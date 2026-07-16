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ΟΠΕΚΕΠΕ: Διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε 4 εν ενεργεία βουλευτές της ΝΔ

Κατηγορίες σε 18 ακόμη πρόσωπα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Στο αρχείο οι καταγγελίες σε βάρος επτά ακόμη εν ενεργεία βουλευτών

Κοινωνία 16.07.2026, 10:34
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ΟΠΕΚΕΠΕ: Διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε 4 εν ενεργεία βουλευτές της ΝΔ
Μίνα Μουστάκα

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Τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων για το έτος 2021. Αντίθετα για επτά ακόμα γαλάζιους βουλευτές για τους οποίους είχε ζητηθεί η άρση της ασυλίας προκειμένου να ελεγχθούν στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης δεν προέκυψαν ενδείξεις και ο φάκελος τέθηκε στο αρχείο.

Συγκεκριμένα όπως έγινε γνωστό η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Αθήνα άσκησε ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές, αρκετοί πρώην ανώτεροι δημόσιοι λειτουργοί και στελέχη πολιτικών γραφείων, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενο οργανωμένο κύκλωμα απάτης με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Αντίθετα, οι καταγγελίες σε βάρος επτά ακόμη εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο.

Όπως έχει ήδη ανακοινώσει η EPPO, βρίσκονται σε εξέλιξη πολλές έρευνες για φερόμενο οργανωμένο σχέδιο απάτης με εμπλοκή στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις 24 Απριλίου 2026, η Βουλή των Ελλήνων έκανε δεκτό το αίτημα της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως για άρση της ασυλίας 11 εν ενεργεία βουλευτών, προκειμένου η EPPO να προχωρήσει στην έρευνα για πράξεις που φέρεται να τελέστηκαν το 2021 και να διακριβώσει τα πραγματικά περιστατικά, εξετάζοντας τόσο ενοχοποιητικά όσο και απαλλακτικά στοιχεία.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, προκύπτουν κοινά μοτίβα διαφθοράς στη διαχείριση των ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων που χρηματοδοτούνται μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

Τα στοιχεία δείχνουν, μεταξύ άλλων, παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές και ελεγκτικές διαδικασίες, αναδρομικές αλλοιώσεις δεδομένων μετά την ολοκλήρωση υποχρεωτικών ελέγχων, παράνομη παρέμβαση σε επιτόπιους ελέγχους, απόκρυψη και παραποίηση πορισμάτων ελέγχου, καθώς και ψευδείς βεβαιώσεις.

Υποθέσεις του 2021

Για τις συγκεκριμένες υποθέσεις, που αφορούν αποκλειστικά πράξεις του 2021, η EPPO άσκησε δίωξη:

• κατά του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ για πέντε πράξεις απιστίας,

• κατά του πρώην γενικού διευθυντή Άμεσων Ενισχύσεων για δύο πράξεις απιστίας,

• κατά δύο πρώην περιφερειακών διευθυντών του ΟΠΕΚΕΠΕ για απιστία και παράνομη διαχείριση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι κατηγορίες

Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται και τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές. Οι τρεις κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία, ενώ ο τέταρτος για ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ένας από αυτούς αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

Στους υπόλοιπους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται υπάλληλος πολιτικού γραφείου εν ενεργεία βουλευτή, συνεργάτης πρώην υπουργού, κτηνίατρος δημόσιος λειτουργός και αρκετοί δικαιούχοι επιδοτήσεων. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος, όπως απάτη σε βάρος επιδοτήσεων, απόπειρα απάτης με υπολογιστή, ψευδής βεβαίωση σε δημόσια έγγραφα, ενώ ορισμένοι κατηγορούνται και για τις αντίστοιχες μορφές ηθικής αυτουργίας στα αδικήματα που φέρονται να τέλεσαν οι ανώτεροι δημόσιοι λειτουργοί.

Η EPPO ανακοίνωσε επίσης ότι οι καταγγελίες σε βάρος επτά ακόμη εν ενεργεία βουλευτών και δύο πρώην βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο, καθώς δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία που να δικαιολογούν την άσκηση ποινικής δίωξης. Όπως επισημαίνεται, όλα τα αποδεικτικά στοιχεία αξιολογήθηκαν αντικειμενικά και αμερόληπτα, με ίση προσοχή τόσο στα ενοχοποιητικά όσο και στα απαλλακτικά δεδομένα.

Για τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους, μεταξύ των οποίων και τρεις πρώην βουλευτές, οι έρευνες συνεχίζονται.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλες έρευνες για φερόμενες αξιόποινες πράξεις που τελέστηκαν σε διαφορετικά έτη.

Μετά την άσκηση ποινικών διώξεων οι διαδικασίες για τον προσδιορισμό της δίκης αναμένεται να ολοκληρωθούν άμεσα καθώς λόγω του πλημμεληματική χαρακτήρα των πράξεών ομχεονος παραγραφής ολοκληρώνεται με ει τις αρχές του Φθινοπώρου.

Πηγή: in.gr

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