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ΗΠΑ: Η αντεπίθεση των βενζικοκίνητων – Πλήγμα για τα ευρωπαϊκά EV

Η αύξηση της ζήτησης βενζικοκίνητων φορτηγών σκόσπισε χαμόγελα στο Ντιτρόιτ και σκεπτισκιμό στην Ευρώπη

World 04.08.2026, 22:15
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ΗΠΑ: Η αντεπίθεση των βενζικοκίνητων – Πλήγμα για τα ευρωπαϊκά EV
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Η ζήτηση στις ΗΠΑ για βενζινοκίνητα φορτηγά και μεγάλα SUV βοήθησε στην αύξηση των κερδών των αυτοκινητοβιομηχανιών του Ντιτρόιτ, με τους ευρωπαϊκούς ομίλους να αντιμετωπίζουν μείωση των πωλήσεων, απώλειες θέσεων εργασίας και αδίστακτο ανταγωνισμό από την Κίνα.

Όπως αναφέρουν οι Financial Times, η General Motors και η Ford ήταν οι μόνοι δύο όμιλοι μεταξύ των αυτοκινητοβιομηχανιών που αύξησαν τις ετήσιες προβλέψεις τους μετά από ένα ισχυρό δεύτερο τρίμηνο.

Στην Stellantis, η οποία κατέχει τις μάρκες Chrysler, Jeep και Ram, τα τριμηνιαία προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη υπερτριπλασιάστηκαν χάρη σε μια μέτρια ανάκαμψη των πωλήσεων στις ΗΠΑ.

Χαμόγελα στο Ντιτρόιτ

Οι αυστηροί δασμοί και οι περιορισμοί των ΗΠΑ στο κινεζικό λογισμικό αυτοκινήτων έχουν προστατεύσει την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία από την εισροή οικονομικά προσιτών οχημάτων από εταιρείες όπως η BYD.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες του Ντιτρόιτ αποκομίζουν επίσης τα οφέλη από την υποβάθμιση των προτύπων εκπομπών ρύπων από την κυβέρνηση Τραμπ, γεγονός που βοήθησε στην αύξηση της παραγωγής βενζινοκίνητων και υβριδικών εκδόσεων των εξαιρετικά κερδοφόρων pick-up φορτηγών και SUV.

Καθώς η GM ανακοίνωσε αύξηση 30% στα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη του δεύτερου τριμήνου σε ετήσια βάση, η διευθύνουσα σύμβουλος Mary Barra σημείωσε ότι παρά τους μήνες εικασιών ότι οι αυξανόμενες τιμές της βενζίνης θα έπλητταν τη ζήτηση για φορτηγά και SUV, «αυτό απλώς δεν συμβαίνει».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Stellantis, Antonio Filosa, πρόσθεσε: «Οι καταναλωτές στις ΗΠΑ λατρεύουν να οδηγούν μεγάλα pick-up και μεγάλα SUV. Αυτό δεν είναι στις καταναλωτικές συνήθειες άλλων περιοχών… και μπορούμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας αυτό που θέλουν».

Κατήφεια στην Ευρώπη

Στην Ευρώπη, οι Volkswagen, BMW και Mercedes-Benz προειδοποίησαν για χαμηλότερα από τα αναμενόμενα ετήσια κέρδη καθώς ξεκινούσαν επώδυνες αναδιαρθρώσεις.

Τα προγράμματα αναδιάρθρωσης στοχεύουν στη μείωση του κόστους, ώστε να αντιμετωπιστούν οι κινέζοι ανταγωνιστές, οι οποίοι έχουν καταλάβει σχεδόν το 10% της αγοράς αυτοκινήτων της ηπείρου.

Η Stellantis, η οποία κατέχει επίσης τις μάρκες Fiat και Peugeot, δήλωσε ότι αντιμετωπίζει πιέσεις στις τιμές στην Ευρώπη.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες στην ΕΕ έχουν επίσης παραπονεθεί για τους τιμωρητικούς κανόνες εκπομπών που έχουν ορίσει οι ρυθμιστικές αρχές, οι οποίοι αυξάνουν το κόστος τους.

Ταυτόχρονα, ο διευθύνων σύμβουλος της Renault, Φρανσουά Προβό, προέτρεψε τις κυβερνήσεις της ΕΕ να κινηθούν ταχύτερα για να επιτύχουν στόχους παραγωγής «Made in EU» με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής.

«Επενδύουμε στην ηλεκτρική ενέργεια. Αγωνιζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε τον ανταγωνισμό. Αγωνιζόμαστε για να μειώσουμε την τιμή των ηλεκτρικών οχημάτων για τους πελάτες… Μόλις τώρα ζητάμε ευγενικά από τις κυβερνήσεις της ΕΕ να… κινηθούν γρήγορα», δήλωσε ο Προβό, καθώς η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία ανέφερε αύξηση 48% στις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων σε ετήσια βάση για τους πρώτους έξι μήνες του 2026.

Οι Ford, GM και Stellantis επιμένουν ότι παραμένουν προσηλωμένες στη μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα.

Η σχετικότητα της ευημερίας

Ωστόσο, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η επιστροφή των αμερικανικών αυτοκινητοβιομηχανιών στην «παραδοσιακή ζώνη άνεσής τους», δηλαδή στα βενζινοκίνητα φορτηγά και τα SUV, θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα για το μέλλον.

«Το ερώτημα είναι αν οι Αμερικανοί κατασκευαστές απλώς υπονοούν την ανάγκη να αναπτύξουν τελικά καινοτόμα νέα προϊόντα ή μήπως πραγματικά πιστεύουν ολόψυχα ότι αυτό το πάρτι θα σταματήσει σύντομα» σημείωσε ο Tu Le, ιδρυτής της συμβουλευτικής εταιρείας Sino Auto Insights με έδρα το Ντιτρόιτ.

Ο Felix Stellmaszek, ανώτερος συνεργάτης και παγκόσμιος επικεφαλής αυτοκινητοβιομηχανίας και κινητικότητας στην Boston Consulting Group, δήλωσε ότι οι αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε καλύτερη θέση από τους ευρωπαίους ομολόγους τους.

«Η διάθεση έχει σημασία», είπε. «Αν είσαι νεοαποφοιτήσας μηχανικός στην Ευρώπη ή τη Βόρεια Αμερική, δεν είμαι σίγουρος ότι θα πήγαινες σε μια αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, επειδή κοιτάς τις ανακοινωθείσες απολύσεις και τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές και αναρωτιέσαι αν εκεί είναι το μέλλον».

Αλλά προειδοποίησε τους Αμερικανούς ότι «αν προστατεύσετε τον εαυτό σας για πολύ καιρό, μπορεί να αντιμετωπίσετε έναν κόσμο όπου, παρά το γεγονός ότι έχετε πολλά κεφάλαια προς επένδυση, θα είστε τόσο πίσω που θα είναι πολύ δύσκολο να ανταγωνιστείτε».

Ο Μαρκ Γουέικφιλντ, επικεφαλής της παγκόσμιας αγοράς αυτοκινήτων στην εταιρεία συμβούλων AlixPartners, πρόσθεσε ότι ενώ οι κυβερνήσεις Μπάιντεν και Τραμπ είχαν διαφωνήσει έντονα σχετικά με το αν θα ενθάρρυναν την παραγωγή την μέσω επιδοτήσεων και δασμών, η Ουάσινγκτον – σε αντίθεση με την Ευρώπη – ήταν τουλάχιστον συνεπής στην επιθυμία της να κρατήσει έξω τον κινεζικό ανταγωνισμό.

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