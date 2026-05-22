Περσικός Κόλπος: Πεταλίδες και μέδουσες μαστίζουν τα παγιδευμένα πλοία

Θαλάσσιοι οργανισμοί θα μπορούσαν να εμποδίσουνι την ικανότητα των πλοίων να εγκαταλείψουν τον Κόλπο όταν τελειώσει η σύγκρουση

World 22.05.2026, 06:15
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται και οι θερμοκρασίες αρχίζουν να ανεβαίνουν τα πλοία που έχουν παγιδευτεί στον Κόλπο συσσωρεύουν πεταλίδες, φύκια και μέδουσες, εμποδίζοντας την ικανότητά τους να αποχωρήσουν τελικά από την περιοχή.

Τουλάχιστον 800 εμπορικά πλοία εξακολουθούν να είναι ακινητοποιημένα στον Κόλπο μετά το ξέσπασμα των μαχών στις 28 Φεβρουαρίου, με περίπου 20.000 ναυτικούς να παραμένουν στα πλοία για να εκτελούν τακτικές εργασίες συντήρησης.

Ωστόσο, ο ρηχός αμμώδης βυθός του Κόλπου και τα ζεστά νερά θέτουν τα πλοία που αγκυροβολούν αρόδο, με κίνδυνο άμμος και θαλάσσιοι οργανισμοί να φράξουν τις σχάρες που προστατεύουν τις εσωτερικές σωληνώσεις του πλοίου. Οι ναυτικοί αγωνίζονται επίσης να φτάσουν σε κρίσιμα μέρη όταν τα συστήματα έχουν υποστεί βλάβη.

«Αυτό που συμβαίνει είναι ότι, αν τα πλοία δεν κινούνται, απλώς παρασύρονται σε αυτά τα ζεστά νερά, υπάρχει πολύ fouling (συσσώρευση ανεπιθύμητων υλικών σε στερεές επιφάνειες) που αυξάνεται και αυτό πιθανότατα συμβαίνει προς το παρόν στο πλοίο μας», δήλωσε στους FT ο Λάσε Κριστόφερσον, διευθύνων σύμβουλος της Wallenius Wilhelmsen, της εταιρείας μεταφοράς αυτοκινήτων που έχει επί του παρόντος ένα πλοίο κολλημένο στον Κόλπο.

Ο Ρολφ Χάμπεν Γιάνσεν, διευθύνων σύμβουλος της Hapag-Lloyd, δήλωσε πρόσφατα σε podcast της ναυτιλιακής εταιρείας ότι το μόνο πλοίο που κατάφερε να διέλθει από το Ορμούζ έπρεπε να ταξιδεύει πολύ πιο αργά λόγω της αντίστασης που δημιουργούσαν οι πεταλίδες, η άλγη, τα όστρακα και τα μύδια, που προσκολλήθηκαν στα ύφαλα.

Τα νερά στον Κόλπο εντείνουν το πρόβλημα

«Η κύρια έκπληξη ήταν η ποσότητα ρύπανσης που είχαμε στο πλοίο, επειδή το πλοίο βρισκόταν σε νερό περίπου 30°C για έξι έως οκτώ εβδομάδες, οπότε τότε βλέπεις ότι υπήρχαν πολλά πράγματα που προσκολλώνται στο πλοίο και που πραγματικά δεν θα ήθελες να είναι προσκολλημένα», είπε.

Ο Hapag-Lloyd δήλωσε στους FT ότι η θαλάσσια βλάστηση και οι πεταλίδες κάλυπταν όλη την έλικα και τις περισσότερες από τις κάθετες πλευρές του πλοίου με κάλυψη περίπου 40% στο κάτω μέρος.

Ο Χάμπεν Γιάνσεν δήλωσε ότι η εταιρεία θα έπρεπε να προϋπολογίσει «αρκετά μεγάλο καθαρισμό» για τα τέσσερα πλοία που είχε αφήσει στον Κόλπο.

Η ρύπανση αυξάνει επίσης την κατανάλωση καυσίμου ενός πλοίου λόγω της αντίστασης που δημιουργεί στο κύτος, δήλωσε ο Κριστόφερσεν.

Αυξάνονται οι ανησυχίες για το χρονικό διάστημα που τα πλοία θα παραμείνουν κολλημένα στον Κόλπο, καθώς το αδιέξοδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σχετικά με τους όρους μιας ειρηνευτικής συμφωνίας δεν δείχνει σημάδια επίλυσης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι μια ειρηνευτική συμφωνία που πρότεινε το Ιράν ήταν «απαράδεκτη» και ότι η εκεχειρία ήταν «σε λειτουργία υποστήριξης ζωής».

Τα πλοία έχουν καταφέρει να περάσουν από το Στενό του Ορμούζ μόνο εάν οι κυβερνήσεις έχουν διαπραγματευτεί διμερώς με το Ιράν για να τους επιτρέψουν να περάσουν ή εάν έχουν πληρώσει φόρο στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, δήλωσαν ναυτιλιακοί σύμβουλοι και στελέχη.

Ανησυχία για τους παγιδευμένους ναυτικούς

Οι ανησυχίες για την ευημερία τόσο των ναυτικών όσο και των πλοίων αυξάνονται καθώς φτάνει η ζέστη του καλοκαιριού στον Κόλπο, καθώς και οι αμμοθύελλες που προκαλούνται από τους έντονους βορειοδυτικούς ανέμους Shamal που φυσάνε στην περιοχή.

«Η ναυτιλία έχει συνηθίσει να διαχειρίζεται τον κίνδυνο, αλλά το περιβάλλον στον Κόλπο είναι λειτουργικά μοναδικά δύσκολο. Ο συνδυασμός των δύσκολων καιρικών συνθηκών, της συντήρησης των πλοίων και της αβεβαιότητας της κατάστασης ασκεί πρωτοφανή πίεση στα πλοία, τα συστήματα και τους ναυτικούς. Η προστασία της ευημερίας των ναυτικών και η διασφάλιση ασφαλών, προβλέψιμων συνθηκών λειτουργίας πρέπει να παραμείνει η προτεραιότητα», δήλωσε το Ναυτικό Επιμελητήριο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Μανότζ Γιαντάβ, γενικός γραμματέας της Προοδευτικής Ένωσης Ναυτικών Ινδίας, δήλωσε ότι οι ναυτικοί αγωνίζονταν επίσης να προμηθευτούν κρίσιμα εξαρτήματα για τα πλοία.

Το GPS ενός σκάφους με το οποίο είχε μιλήσει ο Γιαντάβ δεν λειτουργούσε και περίμεναν 15 ημέρες για ένα ανταλλακτικό, το οποίο θα έπρεπε να είχε χρειαστεί μόνο μία ή δύο ημέρες για να φτάσει σε αυτούς υπό κανονικές συνθήκες, ενώ δεν βρίσκεται εύκολαναυλωμένο σκάφος για να μεταφέρει το υλικό στο αγκυροβόλιο.

Αυτό προσθέτει στην ψυχολογική πίεση στους ναυτικούς, οι οποίοι σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν πλέον κολλήσει σε στάσιμα πλοία για περισσότερες από 70 ημέρες. Για πολλούς από αυτούς τα σχετικά πιστοποιητικά απασχόλησης έχουν λήξει, ενώ άλλοι δεν έχουν τακτική πρόσβαση στο διαδίκτυο και δυσκολεύονται ψυχολογικά, ανέφεραν φιλανθρωπικές οργανώσεις.

«Το μυαλό τους είναι αναστατωμένο επειδή δεν υπάρχει δουλειά στο πλοίο. Απλώς κάθονται στην καμπίνα τους, βγαίνουν έξω, υπάρχει έλλειψη εργασιών συντήρησης, έλλειψη τροφίμων. Είναι ένα είδος φυλακής για αυτούς», είπε ο Γιαντάβ.

Ορισμένοι φορείς εκμετάλλευσης πλοίων έχουν διαχειριστεί αλλαγές πληρώματος. Ο Γιάκομπ Μελντγκαάρντ, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας διαχείρισης δεξαμενόπλοιων TORM, δήλωσε ότι η εταιρεία του κατάφερε να πραγματοποιήσει τρεις αλλαγές πληρώματος στο πλοίο τους που είχε παγιδευτεί στον Κόλπο.

Ωστόσο, ο Χάμπεν Γιάνσεν της της Hapag-Lloyd δήλωσε ότι οι αλλαγές ήταν συχνά «δύσκολες επειδή δεν είναι πολλοί οι ναυτικοί που θέλουν να επιβιβαστούν σε αυτά τα πλοία με τις αβέβαιες προοπτικές που έχουμε αυτή τη στιγμή».

