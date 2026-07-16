Εξοικονομώ: Στις 17 Ιουλίου λήγει η προθεσμία για το Β’ ΠΕΑ

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Αποκλειστικά την εμπρόθεσμη υποβολή του Β’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Β’ ΠΕΑ) στο Πληροφοριακό Σύστημα των Προγραμμάτων, αφορά η καταληκτική ημερομηνία της 17ης Ιουλίου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στους υπό έκδοση Οδηγούς των Προγραμμάτων «Εξοικονομώ 2021», «Εξοικονομώ 2023», «Εξοικονομώ Νέων», «Εξοικονομώ 2025» και «Εξοικονομώ – Επιχειρώ», όπως ενημέρωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Μέχρι και την 31η Ιουλίου 2026 παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος τελικής εκταμίευσης για τις αιτήσεις στις οποίες το Β’ ΠΕΑ θα έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών, σύμφωνα με τις ανωτέρω προθεσμίες.

Τα προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης–NextGeneration EU.

Τα προγράμματα «Εξοικονομώ» αποτελούν βασικό εργαλείο για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, την αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος και την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Παράταση

Υπενθυμίζεται ότι μία τελευταία ευκαιρία στους δικαιούχους των έξι ενεργών προγραμμάτων «Εξοικονομώ» να ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις τους έως τις 17 Ιουλίου είχε δώσει το υπουργείο τον Ιούνιο, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα υπάρξει νέα παράταση.

Στόχος ήταν να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός από τα περίπου 70.000 εκκρεμή έργα, εντός των ασφυκτικών προθεσμιών του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να μην κινδυνεύσουν να χάσουν την επιδότηση ή να υποχρεωθούν σε επιστροφή των προκαταβολών.

Η απόφαση ελήφθη σε μία περίοδο κατά την οποία οι πιέσεις από την αγορά είχαν ενταθεί. Μηχανικοί, τεχνικές εταιρείες και επαγγελματικοί φορείς προειδοποιούσαν ότι χιλιάδες έργα παρέμεναν ανολοκλήρωτα όχι μόνο λόγω της έκτασης των παρεμβάσεων, αλλά κυρίως εξαιτίας πολεοδομικών, διοικητικών και γραφειοκρατικών εκκρεμοτήτων που καθυστερούσαν την ολοκλήρωση των φακέλων.