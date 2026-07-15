ΟΛΠ: Σημαντικές δράσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο Λιμάνι Πειραιά

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Να επενδύει συστηματικά στη βιώσιμη ανάπτυξη και στον εκσυγχρονισμό του Λιμένος Πειραιά συνεχίζει η ΟΛΠ, ενσωματώνοντας στη στρατηγική και τη λειτουργία της τις αρχές του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG). Στο πλαίσιο αυτό, δημοσίευσε την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το έτος 2025, η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Αναφοράς για τη Βιωσιμότητα (ESRS), αποτυπώνοντας με διαφάνεια τις επιδόσεις, τις πρωτοβουλίες και τους στόχους της, στους τρεις πυλώνες της βιωσιμότητας.

Κατά το 2025, η ΟΛΠ Α.Ε. προχώρησε στην υλοποίηση σειράς σημαντικών δράσεων που ενίσχυσαν περαιτέρω τη στρατηγική της για υπεύθυνη επιχειρηματική ανάπτυξη και συνέβαλαν στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανθεκτικού αναπτυξιακού μοντέλου.

Δείτε την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2025 της ΟΛΠ

Στον πυλώνα «Κοινωνία», το αντάλλαγμα παραχώρησης προς το Ελληνικό Δημόσιο ξεπέρασε τα 9 εκατ. ευρώ το 2025, ενώ οι δωρεές και οι χορηγίες στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης υπερέβησαν τις 730 χιλ. ευρώ.

Παράλληλα, η ΟΛΠ Α.Ε. πραγματοποίησε την πρώτη τελετή απονομής των υποτροφιών «Kunpeng Scholarship», χορηγώντας υποτροφίες σε δέκα πρωτοετείς φοιτητές από όμορους δήμους. Επιπλέον, διένειμε 5.000 χριστουγεννιάτικες δωροεπιταγές σε παιδιά της τοπικής κοινωνίας και σε οικογένειες εργαζομένων στον ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο.

Στο πλαίσιο της δέσμευσής της για την προάσπιση των δικαιωμάτων όλων των επιβατών, η ΟΛΠ Α.Ε. συνεργάστηκε με το Ινστιτούτο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις (ΙΝ-ΕΣΑμεΑ) για την υλοποίηση εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος σχετικά με την εξυπηρέτηση επιβατών με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και μειωμένη κινητικότητα. Το πρόγραμμα παρακολούθησαν περισσότεροι από 1.000 εργαζόμενοι της εταιρείας.

Στον πυλώνα «Περιβάλλον», μετά την έναρξη εφαρμογής του πρώτου Εθνικού Κλιματικού Νόμου και την έκδοση της νέας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της ΟΛΠ Α.Ε., ολοκληρώθηκε η Μελέτη Θωράκισης και Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή για το λιμάνι του Πειραιά. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση Σχεδίου Δράσης για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε ολόκληρη τη λιμενική περιοχή.

Στον πυλώνα «Διακυβέρνηση», η ΟΛΠ Α.Ε. ενσωμάτωσε στόχους βιωσιμότητας στη συνολική εταιρική στρατηγική της, εισήγαγε σχετικά κριτήρια στον Κανονισμό Προμηθειών και υλοποίησε εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για τα μέλη της Διοίκησης και το ανθρώπινο δυναμικό της.

Η σταθερή προσήλωση της ΟΛΠ Α.Ε. στις αρχές της βιωσιμότητας και της επιχειρησιακής αριστείας αποτυπώθηκε και στις σημαντικές διακρίσεις που απέσπασε το 2025. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ανάδειξή της ως «Πρωταγωνιστής Κλάδου – Οργανισμοί Λιμένων» στα Βραβεία «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας», το 2ο Βραβείο Καλύτερης Εταιρείας Κοινής Ωφέλειας στα «Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ 2025», τρεις διακρίσεις στα Compliance Awards 2025 (χρυσό στις κατηγορίες «Best Compliance Team in Port Services Sector» και «Most Impactful Social Initiative», και χάλκινο στην κατηγορία «Best Compliance Management»), καθώς και η αναγνώρισή της, για τέταρτη διαδοχική χρονιά, ως «One of the Most Sustainable Companies in Greece» Companies από το QualityNet Foundation. Ιδιαίτερης σημασίας ήταν επίσης η διάκριση ESG Leading Award, στα Diamonds of the Greek Economy 2025 – ESG Awards, που διοργανώνονται από τη Ναυτεμπορική.