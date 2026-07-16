Περσικός Κόλπος: Πάνω από 130 δεξαμενόπλοια παραμένουν εγκλωβισμένα

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Περισσότερα από 130 δεξαμενόπλοια και πλοία μεταφοράς αερίου εξακολουθούν να παραμένουν δυτικά των Στενών του Ορμούζ, περισσότερο από τέσσερις μήνες μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ–Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με στοιχεία της Vortexa, 139 πλοία δεν έχουν καταγράψει διέλευση από τα Στενά έκτοτε, αν και οι λόγοι της παραμονής τους στην περιοχή δεν είναι ενιαίοι.

Ο επικεφαλής αναλυτής ναύλων της Vortexa, Ιωάννης Παπαδημητρίου, επισημαίνει ότι μόλις 17 από τα εγκλωβισμένα πλοία είναι μεγάλου μεγέθους, κατηγορίας LR1 ή μεγαλύτερης, χωρίς προφίλ υψηλού κινδύνου ή σύνδεση με κυρώσεις. Ορισμένα ναυλώθηκαν με καθυστέρηση μετά την προσωρινή συμφωνία ειρήνης του Ιουνίου και δεν πρόλαβαν να εξέλθουν, ενώ άλλα, κυρίως LR1 και LR2, εκτελούσαν ενδοπεριφερειακά δρομολόγια στον Κόλπο.

Ένας πρόσθετος παράγοντας γράφει το Tradewinds, μπορεί να είναι η έντονη βιορύπανση των υφάλων. Πλοία που παρέμειναν ακίνητα επί μήνες στα ρηχά και υψηλής αλατότητας ύδατα του Κόλπου ενδέχεται να χρειάζονται καθαρισμό πριν επανέλθουν σε κανονική λειτουργία.

Μεταξύ των μεγάλων πλοίων που παραμένουν στην περιοχή περιλαμβάνονται τρία Panamax/LR1, τέσσερα Aframax/LR2, τρία Suezmax, τέσσερα VLCC και τρία LNG carriers. Στην κατηγορία LNG, η Kpler αναφέρει ότι το Gaslog Skagen είναι το μοναδικό πλοίο που δεν έχει εξέλθει από τον Κόλπο από τον Φεβρουάριο, καθώς εκτελεί δρομολόγια μεταξύ Κατάρ και Κουβέιτ.

Η προσωρινή αύξηση των διελεύσεων μετά τη συμφωνία του Ιουνίου έχει πλέον ανακοπεί. Οι διελεύσεις VLCC, που στις αρχές Ιουλίου είχαν φθάσει τις οκτώ ημερησίως, υποχώρησαν ξανά σε μηδέν ή μία. Εάν οι εχθροπραξίες ενταθούν, εκτιμάται ότι 50 έως 55 VLCC, περίπου το 6% του παγκόσμιου στόλου, θα μπορούσαν να παραμείνουν εγκλωβισμένα.

Περσικός Κόλπος: Μόνο μέσω της «Ιρανικής οδού» οι διελεύσεις πλοίων

Σύμφωνα με στοιχεία του marinetraffic oι επιβεβαιωμένες διελεύσεις κατέγραψαν μικρή ημερήσια αύξηση στις 14 Ιουλίου, με συνολικά 21 διελεύσεις στη ζώνη παρακολούθησης των Στενών του Ορμούζ. Η δραστηριότητα αφορούσε κυρίως εμπορικά πλοία χαμηλού κινδύνου, αν και παρατηρήθηκαν επίσης εννέα διελεύσεις πλοίων που τελούν υπό κυρώσεις. Πέντε από το σύνολο των διελεύσεων πραγματοποιήθηκαν από πλοία με ιρανική σημαία. Οι κινήσεις παρουσίασαν ελαφρά υπεροχή στην κατεύθυνση από δυσμάς προς ανατολάς, ενώ τα έμφορτα ταξίδια αφορούσαν κυρίως μεταφορές αργού πετρελαίου, υγραερίου (LPG), μεθανόλης και σιδηρομεταλλεύματος.

Η δρομολόγηση παρέμεινε σε πολύ μεγάλο βαθμό συγκεντρωμένη στην Ιρανική Διαδρομή, καθώς καταγράφηκαν μόλις τρεις «σκοτεινές» ή αγνώστου ταυτότητας διελεύσεις και μία διέλευση μέσω της διαδρομής του IMO. Δεν παρατηρήθηκε καμία διέλευση από τη Διαδρομή του Ομάν. Η κατάρρευση της χρήσης της συγκεκριμένης διαδρομής συνδέεται ολοένα και περισσότερο με την απότομη επιδείνωση της κατάστασης φυσικής ασφάλειας στα ανοικτά του Ομάν.

Ο κατάλογος περιστατικών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) περιλαμβάνει πλέον, έως τις 14 Ιουλίου, 56 επιβεβαιωμένα περιστατικά και 17 θανάτους ναυτικών. Σε αυτά προστέθηκαν τρεις επιθέσεις που επιβεβαιώθηκαν πρόσφατα: η επίθεση στο Stolt Magnesium (IMO 9739317) στις 13 Ιουλίου και, στη συνέχεια, οι επιθέσεις στα Mombasa B (IMO 9739501) και Al Bahyah (IMO 9937799) στις 14 Ιουλίου. Το Al Bahyah αναφέρθηκε ότι υπέστη ζημιές σε απόσταση 13 ναυτικών μιλίων από τις ακτές του Ομάν. Δεν καταγράφηκε ρύπανση, ωστόσο δύο ναυτικοί έχασαν τη ζωή τους.