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Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο 2,6% οι απώλειες της «κόκκινης» εβδομάδα

Το Χρηματιστήριο Αθηνών κατέγραψε πέντε συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις

Xρηματιστήριο Αθηνών 17.07.2026, 17:39
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Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο 2,6% οι απώλειες της «κόκκινης» εβδομάδα
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Κάτω και από τις 2.450 μονάδες ολοκλήρωσε την απόλυτα «κόκκινη» εβδομάδα το χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς κατέγραψε πέντε συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, αποτυπώνοντας την «κόπωση» των συνεχών κεφαλαιακών κινήσεων των τελευταίων μηνών.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,15% στις 2.447,25 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.433,89 μονάδων (-1,69%) και 2.475,36 μονάδων (-0,02%). Ο τζίρος ανήλθε στα 317,4 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 59,4 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 5,7 εκατ. τεμάχια αξίας 49,1 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 1,22% στις 6.217,17 μονάδες, ενώ στο -0,97% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.018,47 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,64% στις 2.712,44 μονάδες.

Σε επίπεδο εβδομάδας, η πτώση του γενικού δείκτη ήταν στο 2,6%, ο FSTE 25 υποχώρησε κατά 2,7%%, ενώ ο τραπεζικός σημείωσε απώλειες 5,74%.

Λύγισε από το βάρος των αυξήσεων

Η ελληνική κεφαλαιαγορά διανύει μια πρωτόγνωρη περίοδο κινητικότητας, αντίστοιχη μόνο με εκείνη του 2007, παρατηρεί ο Μ. Χατζηδάκης της Beta Securities. Ενώ σε ολόκληρο το προηγούμενο έτος οι εταιρικές πράξεις άντλησης κεφαλαίων ανήλθαν σε 2,53 δισ. ευρώ, φέτος το αντίστοιχο μέγεθος έχει ήδη εκτοξευθεί στα 8,1 δισ. ευρώ μέσα σε μόλις εξίμισι μήνες. Πρόκειται για μια εξέλιξη που αναδεικνύει τη σημαντική αναβάθμιση της αγοράς, συνοδεύεται όμως και από το τίμημά της, καθώς η συνεχής απορρόφηση τόσο μεγάλων κεφαλαίων από την εγχώρια και τη διεθνή επενδυτική βάση δοκιμάζει τα όρια της διαθέσιμης ρευστότητας.

Η μεταβολή του κλίματος στις διεθνείς αγορές, σε συνδυασμό με την κόπωση των επενδυτών από το διαρκές «μπρος-πίσω» στις γεωπολιτικές εξελίξεις, λειτούργησαν ως καταλύτης για μια πιο επιφυλακτική στάση απέναντι στο ρίσκο.

Το αποτέλεσμα ήταν η διάθεση συμμετοχής στις νέες εκδόσεις να παραμείνει ισχυρή, χωρίς όμως να συνοδεύεται πλέον από την ίδια ευκολία στην εξεύρεση νέων κεφαλαίων, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις υφιστάμενων θέσεων προκειμένου να χρηματοδοτήσουν μέρος της συμμετοχής τους στις μεγάλες συναλλαγές.

Η ένταση αυτού του παράγοντα, ωστόσο, φαίνεται να αποκλιμακώνεται. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Aktor δεν υπάρχει, τουλάχιστον προς το παρόν, κάποια νέα μεγάλη εταιρική πράξη στον ορίζοντα που να απαιτεί σημαντική απορρόφηση ρευστότητας.

Παράλληλα, η έναρξη της περιόδου ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων εξαμήνου αναμένεται να μεταφέρει σταδιακά το ενδιαφέρον των επενδυτών από τις εταιρικές συναλλαγές στα θεμελιώδη μεγέθη των εισηγμένων, δίνοντας στην αγορά μια νέα ατζέντα και ενδεχομένως τους καταλύτες για την επόμενη ανοδική κίνηση.

Παρ’ όλα αυτά, η αγορά δεν θα επιστρέψει αυτόματα στους υψηλούς ρυθμούς ανόδου που προηγήθηκαν. Η περίοδος των αποτελεσμάτων εξαμήνου θα αποτελέσει το πρώτο ουσιαστικό τεστ για το κατά πόσο οι εισηγμένες μπορούν να διατηρήσουν τη δυναμική της κερδοφορίας τους και να επαναφέρουν τη ρευστότητα στη δευτερογενή αγορά.

Τεχνική εικόνα

Τεχνικά, η διόρθωση ξεκίνησε από το νέο υψηλό των 2.567,42 μονάδων, επίπεδο στο οποίο οι περισσότεροι ταλαντωτές είχαν ήδη εισέλθει σε υπερτιμημένες ζώνες.

Η αμέσως επόμενη συνεδρίαση (8 Ιουλίου), μετά την καταγραφή του υψηλού 200 μηνών για το Χρηματιστήριο Αθηνών, άφησε καθοδικό χάσμα τιμών στην περιοχή 2.520-2.541 μονάδων, η οποία αποτελεί πλέον την πρώτη και σημαντικότερη βραχυπρόθεσμη ζώνη αντίστασης. Έκτοτε η αγορά διορθώνει με σταθερό αλλά ελεγχόμενο ρυθμό, χωρίς να έχει διαταραχθεί ουσιαστικά η μεγάλη εικόνα της ανοδικής τάσης.

Για πρώτη φορά μετά τις 20 Μαΐου, ο Γενικός Δείκτης διέσπασε καθοδικά τον εκθετικό κινητό μέσο όρο των 30 ημερών, ο οποίος βρίσκεται στις 2.460 μονάδες, προσεγγίζοντας πλέον την κρίσιμη βραχυπρόθεσμη ζώνη στήριξης των 2.450-2.440 μονάδων. Μέχρι στιγμής, ο μέσος ημερήσιος τζίρος δεν έχει υποχωρήσει σε επίπεδα που να υποδηλώνουν εξάντληση της προσφοράς, στοιχείο που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η διορθωτική κίνηση να παραταθεί.

Επιπλέον, ο MACD έχει δώσει πτωτικό σήμα ήδη από τις 8 Ιουλίου, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει μέχρι στιγμής κάποια ένδειξη αναστροφής της μεσοπρόθεσμης ανοδικής τάσης. Συμπερασματικά, για την ερχόμενη εβδομάδα αναμένουμε η αγορά να κινηθεί με ηπιότερους ρυθμούς, ακολουθώντας το γνώριμο μοτίβο συσσώρευσης που παρατηρείται σχεδόν συστηματικά μετά τον Απρίλιο, κάθε φορά που ολοκληρώνεται μια ανοδική κίνηση και ακολουθεί διόρθωση από τοπικά υψηλά, καταλήγει ο κ. Χατζηδάκης.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Βιοχάλκο έχασε 4,89%, με τις ΕΛΧΑ, ΕΥΔΑΠ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Helleniq Energy, CrediaBank και Motor Oil να ολοκληρώνουν με απώλειες που ξεπέρασαν το 3%. Άνω του 2% ήταν η πτώση σε Λάμδα, Alpha Bank και Cenergy, ενώ άνω του 1% σε Eurobank, Aegean, Πειραιώς, Κύπρου και ΔΑΑ.

Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Εθνική, Optima Bank, Allwyn, Aktor, ΔΕΗ και Τιτάν, ενώ η Coca Cola έκλεισε αμετάβλητη. Ήπια ανοδικά κατάφεραν να κλείνουν οι ΟΤΕ και Metlen, ενώ η Jumbo συνέχισε για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση την αντίδρασή της, με κέρδη 2,98%.

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