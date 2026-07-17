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Wall Street: Εβδομάδα απωλειών – Selloff στις μετοχές ημιαγωγών

Στο κόκκινο η Wall Street καθώς διευρύνθηκε το τεχνολογικό selloff

Wall Street 17.07.2026, 23:17
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Wall Street: Εβδομάδα απωλειών – Selloff στις μετοχές ημιαγωγών
Τζούλη Καλημέρη

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Κοκκίνισε το ταμπλό της Wall Street καθώς η υποχώρηση των μετοχών που σχετίζεται με την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης μετατράπηκε σε ένα ευρύτερο αίσθημα αποφυγής κινδύνου.

Ο Dow Jones έκλεισε με απώλειες 0,75% στις 52.158,96 μονάδες, ο S&P 500 με πτώση 1,01% στις 7.457,78 μονάδες και ο Nasdaq υποχώρησε κατά 1,40% στις 25.511,12 μονάδες.

Μεταξύ των κύριων τομέων του S&P 500, οι μετοχές ενέργειας κατέγραψαν τα μεγαλύτερα κέρδη, καθώς επωφελήθηκαν από την άνοδο των τιμών του αργού εν μέσω ενδείξεων κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στον πόλεμο του Ιράν.

Παράλληλα με τις μετοχές των εταιρειών παραγωγής τσιπ, οι μετοχές του Netflix κατέγραψαν σημαντικές απώλειες, υποχωρώντας κατά περισσότερο από 6%, καθώς οι προβλέψεις της εταιρείας δεν κατάφεραν να καθησυχάσουν τις ανησυχίες των επενδυτών ότι η ανάπτυξη επιβραδύνεται.

Σε εβδομαδιαία βάση ο δείκτης αναφοράς της Wall Street S&P 500 υποχώρησε κατά περισσότερο από 1%, ο Nasdaq από 2% και ο Dow Jones κατά περίπου 1%.

Ο δείκτης Philadelphia SE Semiconductor κατέγραψε την πιο απότομη εβδομαδιαία απώλειά του εδώ και πάνω από ένα χρόνο και έχει υποχωρήσει σχεδόν 18% μέχρι στιγμής τον Ιούλιο.

Παρόλα αυτά, ο δείκτης παραμένει αυξημένος κατά περίπου 65% από την αρχή του έτους, σε σύγκριση με την άνοδο σχεδόν 9% του S&P 500 στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Από το ράλι στο χείλος της bear market

Η μαζική πώληση μετοχών των εταιρειών κατασκευής τσιπ επιταχύνθηκε, στέλνοντας την ομάδα που ηγήθηκε του φετινού ράλι των μετοχών στο χείλος μιας bear market, εν μέσω ανησυχιών ότι η υπερβολική δαπάνη για τεχνητή νοημοσύνη γίνεται όλο και πιο δύσκολο να δικαιολογηθεί.

Ορισμένοι επενδυτές στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης έχουν αρχίσει να προετοιμάζονται για μια επιβράδυνση της έκρηξης δαπανών που αγγίζει σχεδόν το τρισεκατομμύριο δολάρια, ενώ ορισμένοι ενεργοί διαχειριστές έχουν ήδη αρχίσει να μειώνουν την έκθεσή τους, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters.

«Η ιστορία των τσιπ δεν έχει τελειώσει, γιατί η ιστορία της τεχνητής νοημοσύνης δεν έχει τελειώσει» αναφέρει ο Sam Stovall, επικεφαλής επενδυτικός στρατηγικός της CFRA Research στη Νέα Υόρκη. «(Τα μικροτσίπ) έχουν προχωρήσει τόσο πολύ, και μάλιστα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, που είναι σαν ένας στρατός που προχώρησε πολύ μπροστά από τις γραμμές ανεφοδιασμού του και πρέπει να υποχωρήσει για να αφήσει τα θεμελιώδη μεγέθη να τον προλάβουν».

Η αστείρευτη ζήτηση για όλα όσα σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη είχε οδηγήσει πρόσφατα τις μετοχές εταιρειών κατασκευής ημιαγωγών στο καλύτερο τρίμηνο της ιστορίας τους. Ωστόσο, η μεταβλητότητα επανήλθε τον Ιούλιο, με τον κλάδο να δέχεται σφοδρό πλήγμα λόγω ανησυχιών για τον αυξημένο ανταγωνισμό, την πιθανή πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και το κατά πόσον οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνολογία αυτή θα αποδώσουν.

Ενώ οι τάσεις στα κέρδη και στη ζήτηση παραμένουν ισχυρές, η πρόσφατη ρευστοποίηση κερδών υποδηλώνει ότι ορισμένοι επενδυτές αμφισβητούν πόσο καιρό μπορεί να συνεχιστεί ο τρέχων ρυθμός ανάπτυξης, αναφέρει στο Bloomberg  o David Morrison της Trade Nation.

«Το ερώτημα τώρα είναι αν αυτό θα αποτελέσει μια ακόμη ευκαιρία για «αγορά σε πτώση» ή αν ο ρυθμός των πωλήσεων θα επιταχυνθεί, καθώς όλοι θα σπεύσουν ταυτόχρονα προς τις εξόδους», πρόσθεσε.

Οι οικονομικές επιδόσεις του δευτέρου τριμήνου

Η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου βρίσκεται ακόμη στα πρώτα της βήματα, με 49 από τις εταιρείες του S&P 500 να έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα.

Από αυτές, το 90% έχει παρουσιάσει καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα, σύμφωνα με την LSEG. Οι αναλυτές προβλέπουν πλέον ετήσια αύξηση κερδών του S&P 500 κατά 26% έναντι 19,2% που ανέμεναν την 1η Απριλίου.

Ανοδικά το πετρέλαιο

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν την Παρασκευή, μετά την ανακοίνωση του Κουβέιτ ότι το Ιράν επιτέθηκε σε μονάδα αφαλάτωσης ηλεκτρικής ενέργειας και νερού, καθώς οι μάχες κλιμακώθηκαν στον Περσικό Κόλπο.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, σημείωσαν άνοδο περίπου 4,6% κλείνοντας στα 88,10 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού πετρελαίου West Texas Intermediate κέρδισαν περίπου 4,5% κλείνοντας στα 82,49 δολάρια.

Υποχωρεί η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου, ο τίτλος είναι δείκτης αναφοράς για το κόστος δανεισμού της κυβέρνησης αλλά και μιας σειράς τραπεζικών δανείων όπως τα στεγαστικά, μειώθηκε κατά περισσότερο από 2 μονάδες βάσης στο 4,541%.

Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου, η οποία τείνει να παρακολουθεί ευρύτερα γεωπολιτικά γεγονότα, υποχώρησε περισσότερο από 3 μονάδες βάσης στο 5,064%.

Αντίθετα, οι αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων ομολόγων αυξήθηκαν. Η απόδοση του 2ετούς ομολόγου του αμερικανικού δημοσίου, το οποίο συνήθως κινείται σύμφωνα με τις βραχυπρόθεσμες αποφάσεις επιτοκίων της Federal Reserve, αυξήθηκε κατά περισσότερο από 1 μονάδα βάσης στο 4,172%.

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