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Αγορές: Εταιρικά αποτελέσματα, Ιράν και ΕΚΤ – Μια «πλούσια» εβδομάδα

Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, τα εταιρικά αποτελέσματα εμβληματικών εταιρειών και η συνεδρίαση της ΕΚΤ είναι τα κυριότερα γεγονότα που θα δώσουν τον τόνο

Markets 19.07.2026, 23:00
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Αγορές: Εταιρικά αποτελέσματα, Ιράν και ΕΚΤ – Μια «πλούσια» εβδομάδα
Τζούλη Καλημέρη

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Η κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ- Ιράν θα δοκιμάσει την άποψη των αγορών ότι οι επιπτώσεις μπορούν να περιοριστούν εύκολα. Η Wall Street μπαίνει στη νέα εβδομάδα, μετά τις απώλειες που έφερε στους αμερικανικούς δείκτες το τεχνολογικό sell off ενώ τα φώτα του ενδιαφέροντος είναι στις οικονομικές επιδόσεις τριμήνου εταιρειών όπως οι Alphabet, Tesla και Intel.

Οι Αμερικανοί κεντρικοί τραπεζίτες εισέρχονται στην περίοδο σιωπής πριν από την συνεδρίαση της 28-29ης Ιουλίου, ενώ η προσοχή είναι στραμμένη στη συνεδρίαση της ΕΚΤ στην Φρανκφούρτη. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση του Reuters, που διεξήχθη στις 13-16 Ιουλίου, προβλέπουν ότι η ΕΚΤ θα διατηρήσει αμετάβλητο στο 2,25% το επιτόκιο καταθέσεων την επόμενη εβδομάδα και θα προχωρήσει σε αύξηση το Σεπτέμβριο.

Ο διαπρεπής οικονομολόγος Μοχάμετ Ελ Εριάν σε ανάρτηση του επεσήμανε ότι θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις αγορές κρατικών ομολόγων και συναλλάγματος.

«Πίσω από αυτές τις αγορές κρύβονται ερωτήματα σχετικά με τη συνεχιζόμενη ικανότητα των επενδυτών να απορροφήσουν ένα τεράστιο κύμα προσφοράς χρέους, ειδικά δεδομένης της διαρθρωτικής διάβρωσης της βάσης των αγοραστών που είναι λιγότερο ευαίσθητοι στις τιμές. Σε επίπεδο χωρών, θα επικεντρωθώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ο νέος πρωθυπουργός θα παρουσιάσει τα νομοθετικά του σχέδια και θα ανακοινώσει το υπουργικό του συμβούλιο, καθώς και στην Ιαπωνία, όπου ο συνδυασμός πολιτικών που περιλαμβάνει νομισματικές παρεμβάσεις και αποδόσεις ομολόγων παραμένει ευάλωτος.» ανέφερε.

Wall Street

Στο κόκκινο έκλεισε η Wall Street την Παρασκευή καθώς η υποχώρηση των μετοχών που σχετίζεται με την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης μετατράπηκε σε ένα ευρύτερο αίσθημα αποφυγής κινδύνου. Παρόλα αυτά, ο δείκτης αναφοράς S&P 500 παρέμεινε ανοδικός κατά περίπου 9% από τις αρχές του χρόνου και βρίσκεται 2% κάτω από το ιστορικό υψηλό του στις αρχές Ιουνίου.

Οι αυξανόμενες προσδοκίες για την ενίσχυση των κερδών φέτος έχουν ενισχύσει τον ενθουσιασμό των επενδυτών για τις μετοχές.

Τώρα βασίζονται στην περίοδο δημοσιοποίησης αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, για να δουν αν η μηχανή κερδοφορίας των εταιρειών εξακολουθεί να λειτουργεί, με τα κέρδη του S&P 500 να προβλέπεται να αυξηθούν κατά 26% κατά την περίοδο, σύμφωνα με τα στοιχεία του LSEG IBES.

«Οι τίτλοι συνεχίζουν να προκαλούν άγχος και να αφήνουν τους επενδυτές να ξύνουν το κεφάλι τους αναρωτώμενοι γιατί η αγορά συνεχίζει να φτάνει σε νέα ύψη» εξηγεί στο Reuters ο Michael Arone, επικεφαλής επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής στην State Street Investment Management. «Και ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι επειδή τα θεμελιώδη μεγέθη ήταν ανθεκτικά και τα κέρδη συνεχίζουν να είναι εξαιρετικά».

Η Alphabet στο επίκεντρο

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Alphabet την Τετάρτη θα τραβήξουν την προσοχή της Wall Street. Η μητρική εταιρεία της Google, η τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία των ΗΠΑ σε κεφαλαιοποίηση που αποτιμάται σε 4,2 τρισ. δολάρια, μπορεί να επηρεάσει τους δείκτες ως μία από τις μετοχές-βαρόμετρο των «Magnificent Seven», που έχουν οδηγήσει τη Wall Street σε άνοδο κατά το μεγαλύτερο μέρος της ανοδικής πορείας που διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Η εταιρεία αποτελεί επίσης έναν «υπερμεγέθη» παίκτη στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, δαπανώντας δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων και υποδομών ΑΙ. Αυτές οι κεφαλαιουχικές δαπάνες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης βρίσκονται στο επίκεντρο της φετινής ανάκαμψης της αγοράς, οδηγώντας σε τεράστια κέρδη για τις εταιρείες ημιαγωγών και άλλες εταιρείες που επωφελούνται από τις τεράστιες επενδύσεις.

«Εάν η Alphabet ανακοινώσει «οποιαδήποτε μορφή περικοπών όσον αφορά τις δαπάνες που προβλέπει στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, θα μπορούσαμε να δούμε αλυσιδωτές επιπτώσεις σε ολόκληρο το οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης» εκτιμά ο Kevin Mahn, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της Hennion & Walsh Asset Management.

Τα αποτελέσματα των εταιρειών ημιαγωγών Intel και Texas Instruments  αποκτούν ιδιαίτερη σημασία λόγω της εκπληκτικής ανόδου φέτος στις μετοχές τσιπ. Ωστόσο ο τομέας υποχώρησε τις τελευταίες εβδομάδες, με τον δείκτη Philadelphia SE Semiconductor να κλείνει την Παρασκευή με πτώση άνω του 20% από το ιστορικό υψηλό του στα τέλη Ιουνίου, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται σε μια bear αγορά.

Ωστόσο, ο δείκτης παραμένει ανοδικός κατά περισσότερο από 60% το 2026. Οι μετοχές της Intel έχουν αυξηθεί πάνω από 160%, ενώ της Texas Instruments έχουν κερδίσει 60%.

Η Tesla του Ίλον Μάσκ, μια άλλη εταιρεία της Magnificent Seven, αναμένεται επίσης να ανακοινώσει αποτελέσματα την ερχόμενη εβδομάδα.

Οι μεγάλες αμερικανικές τράπεζες ξεκίνησαν την περίοδο ανακοινώσεων αυτή την εβδομάδα. Οι Goldman Sachs, JPMorgan, Citigroup και Bank of America ανέφεραν εξαιρετικές επιδόσεις στις χρηματιστηριακές συναλλαγές το δεύτερο τρίμηνο του 2026 αποκομίζοντας κέρδη σε μια αγορά με διακυμάνσεις συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών κινήσεων στις μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης και της εισαγωγής στο χρηματιστήριο της SpaceX.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Η Wall Street εξακολουθεί να προετοιμάζεται για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή που θα προκαλέσουν καθημερινές διακυμάνσεις της αγοράς, μετά από μια πρόσφατη κλιμάκωση του σχεδόν πεντάμηνου πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν. Πολλοί επενδυτές αναμένουν ότι ο πόλεμος θα είναι σχετικά βραχύβιος, αλλά είναι επιφυλακτικοί ότι οι ανανεωμένες εντάσεις θα μπορούσαν να αυξήσουν τις τιμές ενέργειας στα επίπεδα που έφτασαν μετά την έναρξη του πολέμου, πυροδοτώντας φόβους για πληθωρισμό.

Αυτό αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα ενόψει της συνεδρίασης της Fed στα τέλη Ιουλίου.

Η τιμολόγηση των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης της Fed υποδηλώνει εκτιμήσεις ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα αυξήσει τα επιτόκια τους επόμενους μήνες για να μειώσει τον πληθωρισμό που βρίσκεται πάνω από τον ετήσιο στόχο της 2% της κεντρικής τράπεζας.

Τα ψυχρότερα από τα αναμενόμενα στοιχεία αυτής της εβδομάδας για τις τιμές καταναλωτή και παραγωγού στις ΗΠΑ καθησύχασαν ορισμένους φόβους ότι η Fed θα μπορούσε να αυξήσει τα επιτόκια στη συνεδρίαση αυτού του μήνα.

Οι επενδυτές σε ομόλογα και ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, συμφωνούν σε ένα κρίσιμο σημείο: ο αγώνας της κεντρικής τράπεζας κατά του πληθωρισμού φαίνεται ότι απέχει ακόμη πολύ από το τέλος του.

Τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό προσέφεραν μια προσωρινή ανακούφιση αλλά οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται και πάλι μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η πληθώρα δαπανών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζει να διοχετεύει κίνητρα στην οικονομία ακόμη και ενώ οι φόβοι για φούσκα πλήττουν ορισμένες μετοχές του τεχνολογικού κλάδου.

Οι επενδυτές εξακολουθούν να αναμένουν ότι η Fed είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αρχίσει να αυξάνει το βασικό της επιτόκιο μέχρι το τέλος του έτους και ενδεχομένως ήδη από τον Σεπτέμβριο.

«Αν δεν κάνετε τίποτα, είστε βέβαιοι ότι ο πληθωρισμός θα επιστρέψει στο 2% ή στο 2,5%; Η απάντηση είναι όχι» εξηγεί στο Bloomberg ο Ed Al-Hussainy, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Columbia Threadneedle, ο οποίος στοιχηματίζει ότι τα μακροπρόθεσμα ομόλογα θα ξεπεράσουν τα βραχυπρόθεσμα ομόλογα, μια θέση που θα επωφεληθεί από μια πιο επιθετική κεντρική τράπεζα. «Η Fed θα πρέπει να αισθάνεται πιο άνετα να αυξήσει τα επιτόκια χωρίς να ανησυχεί τόσο πολύ για τους κινδύνους καθοδικής πορείας».

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