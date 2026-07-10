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Ναυτιλία: Τα εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο πετρελαιοφόρα φεύγουν καθώς οι ιδιοκτήτες είναι και πάλι επιφυλακτικοί

Ο νέος κύκλος στρατιωτικών αντιποίνων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εμπνέει φόβους για επιστροφή στον Κόλπο

Ναυτιλία 10.07.2026, 18:00
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Ναυτιλία: Τα εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο πετρελαιοφόρα φεύγουν καθώς οι ιδιοκτήτες είναι και πάλι επιφυλακτικοί
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Η τεράστια ουρά δεξαμενόπλοιων που είχε δημιουργηθεί στον Περσικό Κόλπο εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν έχει σχεδόν εκκαθαριστεί, μόλις όμως πρόλαβε να αποκατασταθεί μια σχετική ομαλότητα, η νέα στρατιωτική κλιμάκωση επανέφερε την αβεβαιότητα για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Στα τέλη Φεβρουαρίου, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά του Ιράν, οδηγώντας την Τεχεράνη στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, συνολικά 109 μεγάλα μη ιρανικά δεξαμενόπλοια αργού πετρελαίου εγκλωβίστηκαν στον Περσικό Κόλπο. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία τους ήταν πλήρως φορτωμένα. Περισσότερους από τέσσερις μήνες αργότερα, μόνο ένα παραμένει στην περιοχή, ενώ τουλάχιστον 50 πλοία κατάφεραν να αποχωρήσουν μετά τις 18 Ιουνίου, όταν τέθηκε σε ισχύ η προσωρινή εκεχειρία, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Ωστόσο, η σχετική αποκλιμάκωση αποδείχθηκε εύθραυστη. Από την υπογραφή της προσωρινής συμφωνίας, η Τεχεράνη έχει επιτεθεί σε τουλάχιστον πέντε εμπορικά πλοία σε τμήμα των Στενών του Ορμούζ που τελεί υπό την προστασία των αμερικανικών ναυτικών δυνάμεων, μεταξύ των οποίων και τρία δεξαμενόπλοια πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσα στην τελευταία εβδομάδα.

Οι επιθέσεις αυτές πυροδότησαν νέο κύκλο στρατιωτικών αντιποίνων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οδηγώντας εκ νέου σε δραστική επιβράδυνση της ναυτιλιακής κίνησης στο στρατηγικής σημασίας πέρασμα. Παράλληλα, πολλοί πλοιοκτήτες εμφανίζονται πλέον πιο επιφυλακτικοί απέναντι στη διέλευση από τον βασικό ενεργειακό διάδρομο του πλανήτη.

τάνκερ

Έλλειψη εμπιστοσύνης για επιστροφή στον Κόλπο

«Οι τελευταίες εξελίξεις ενδέχεται να ανακόψουν την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πλοιοκτητών και να καθυστερήσουν την επιστροφή τους στον Περσικό Κόλπο», δήλωσε ο Μουίου Ζου, ανώτερος αναλυτής της Kpler. «Το ερώτημα πλέον δεν είναι πόσα πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα, αλλά ποιοι είναι διατεθειμένοι να συνεχίσουν να εισέρχονται και να εξέρχονται από την περιοχή».

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι αγορές πετρελαίου και ναυτιλίας παρακολουθούν στενά τον ρυθμό με τον οποίο τα δεξαμενόπλοια εγκαταλείπουν τα Στενά του Ορμούζ, καθώς αυτό αποτελεί βασικό δείκτη για το πότε οι μεγάλες οικονομίες που εξαρτώνται από τις εισαγωγές ενέργειας θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν και πάλι ομαλές ροές αργού πετρελαίου από τον Κόλπο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Bloomberg, την Πέμπτη το υπερδεξαμενόπλοιο Gem No. 2 ήταν το μοναδικό μεγάλο δεξαμενόπλοιο που εξακολουθούσε να παραμένει ακινητοποιημένο στον Περσικό Κόλπο με φορτίο. Το πλοίο είχε εισέλθει στην περιοχή δύο ημέρες πριν από την έναρξη του πολέμου, φόρτωσε πετρέλαιο από τη Σαουδική Αραβία τον Μάρτιο και έκτοτε δεν έχει καταφέρει να αποπλεύσει.

Ένα ακόμη δεξαμενόπλοιο, το Mercury Hope, το οποίο είχε φορτώσει κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, εγκατέλειψε τον Κόλπο την Τετάρτη. Παράλληλα, το Stallion, τύπου Suezmax και χωρητικότητας περίπου ενός εκατομμυρίου βαρελιών, παραμένει στην περιοχή από την έναρξη του πολέμου, αν και έχει πραγματοποιήσει μεταφορτώσεις φορτίου σε άλλα πλοία. Πέρα από αυτές τις περιπτώσεις, δεν υπάρχουν πλέον μεγάλα δεξαμενόπλοια που να θεωρούνται ουσιαστικά εγκλωβισμένα.

Κόλπο

Διάφορα «κόλπα» για να φύγουν τα πλοία

Η σταδιακή αποσυμφόρηση επιτεύχθηκε χάρη σε διαφορετικές στρατηγικές που ακολούθησαν οι πλοιοκτήτες. Ορισμένα πλοία διέπλευσαν τα Στενά χωρίς να εκπέμπουν σήμα εντοπισμού, προκειμένου να αποφύγουν τον έλεγχο από τις ιρανικές αρχές. Άλλα εξασφάλισαν τη διέλευση μέσω διακρατικών διαπραγματεύσεων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ζητήθηκε συνοδεία ή υποστήριξη από τις αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις.

Την ίδια ώρα, όμως, η είσοδος νέων πλοίων στον Περσικό Κόλπο παρέμεινε εξαιρετικά περιορισμένη. Οι πλοιοκτήτες καλούνται να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ δύο φορές —κατά την είσοδο και την έξοδο— γεγονός που αυξάνει σημαντικά την έκθεσή τους στους κινδύνους. Έτσι, μόνο όσοι ήταν διατεθειμένοι να αναλάβουν υψηλό ρίσκο συνέχισαν να δραστηριοποιούνται στην περιοχή, εξασφαλίζοντας, ωστόσο, ιδιαίτερα υψηλούς ναύλους λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας πλοίων και της αυξημένης ζήτησης από τους εξαγωγείς πετρελαίου.

Παράλληλα, η εξασφάλιση ασφαλιστικής κάλυψης έναντι πολεμικού κινδύνου εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό εμπόδιο. Τα ασφάλιστρα παραμένουν υψηλά και οι πλοιοκτήτες πρέπει να διασφαλίζουν ότι διαθέτουν επαρκή κάλυψη προτού επιχειρήσουν τη διέλευση από τη ζώνη των συγκρούσεων.

Την επιφυλακτικότητα της αγοράς συμμερίζονται και οι αναλυτές της RBC Capital Markets. Σε πρόσφατο σημείωμά τους επισημαίνουν ότι αρκετοί πλοιοκτήτες εξακολουθούν να αποφεύγουν τις αμφίδρομες μεταφορές μέσω των Στενών στο άμεσο μέλλον.

«Δεν συμμεριζόμαστε την αισιοδοξία ότι η αγορά έχει ήδη επιστρέψει στην κανονικότητα», αναφέρουν χαρακτηριστικά. «Η εικόνα παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και οποιαδήποτε νέα στρατιωτική κλιμάκωση μπορεί να ανατρέψει γρήγορα τη σημερινή ισορροπία».

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