βιβλίο καλύφθηκε μέσα στις πρώτες ώρες, με έντονη συμμετοχή κυρίως θεσμικών επενδυτών.

Οι πρώτες ενδείξεις τοποθετούν τις προσφορές στην περιοχή των 4,50-4,60 ευρώ, χωρίς να αποκλείεται υψηλότερο κλείσιμο όσο πλησιάζει η ολοκλήρωση της διαδικασίας (16/7).

Αύξηση free float

Μετά την αύξηση, που σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις από την αγορά θα φτάσει τα 300 εκατ. ευρώ, το free float από λίγο πάνω από το 15% θα διευρυνθεί στο 30%.

Όπερ σημαίνει ότι η Viohalco, η οποία κατέχει σήμερα το 84,78% της ElvalHalcor, δεν θα συμμετέχει στην ΑΜΚ.

Έτσι, με την ΑΜΚ η εισηγμένη πετυχαίνει έναν διπλό στόχο. Και βελτίωση της διασποράς και την ενίσχυση του ισολογισμού.

Ευελιξία

Διότι να σας πω ότι από την παρουσίαση του πλάνου της ElvalHalcor προέκυψε ότι οι προβλεπόμενες λειτουργικές ταμειακές ροές επαρκούν για να χρηματοδοτήσουν τόσο το επενδυτικό πρόγραμμα όσο και τα μερίσματα και μέρος της απομείωσης του δανεισμού.

Θεωρητικά, δηλαδή το επενδυτικό σχέδιο θα μπορούσε να υλοποιηθεί και χωρίς νέα κεφάλαια, ακόμη κι αν αυτό σήμαινε ότι σε μια δυσμενέστερη συγκυρία θα έπρεπε να περιοριστούν ή να μετατεθούν ορισμένες επενδύσεις.

Με την ΑΜΚ, όμως, η εταιρεία γίνεται πιο ευέλικτη.

Αποκτά τη δυνατότητα να προχωρήσει ταυτόχρονα σε όλες τις προγραμματισμένες επενδύσεις, να συνεχίσει την πολιτική επιστροφών προς τους μετόχους, να μειώσει τον δανεισμό με ταχύτερο ρυθμό και, παράλληλα, να διατηρήσει επαρκή “μαξιλάρια” απέναντι σε ενδεχόμενες αναταράξεις της αγοράς.

Υπερκάλυψη…

Στο μεταξύ, μία ακόμη ψήφο εμπιστοσύνης πήρε η αγορά χτες, μεταξύ άλλων και με το placement της CrediaBank, καθώς, το βιβλίο προσφορών έκλεισε με υπερκάλυψη που άγγιξε τις τρεις φορές.

Η αρχική στόχευση για διάθεση του 10% του μετοχικού κεφαλαίου μάλιστα αναθεωρήθηκε προς τα πάνω, με το ποσοστό να φτάνει αρχικά στο 13,9% και στη συνέχεια να ανέρχεται στο 15%, αξιοποιώντας την ισχυρή ζήτηση.

Πωλητής ήταν η πλευρά της Thrivest, ενώ στο βιβλίο συμμετείχαν Έλληνες και ξένοι θεσμικοί επενδυτές, αλλά και ισχυρά ελληνικά family offices.

Η τιμή διαμορφώθηκε στα 0,90 ευρώ ανά μετοχή, επίπεδο που αντιστοιχεί σε discount έναντι του χθεσινού κλεισίματος της μετοχής στα 1,09 ευρώ.

Έτσι, το βλέμμα στρέφεται πλέον στην επόμενη ημέρα της μετοχικής σύνθεσης της τράπεζας και στο κατά πόσο η διεύρυνση της επενδυτικής βάσης θα ενισχύσει περαιτέρω τη χρηματιστηριακή της εικόνα.

Η Capital Group «πιστεύει» την Ελλάδα

Μπορεί να μην κάνει εντυπωσιακές κινήσεις, αλλά αυξάνει σταθερά τις ελληνικές συμμετοχές της.

Περί της Capital Group ο λόγος, μετά και την γνωστοποίηση ότι η συμμετοχή της στη ΔΕΗ ξεπέρασε το 5%.

Σας θυμίζω επίσης ότι το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του αμερικανικού οίκου περιλαμβάνει ήδη το 5,26% του ΑΔΜΗΕ, ποσοστά 4,98% στην Εθνική Τράπεζα και 4,96% στη Eurobank, ενώ διατηρεί συμμετοχή περίπου 5% και στην Jumbo.

Δηλαδή ένας από τους μεγαλύτερους διεθνείς επενδυτικούς οίκους επιλέγει να αυξάνει έκθεση στην Ελλάδα σε διαφορετικούς κλάδους. Κάτι προφανώς βλέπει μπροστά από την αγορά.

Η Jumbo περιμένει τον καταλύτη

Όλα τα βλέμματα της αγοράς σήμερα θα είναι και στην Jumbo, καθώς θα πραγματοποιηθεί η γενική συνέλευση, όπου θα εγκριθεί και η διανομή μερίσματος ύψους 0,70 ευρώ ανά μετοχή.

Η αποκοπή έχει προγραμματιστεί για τις 22 Ιουλίου και η καταβολή θα ξεκινήσει στις 28 Ιουλίου.

Πέραν αυτού όμως, αρκετοί μικρομέτοχοι θα δώσουν όπως πάντα το «παρών» στη ΓΣ, αναμένοντας το σήμα για να βγει η μετοχή από το πλάγιο κανάλι στο οποίο έχει εγκλωβιστεί.

Η μετοχή εξακολουθεί να κινείται στη ζώνη των 22-24 ευρώ, χωρίς να έχει καταφέρει από τις αρχές Μαρτίου να ανακτήσει σταθερά το επίπεδο των 24 ευρώ.

Παρά τις κατά καιρούς ανοδικές απόπειρες, η διάσπαση δεν ήρθε, με αποτέλεσμα η μετοχή να συνεχίζει να υποαποδίδει σε σχέση με άλλους τίτλους του FTSE 25, παρότι η αποτίμησή της εξακολουθεί να θεωρείται ελκυστική.

Δεν αποκλείεται, πάντως, το θέμα της χρηματιστηριακής υποαπόδοσης να τεθεί σήμερα στη γενική συνέλευση.

Οι φόροι δεν αφήνουν τη μείωση να φτάσει στην αντλία

Τα διυλιστήρια, Helleniq Energy και Motor Oil, ανακοίνωσαν τελικά τις μειώσεις στις τιμές διάθεσης της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης προς την αγορά.

Τώρα το κατά πόσο θα τις δούμε στην αντλία, είναι άλλο ερώτημα. Δύσκολα… αν με ρωτάτε.

Διότι ο λόγος είναι η φορολογία, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό παράγοντα διαμόρφωσης της τελικής τιμής.

Όπως ανέλυσε πρόσφατα και ο ΟΤ, στην αμόλυβδη, οι φόροι αντιστοιχούν περίπου στο 57% της λιανικής τιμής.

Έτσι, από μια μείωση της τάξης των 10 λεπτών ανά λίτρο, περίπου τα έξι λεπτά απορροφώνται ουσιαστικά από τη φορολογική επιβάρυνση.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο πετρέλαιο κίνησης, όπου σχεδόν το 46% της τελικής τιμής αφορά φόρους.

Αυτό σημαίνει ότι από μια μείωση περίπου 2,5 λεπτών ανά λίτρο, το μεγαλύτερο μέρος δεν μεταφράζεται σε ουσιαστικό όφελος για τον καταναλωτή.

Μονά ζυγά… της κυβέρνησης.

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