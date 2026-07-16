Jumbo: Τι είπε ο Βακάκης για μέρισμα, Τουρκία, επενδύσεις και Ορμούζ

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«Είμαι φύσει αισιόδοξος, αλλά όχι αισιόδοξος με τα λεφτά των άλλων». Με αυτή τη φράση ο Απόστολος Βακάκης έδωσε το στίγμα της στρατηγικής που ακολουθεί η Jumbo σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές αναταράξεις, το πετρέλαιο και η αβεβαιότητα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ δυσκολεύουν ακόμη και τις βραχυπρόθεσμες προβλέψεις.

«Εάν δεν κάτσει η μπίλια στο Ορμούζ, θα παραμένω επιφυλακτικός», ανέφερε χαρακτηριστικά o κ. Βακάκης

Μιλώντας στη γενική συνέλευση των μετόχων, ο επικεφαλής της Jumbo υπερασπίστηκε τη συντηρητική διαχείριση του ισχυρού ταμείου, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας διανομής χωρίς να αναλάβει δεσμεύσεις και προανήγγειλε επιτάχυνση των επενδύσεων από το 2027.

«Εάν δεν κάτσει η μπίλια στο Ορμούζ, θα παραμένω επιφυλακτικός», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η εικόνα των επόμενων εβδομάδων θα κρίνει πολλά για τον πληθωρισμό, την ενέργεια και τις μεταφορές.

Γιατί η Τουρκία μπαίνει στον πάγο

Η ίδια επιφυλακτικότητα βάζει προς το παρόν εκτός σχεδιασμού και την Τουρκία. Παρότι, όπως είπε ο Απόστολος Βακάκης, «εάν ήταν κάπου να πάμε, θα πηγαίναμε στην Τουρκία», οι συνθήκες δεν επιτρέπουν μια τέτοια κίνηση.

Η πρόσφατη αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, με δασμούς και σύνθετες διαδικασίες για τα δέματα που εισέρχονται στη χώρα, έκλεισε ακόμη και το παράθυρο ανάπτυξης μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. «Δεν πάμε, διότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις. Δεν είμαστε τζογαδόροι», ξεκαθάρισε.

Πως το 3 ευρώ θα βοηθήσει την… Jumbo

Για το τέλος των 3 ευρώ στα μικρά δέματα από τρίτες χώρες, ο επικεφαλής της Jumbo παραδέχθηκε ότι η ρύθμιση θα ευνοήσει την εταιρεία απέναντι στις κινεζικές πλατφόρμες. «Θα μας βοηθήσει πολύ», είπε, διευκρινίζοντας όμως ότι δεν επικροτεί μια παρέμβαση που περιορίζει τον ανταγωνισμό.

«Ο ανταγωνισμός είναι η σωτηρία του καταναλωτή», τόνισε, χαρακτηρίζοντας το μέτρο προσχηματικό και τις διαδικασίες δυσανάλογα περίπλοκες.

«Δεν είμαστε πύραυλος, είμαστε αεροπλάνο… Jumbo»

Η συζήτηση για το μέρισμα βρέθηκε ψηλά στην ατζέντα, με μέτοχο να θέτει το ερώτημα εάν το ύψος της διανομής ανταποκρίνεται στα διαθέσιμα της εταιρείας. Ο Απόστολος Βακάκης επανέλαβε ότι η Jumbo λειτουργεί ως «εργαλείο αποταμίευσης» και όχι ως όχημα βραχυπρόθεσμων αποδόσεων. «Όλοι θέλουν να πάνε με πύραυλο. Εμείς δεν είμαστε τέτοια εταιρεία. Είμαστε αεροπλάνο, Jumbo», είπε, αποφεύγοντας να σχολιάσει την πορεία της μετοχής.

Για πιθανή νέα διανομή έως το τέλος του έτους περιορίστηκε στη φράση «δεν είμαι μελλοντολόγος και ο νοών νοείτω», επισημαίνοντας ότι οι καθαρές ταμειακές ροές παραμένουν ισχυρές. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι προτεραιότητα έχουν οι επενδύσεις, ακολουθούν τα μερίσματα και τελευταία στη σειρά βρίσκεται η επαναγορά ιδίων μετοχών.

«Φοβάμαι τη σκιά μου. Έχω γεννηθεί κότα, δεν θα το παίξω λιοντάρι», είπε, περιγράφοντας με τον δικό του τρόπο τη φιλοσοφία με την οποία διαχειρίζεται τα διαθέσιμα του ομίλου. Η συντηρητική στάση, όπως εξήγησε, δεν σημαίνει απουσία φιλοδοξίας, αλλά επιμονή στη δημιουργία μιας εταιρείας με ισχυρά αναχώματα απέναντι στις κρίσεις.

Το ζητούμενο για την επόμενη περίοδο είναι η Jumbo να διαθέτει ακόμη μεγαλύτερο ταμείο, περισσότερα ιδιόκτητα καταστήματα και χαμηλότερο ενεργειακό κόστος. «Σε δέκα χρόνια θέλω να είναι μια πανίσχυρη εταιρεία», ανέφερε, διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν πρόκειται για ένα άκαμπτο δεκαετές πλάνο αλλά για την κατεύθυνση προς την οποία κινείται ο όμιλος.

Γιατί η Fidelity και η Capital μειώνουν ποσοστά

Για τη μείωση των ποσοστών από Fidelity και Capital, ο Απόστολος Βακάκης απέδωσε την κίνηση στην επικείμενη μετάβαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ώριμες αγορές. Όπως εξήγησε, τα μεγάλα χαρτοφυλάκια προσαρμόζουν από νωρίς τις θέσεις τους στους εσωτερικούς κανόνες που ακολουθούν.

«Στη μετάβαση πάντα υπάρχει πίεση», είπε, υπογραμμίζοντας ότι οι θέσεις περνούν σταδιακά σε άλλους θεσμικούς επενδυτές.

Η Ρουμανία δοκιμάζει τις αντοχές

Μεγαλύτερη πρόκληση παραμένει η Ρουμανία, όπου η λιανική αγορά κινείται με διψήφια πτώση. Η Jumbo καταγράφει μονοψήφια υποχώρηση, με στόχο η μείωση να παραμείνει κάτω από 5% στη μεταβατική περίοδο.

Η αύξηση του ΦΠΑ αφαιρεί περίπου δύο μονάδες από τις επιδόσεις, ενώ άλλες δύο χάνονται από την υποτίμηση του νομίσματος. Παρά τις πιέσεις, ο Βακάκης εμφανίστηκε αισιόδοξος.

«Οι αδύναμοι κρίκοι θα ζοριστούν», σημείωσε, εκτιμώντας ότι όσοι αντέξουν τη δομική κρίση θα βγουν ισχυρότεροι.

«Οι αδύναμοι κρίκοι θα ζοριστούν», σημείωσε, εκτιμώντας ότι όσοι αντέξουν τη δομική κρίση θα βγουν ισχυρότεροι. Η εταιρεία παραμένει κερδοφόρα, ενώ η αγορά νέας αποθήκης βρίσκεται στη διαδικασία του due diligence.

Το guidance διατηρείται, με τον όμιλο να αναμένει αύξηση πωλήσεων περίπου 5% και σταθερή κερδοφορία. Τα στοιχεία του τελευταίου διμήνου αφήνουν μεγαλύτερο περιθώριο αισιοδοξίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει γενικευμένη πολεμική σύγκρουση.

Η Ελλάδα που «πυροβολεί τα πόδια της»

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο Απόστολος Βακάκης και για την Ελλάδα, την οποία χαρακτήρισε «εξαιρετικά δύσκολη χώρα», εστιάζοντας στις πολύωρες καθυστερήσεις στα αεροδρόμια. «Δεν καταλαβαίνω γιατί έχουμε το θράσος να ταλαιπωρούμε αυτόν που έρχεται στη χώρα μας», είπε, προειδοποιώντας ότι τέτοιες δυσλειτουργίες υπονομεύουν το ίδιο το τουριστικό προϊόν.

«Η χώρα πυροβολεί τα πόδια της. Να παλουκωθούμε και να βρούμε λύσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι οι επισκέπτες δεν θα δείχνουν επ’ αόριστον κατανόηση.

Περισσότερες επενδύσεις, χωρίς «στολή πολυεθνικής»

Η Jumbo ετοιμάζεται να ανεβάσει επενδυτικές στροφές. Το capex θα αρχίσει να αυξάνεται από το 2027, με τις νέες κινήσεις να γίνονται περισσότερο ορατές το 2028 και να απλώνονται σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος.

Η ανάπτυξη σε νέες χώρες θα ξεκινά πρώτα μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος και θα ακολουθεί, εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες, η φυσική παρουσία.

«Δεν είμαστε τζογαδόροι», είπε. Και όταν ρωτήθηκε εάν εξακολουθεί να έχει εμπιστοσύνη στην Jumbo, η απάντηση ήταν σύντομη: «Έχω ψήφο εμπιστοσύνης στην εταιρεία».

Ο Βακάκης απέκλεισε νέα ανοίγματα υψηλού ρίσκου, όπως η Τουρκία ή το Ουζμπεκιστάν, υπογραμμίζοντας ότι η εταιρεία δεν φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε παγκόσμια πολυεθνική.

«Δεν είμαστε τζογαδόροι», είπε. Και όταν ρωτήθηκε εάν εξακολουθεί να έχει εμπιστοσύνη στην Jumbo, η απάντηση ήταν σύντομη: «Έχω ψήφο εμπιστοσύνης στην εταιρεία».

Η ίδια λογική διατρέχει και το μοντέλο του franchise. Η Jumbo παραχωρεί σε συνεργάτες το δικαίωμα ανάπτυξης σε αγορές όπου δεν επιθυμεί να αναλάβει άμεσα το επιχειρηματικό ρίσκο, εισπράττοντας μέρισμα και ποσοστό επί των πωλήσεων.

«Η δουλειά μας είναι να βγάζουμε λεφτά, όχι να ανοίγουμε και να κλείνουμε μαγαζιά».

Οι επιδόσεις της Jumbo

«Δεν φιλοδοξούμε να γίνουμε πολυεθνική. Ούτε στα χειρότερα όνειρά μου», είπε ο Απόστολος Βακάκης, απορρίπτοντας τη λογική της επέκτασης μόνο και μόνο για την αύξηση του αριθμού των καταστημάτων.

Το ίδιο μήνυμα έστειλε και για τη Ρουμανία: «Η δουλειά μας είναι να βγάζουμε λεφτά, όχι να ανοίγουμε και να κλείνουμε μαγαζιά». Νέα σημεία ενδέχεται να λειτουργήσουν ακόμη και μέσα στο 2026, αλλά μόνο εφόσον οι όροι των συμφωνιών επιτρέπουν να είναι κερδοφόρα.

Για τον ίδιο, άλλωστε, οι δυσκολίες λειτουργούν και ως μηχανισμός βελτίωσης. «Η εταιρεία βελτιώνεται λόγω των δυσκολιών, διότι μας αναγκάζουν να γίνουμε πιο παραγωγικοί», τόνισε. «Θα ανησυχούσα περισσότερο εάν είχαμε ήσυχα νερά. Θα είχαμε έπαρση ή έλλειψη ταπεινότητας».