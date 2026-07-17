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«Μικρό το καλάθι» στο ΧΑ, η συγκίνηση Εξάρχου, στάθηκαν τα… «νερά», «ιδρώνουν» οι short στη Metlen, τι παραδέχτηκε η Citi

Τέσσερα στα τέσσερα…

Inside Stories 17.07.2026, 07:00
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«Μικρό το καλάθι» στο ΧΑ, η συγκίνηση Εξάρχου, στάθηκαν τα… «νερά», «ιδρώνουν» οι short στη Metlen, τι παραδέχτηκε η Citi
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Συμπληρώθηκε το «καρέ» των πτωτικών συνεδριάσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο, αλλά η εικόνα δεν είναι και τόσο αρνητική, όπως δείχνει το αρνητικό σερί.

Τουναντίον μάλιστα. Η «ζημιά» είναι 40 μονάδες. Δηλαδή σχεδόν 1,5%.

Την ώρα μάλιστα που διεθνώς υπάρχει και πάλι ένταση στη Μέση Ανατολή και ο τεχνολογικός κλάδος στη μεγαλύτερη αγορά του πλανήτη κλυδωνίζεται.

Το σημερινό κλείσιμο της εβδομάδας πάντως θα λειτουργήσει ως οδοδείκτης, αν και μην ξεχνάμε ότι τα Σαββατοκύριακα ο Λευκός Οίκος πάλι βρίσκει κάποια αφορμή να φέρει τα πάνω… κάτω.

Να σας θυμίσω επίσης ότι Δευτέρα ή Τρίτη θα έχουμε και το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών για της AKTOR, όπερ σημαίνει αυξημένη ανάγκη για ρευστότητα για όσους σκοπεύουν να συμμετάσχουν.

Χρηματιστήριο Αθηνών

——

Σηκώνει περισσότερα…

Στα 650 εκατ. ευρώ ο αρχικός στόχος, λοιπόν, της AKTOR, αν και όπως είπε και ο πρόεδρος και CEO, Αλέξανδρος Εξάρχου, μιλώντας στη φετινή ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, δεν αποκλείεται να αυξηθεί το ποσό.

Οι πρώτες εκτιμήσεις πάντως, αν και η στήλη σας τις μεταφέρει με επιφύλαξη, κάνουν λόγο για 700 με 800 εκατ. ευρώ.

AKTOR

Με συγκίνηση…

Πάντως, η φετινή ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της AKTOR ήταν διαφορετική σε σχέση με τις προηγούμενες.

Και αναφέρομαι από τότε που τα ηνία της εισηγμένης πήρε στα χέρια του το μετοχικό σχήμα WINEX (Μπάκος, Καϋμενάκης, Εξάρχου).

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου απευθυνόμενος στους μετόχους έκανε μία πολύ σύντομη αναδρομή στη διαδρομή του Ομίλου από το 2022, όταν και εμφάνιζε ζημιές και χαμηλό ανεκτέλεστο, μέχρι σήμερα οπότε και η κεφαλαιοποίηση ξεπερνά τα 2 δισ. ευρώ, το ανεκτέλεστο αγγίζει τα 5 δισ. ευρώ και τα EBITDA βρίσκονται στα 200 εκατ. ευρώ.

Όπως είπε «είναι η τελευταία φορά που κάνω σε γενική συνέλευση αυτήν την αναδρομή. Και από την ερχόμενη Παρασκευή 24 Ιουλίου θα δείτε έναν διαφορετικό Όμιλο. Ο AKTOR επέστρεψε», είπε εμφανώς συγκινημένος. Και αναφερόταν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Ο ίδιος δήλωσε βέβαιος για την επιτυχή έκβαση της αλλά και για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου των 3 δις. ευρώ…

…και Τσώρτσιλ

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου μετά το τέλος της ΓΣ των μετόχων, την οποία και χαρακτήρισε ιστορική λόγω της έγκρισης στην ΑΜΚ παραχώρησε συνέντευξη Τύπου.

Ρωτήθηκε επανειλημμένως για το αν στα deals με Motor Oil τόσο στην απόκτηση του 75% των ΗΛΕΚΤΩΡ και Thalis όσο και για το κοινό σχήμα 50%-50% που αφορά στην ανάπτυξη του FSRU, παίζει σενάριο για εμπλοκή και τρίτου παίκτη…

Ο Εξάρχου ρητά και κατηγορηματικά διέψευσε τέτοιο σενάριο. Μάλιστα την τρίτη φορά που απάντησε χρησιμοποίησε τη φράση του Ουίνστον Τσώρτσιλ, του πολιτικού που εμπνέει τον ισχυρό άνδρα της AKTOR: «Ποτέ δεν θα φτάσεις στον προορισμό σου αν σταματάς να πετροβολάς κάθε σκυλί που γαβγίζει».

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Τη Δευτέρα οι ανακοινώσεις

Χωρίς εκπλήξεις, αλλά με το ενδιαφέρον να επιβεβαιώνει τις προσδοκίες, έκλεισε στο μεταξύ το βιβλίο της αύξησης κεφαλαίου της ElvalHalcor.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για υπερκάλυψη περίπου 1,6 φορές, με τις προσφορές να φτάνουν τα 400 εκατ. ευρώ έναντι στόχου άντλησης 250 εκατ. ευρώ, ενώ η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα 4,20 ευρώ ανά μετοχή.

Το βλέμμα πλέον στρέφεται στην ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων στις 21 Ιουλίου και στην έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών μία ημέρα αργότερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ελληνικό βιβλίο θα κατανεμηθούν 19,22 εκατ. νέες μετοχές, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της έκδοσης απορροφήθηκε μέσω του διεθνούς βιβλίου προσφορών.

Το ενδιαφέρον πλέον είναι πώς θα συμπεριφερθεί η μετοχή μετά την εισαγωγή των νέων τίτλων.

ElavalHalcor: Υπερκαλύφθηκε κατά 1,6 φορές η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
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Διόρθωσαν τα «νερά»

Για να επιστρέψω στο ταμπλό όμως, η ΕΥΔΑΠ έβγαλε μια μικρή κόπωση μετά το εντυπωσιακό ράλι του τελευταίου μήνα.

Η διόρθωση, πάντως, μόνο ανησυχητική δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, καθώς οι αγοραστές απορρόφησαν το μεγαλύτερο μέρος της προσφοράς, δείχνοντας ότι δεν εγκαταλείπουν εύκολα τη θέση τους.

Στην ΕΥΑΘ, αντίθετα, συμπληρώθηκαν τρεις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, παρά τα θετικά νέα από τη γενική συνέλευση.

Οι μέτοχοι ενέκριναν μέρισμα αυξημένο κατά 36% σε σχέση με πέρυσι, ενώ η διοίκηση παρουσίασε επενδυτικό πρόγραμμα 359 εκατ. ευρώ έως το 2029.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η εταιρεία διατηρεί σταθερή τιμολογιακή πολιτική τα τελευταία χρόνια, εμφανίζοντας παράλληλα κερδοφορία 7,7 εκατ. ευρώ για το 2025.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η εταιρεία στη διαχείριση της λειψυδρίας, όπως αποτυπώνεται και στο σχετικό νομοσχέδιο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση.

ΕΥΔΑΠ: Στην Ανατολική Αττική το 40% του επενδυτικού προγράμματος των 2,5 δισ. ευρώ 

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«Ιδρώνουν» οι short

Από τις μετοχές που ξεχώρισαν, η METLEN κινήθηκε έντονα ανοδικά, δίνοντας μάλιστα και ένα ισχυρό τεχνικό σήμερα με τα κέρδη άνω του 3% που σημείωσε.

Στα 43,38 ευρώ, πλέον, επίπεδα που είχε να προσεγγίσει από τον Φεβρουάριο.

Η μετοχή βρίσκεται πλέον μπροστά στη σημαντική τεχνική ζώνη των 43-43,30 ευρώ, η υπέρβαση της οποίας θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για κίνηση προς τα 46 ευρώ.

Παράλληλα, η άνοδος αυξάνει την πίεση στους επενδυτές που διατηρούν σημαντικές ανοικτές short θέσεις, οι οποίοι βλέπουν το περιθώριο ασφαλείας τους να περιορίζεται.

Θυμίζω ότι η πλειονότητα των ανοιχτών θέσεων βρίσκεται στη ζώνη των 37 – 39 ευρώ.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στα αποτελέσματα της 6ης Αυγούστου, τα οποία θεωρούνται καθοριστικά για το αν η εταιρεία μπορεί να επιβεβαιώσει ότι αφήνει οριστικά πίσω της τις δυσκολίες των προηγούμενων μηνών.

Αν είχε τη δυνατότητα πάντως η στήλη θα πόνταρε στο θετικό σενάριο. Ο στόχος των EBITDA των 1 δισ. έως 1,15 δισ. ευρώ για το 2026, είναι εφικτός.

Metlen: Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το «First Fire» για το CCGT στην Πολωνία

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Στο επίκεντρο η CrediaBank

Ειδική μνεία και στην κινητικότητα που παρουσίασε η CrediaBank, με συναλλαγές 15,2 εκατ. ευρώ.

Παρά τον μεγάλο όγκο προσφοράς, οι αγοραστές απορρόφησαν τις διαθέσιμες μετοχές, με τον τίτλο να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στα 0,96 ευρώ, μη χάνοντας την επαφή με το 1 ευρώ.

Στο μεταξύ, η τράπεζα ανακοίνωσε στρατηγική συνεργασία με τη BNP Paribas Asset Management, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων στην Ευρώπη.

Η συμφωνία εντάσσεται στον σχεδιασμό για την ενίσχυση των υπηρεσιών Wealth Management και αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην προσπάθεια διεύρυνσης της παρουσίας της στον συγκεκριμένο τομέα.

CrediaBank: Στρατηγική συνεργασία με την BNP Paribas Asset Management

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Έσπευσε και η Citi

Δεν πέρασαν πολλές ώρες από τη γενική συνέλευση της Jumbo και ήρθε και η πρώτη θετική ανάγνωση από ξένους αναλυτές.

Η Citi στάθηκε στη βελτίωση του ρυθμού πωλήσεων τον Ιούνιο, αλλά και στο γεγονός ότι η διοίκηση διατήρησε αμετάβλητο το guidance για τη χρήση, παρά το ασταθές περιβάλλον.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι η μετοχή διακίνησε σχεδόν διπλάσιο όγκο από τον μέσο ημερήσιο, με αρκετούς επενδυτές να σπεύδουν να τοποθετηθούν μετά τα μηνύματα που εξέπεμψε η διοίκηση.

Η αμερικανική τράπεζα στάθηκε επίσης στο ότι οι πωλήσεις στις πρώτες ημέρες του Ιουλίου κινούνται με διψήφιο ρυθμό, στοιχείο που, σε συνδυασμό με τη βελτιωμένη στάση της διοίκησης, ενδέχεται να λειτουργήσει υποστηρικτικά για τη μετοχή, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται περίπου 20% χαμηλότερα από τα υψηλά της χρονιάς.

Η Citi διατηρεί τη σύσταση Neutral, ωστόσο αναγνωρίζει ότι η εικόνα των τελευταίων εβδομάδων είναι σαφώς πιο ενθαρρυντική.

Καμία αναφορά για τους «ανταγωνιστές» αυτή τη φορά…

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Προειδοποιήσεις από το ΙΟΒΕ

Εκ διαμέτρου αντίθετη όμως, όπως δείχνουν τα στοιχεία, είναι η εικόνα στην οικονομία. Και αυτό το υπενθύμισε το ΙΟΒΕ… το μακροοικονομικό σκηνικό μόνο ανέφελο δεν είναι.

Μάλιστα, ο γενικός διευθυντής του Ινστιτούτου, Νίκος Βέττας, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις γεωπολιτικές εντάσεις, αλλά και για την παρατεταμένη αβεβαιότητα που δημιουργεί η είσοδος της χώρας σε προεκλογική περίοδο.

Οι επόμενοι μήνες θα απαιτήσουν δύσκολες επιλογές σε επίπεδο οικονομικής πολιτικής.

Υπερθεμάτισε και ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΙΟΒΕ, Γιάννης Ρέτσος, ο οποίος στάθηκε στις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στην ελληνική οικονομία τόσο η νέα αστάθεια στον Περσικό Κόλπο όσο και το προεκλογικό περιβάλλον.

ΙΟΒΕ: Καμπανάκι για ελληνική οικονομία και προεκλογική περίοδο

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Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

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Μ.Η.Τ.232433

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