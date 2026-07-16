Οδικά δίκτυα: Η πορεία υλοποίησης των μεγάλων έργων

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Η πορεία υλοποίησης των έργων υποδομών που διαμορφώνουν τα εθνικά δίκτυα στους τομείς των οδικών, ενεργειακών, τηλεπικοινωνιακών και σιδηροδρομικών υποδομών παρουσιάστηκε στο ΚΥΣΟΙΠ.

Κατά τη διάρκεια του ΚΥΣΟΙΠ οι αρμόδιοι υπουργοί καταγράφουν την πρόοδο των έργων, τα ποσοστά ολοκλήρωσης και τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα έργα

Στο επίκεντρο βρέθηκαν έργα συνολικού προϋπολογισμού πολλών δισ. ευρώ, τα οποία εκτείνονται από τους μεγάλους αυτοκινητοδρόμους και τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών έως τα δίκτυα οπτικών ινών, τα κέντρα δεδομένων και τις παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού του ελληνικού σιδηροδρόμου, με ορίζοντα ολοκλήρωσης από το 2026 έως και το 2030.

Τα έργα

Οδικά Δίκτυα

1. Ανατολική Περιφερειακή Οδός Αλεξανδρούπολης

Το έργο έχει προϋπολογισμό €36 εκατ. Και συνολικό μήκος 4 χλμ. περίπου. Περιλαμβάνει τεχνικά γεφύρωσης και κόμβους καθώς και την οδό σύνδεσης με το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.

Αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2027. Στην παρούσα φάση το ποσοστό ολοκλήρωσης των έργων είναι 77%.

2. Κάθετος άξονας 61 Εγνατίας Οδού: Τμήμα Δράμα-Καβάλα (61.5) Υποτμήμα: Α/Κ Κρηνίδων – Ι/Κ Σταυρού

Το έργο έχει προϋπολογισμό €60,8 εκατ. Με το υπόψη έργο θα κατασκευαστεί το τελευταίο υποτμήμα, Κρηνίδες-Σταυρός, του άξονα Δράμα-Καβάλα μήκους 8,26 χλμ. περίπου, το οποίο συνδέεται με την υφιστάμενη Ε.Ο. Δράμα-Καβάλα. Aναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2027.

Στην παρούσα φάση το ποσοστό ολοκλήρωσης των έργων είναι 45%.

3. Αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης (Flyover)

Το έργο έχει προϋπολογισμό περίπου €463 εκατ. και υλοποιείται μέσω ΣΔΙΤ. Το έργο αφορά στην αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης, συνολικού μήκους 12 χλμ., από τον Α/Κ Κ5 (Νοσοκομείο Παπαγεωργίου) έως τον Α/Κ Κ12 (σύνδεση με Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών) με την προσθήκη Υπερυψωμένης Ταχείας Λεωφόρου (Flyover) (4χλμ) επί τεχνικών, συνολικού μήκους περίπου 7 χλμ. Στο πλαίσιο της αναβάθμισης θα πραγματοποιηθεί και διαπλάτυνση, σε κάθε ρεύμα, κατά δύο λωρίδες σε τμήμα 8 χλμ. και κατά μία λωρίδα κυκλοφορίας στα υπόλοιπα 4 χλμ. Στην περίοδο συντήρησης και λειτουργίας της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης περιλαμβάνεται και η Δυτική Περιφερειακή Οδός μήκους 7,5 χλμ. Η ολοκλήρωσή του προβλέπεται εντός του 2027.

Στην παρούσα φάση το ποσοστό ολοκλήρωσης των έργων είναι 55%.

4. Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος Ε65, Βόρειο Τμήμα

Το συνολικό μήκος του Ε65 είναι 181 χλμ. και εκτείνεται από τη Λαμία έως τη σύνδεση με την Εγνατία Οδό. Ήδη έχουν παραδοθεί στην κυκλοφορία το Νότιο, το Ενδιάμεσο και μέρος του Βόρειου Τμήματος μήκους 136 χλμ. Το Βόρειο Τμήμα του Ε65, από τα Τρίκαλα έως την Εγνατία, έχει προϋπολογισμό €442 εκατ. και μήκος 71 χλμ. Ολοκληρώνεται και το υποτμήμα Καλαμπάκα -Εγνατία μήκους 45,5 χλμ. που θα δοθεί σε κυκλοφορία εντός Ιουλίου 2026.

5. Αποκαταστάσεις βλαβών οδικών υποδομών λόγω της κακοκαιρίας Daniel

Σκοπός των έργων αυτών που συμβασιοποιήθηκαν στις 29/4/2025, με συμβατική ημερομηνία περαίωσης εντός του 2029 και προϋπολογισμό €900 εκατ. , είναι η αποκατάσταση της βατότητας, της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητας του οδικού δικτύου που καταστράφηκε λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων τον Σεπτέμβριο του 2023 στις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς.

5.1. Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias» Δήμων: Ζαγοράς-Μουρεσίου, Νοτίου Πηλίου, Βόλου και Ρήγα Φεραίου, με προϋπολογισμό δημοπράτησης €278, 2 εκατ.

5.2. Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias» Δήμων: Αργιθέας, Λίμνης Πλαστήρα, Μετεώρων και Πύλης, με προϋπολογισμό δημοπράτησης €267,5 εκατ.

5.3. Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias» Δήμων: Τεμπών, Τυρνάβου, Ελασσόνας, Αγιάς, Λαρισαίων, Φαρκαδόνας, Κιλελέρ, Παλαμά, Μουζακίου, Τρικκαίων και Καρδίτσας, με προϋπολογισμό δημοπράτησης €184 εκατ.

5.4. Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias» Δήμων: Ιστιαίας-Αιδηψού, Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Δομοκού, Λαμίας, Αλμυρού, Φαρσάλων και Σοφάδων, με προϋπολογισμό δημοπράτησης €170 εκατ.

5.5. Αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από τις κακοκαιρίες Daniel και Elias; στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του ΠΑΘΕ, αρμοδιότητας συντήρησης του ΥΠ.Υ.ΜΕ. στις περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, προϋπολογισμού €19,5 εκατ. Το συγκεκριμένο έργο έχει ημερομηνία περαίωσης εντός του 2027.

Στην παρούσα φάση το ποσοστό ολοκλήρωσης των έργων ΤΑΑ είναι 70%.

6. Αποκαταστάσεις βλαβών σιδηροδρομικών υποδομών λόγω της κακοκαιρίας Daniel

Σκοπός των έργων αυτών που συμβασιοποιήθηκαν στις 28/4/2025, με συμβατική ημερομηνία περαίωσης εντός του 2026 και προϋπολογισμό €450 εκατ., είναι η αποκατάσταση της της ασφάλειας και της λειτουργικότητας του σιδηροδρομικού δικτύου που καταστράφηκε λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων τον Σεπτέμβριο του 2023 στις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς.

6.1. Αποκατάσταση της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών – Θεσσαλονίκης, από την έξοδο του Σ.Σ. Δομοκού (Χ.Θ. 288+600) έως την είσοδο του Σ.Σ. Κραννώνα (Χ.Θ. 328+840) μετά τις θεομηνίες “Daniel” και “Elias”» με προϋπολογισμό δημοπράτησης €173,6 εκατ.

6.2. «Αποκατάσταση της μονής σιδηροδρομικής γραμμής Παλαιοφαρσάλου – Καλαμπάκας, σε εντοπισμένα τμήματα της γραμμής, μετά τις Θεομηνίες “Daniel” και “Elias”» με προϋπολογισμό δημοπράτησης με προϋπολογισμό δημοπράτησης €57,66 εκατ.

6.3. Αποκατάσταση της μονής σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισας – Βόλου μετά τις θεομηνίες ‘’Daniel’’ και ‘’Elias’’ με προϋπολογισμό δημοπράτησης €181,66 εκατ.

6.4. «Αποκατάσταση των συστημάτων Σηματοδότησης, ETCS L1, Τηλεδιοίκησης και Ηλεκτροκίνησης στο τμήμα της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής από τον Σ.Σ. Παλαιοφάρσαλο (Χ.Θ. 296+245) έως τον Σ.Σ. Κραννών (Χ.Θ. 336+330) που καταστράφηκε από την κακοκαιρία “Daniel”» με προϋπολογισμό δημοπράτησης €37,2 εκατ.

Στην παρούσα φάση το ποσοστό ολοκλήρωσης των έργων ΤΑΑ είναι 80%.