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Citi: Best Investment Bank 2026 στην Ελλάδα για δεύτερη συνεχη χρονιά

Η Citi είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στις σημαντικότερες συναλλαγές της χρονιάς, μεταξύ των οποίων η αύξηση κεφαλαίου ύψους 4,25 δισ. ευρώ της ΔΕΗ και η εισαγωγή της Metlen στο London Stock Exchange (LSE)

Business 17.07.2026, 16:17
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Citi: Best Investment Bank 2026 στην Ελλάδα για δεύτερη συνεχη χρονιά
Newsroom

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Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Citi απέσπασε τον τίτλο της «Best Investment Bank in Greece 2026» από το Euromoney, τον κορυφαίο πάροχο ανταγωνιστικής πληροφόρησης (competitive intelligence) και πιστοποίησης για τον παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοοικονομικό κλάδο.

Η διάκριση της Citi επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά την ηγετική της θέση στην ελληνική αγορά επενδυτικής τραπεζικής, αποτελώντας την έκτη φορά από το 2016 που η Citi λαμβάνει τον τίτλο της κορυφαίας Investment Bank στην Ελλάδα, επίδοση που αποτελεί μοναδικό ρεκόρ για την ελληνική αγορά.

Παράλληλα, η Citi κατέκτησε για δεύτερη συνεχή χρονιά τον τίτλο «Best Investment Bank for Debt Capital Markets», γεγονός που αντανακλά τον πρωταγωνιστικό της ρόλο σε σημαντικές εκδόσεις ελληνικών επιχειρήσεων.

Η Citi έχει διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις εμβληματικότερες συναλλαγές της χρονιάς, μεταξύ των οποίων:
• Η αύξηση κεφαλαίου ύψους 4,25 δισ. ευρώ της ΔΕΗ
• Η εισαγωγή της Metlen στο London Stock Exchange (LSE).
• Η δημόσια εγγραφή (IPO) της Titan America στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE).
• Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 150 εκατ. ευρώ που πραγματοποίησε η THEON International.
• Η εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας από την Eurobank στην Κύπρο.
• Η δημόσια εγγραφή (IPO) της Titan America στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE).

Με αφορμή τις διακρίσεις που έλαβε η τράπεζα, ο Αιμίλιος Κυριάκου, CEO της Citi Greece και Επικεφαλής Επιχειρηματικής Τραπεζικής για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, δήλωσε:

«Η διάκριση της Citi Greece από το Euromoney, η έκτη από το 2016, επιβεβαιώνει τις μακροχρόνιες σχέσεις που έχουμε χτίσει με τους πελάτες μας, καθώς και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει η Citi από την αγορά ως ένας σταθερός εταίρος για επιχειρήσεις με διεθνείς δραστηριότητες και διασυνοριακές ανάγκες. Με 62 χρόνια συνεχούς φυσικής παρουσίας στη χώρα, η Citi έχει συμβάλει σε συναλλαγές που έχουν διευρύνει τους ορίζοντες των ελληνικών επιχειρήσεων, συνδέοντάς τες με τις διεθνείς κεφαλαιαγορές και την παγκόσμια επενδυτική κοινότητα. Στόχος μας παραμένει να στηρίζουμε τις εταιρείες που διαμορφώνουν το μέλλον της ελληνικής οικονομίας και να τις στηρίζουμε καθώς μετατρέπουν τη φιλοδοξία τους σε ανάπτυξη και διεθνή επιτυχία.»

Από την πλευρά του, ο Σπύρος Ζαρκαλής, Head of Investment Banking για Ελλάδα και Κύπρο δήλωσε:

«Η αναγνώριση της Citi ως Best Investment Bank στην Ελλάδα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, σε μια περίοδο πρωτοφανούς δραστηριότητας στην ελληνική αγορά, αντανακλά τη δύναμη και τη διαχρονική παρουσία της Citi στην Ελλάδα. Έχουμε το προνόμιο να συνεργαζόμαστε με τις πιο δυναμικές και φιλόδοξες επιχειρήσεις της χώρας, υποστηρίζοντάς τες σε συναλλαγές που αλλάζουν το επιχειρηματικό τοπίο της Ελλάδας και ενισχύουν την εξωστρέφεια, την ανταγωνιστικότητα και την αναπτυξιακή προοπτική της ελληνικής οικονομίας. Η δυναμική που καταγράφεται σήμερα στην ελληνική αγορά δεν έχει προηγούμενο και η Citi θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των πελατών της καθώς αξιοποιούν αυτή τη δυναμική.»

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