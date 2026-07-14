Wall Street: Έκρηξη κερδοφορίας για τις τράπεζες

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Σημαντικές αυξήσεις κερδών που οφειλόταν στις χρηματιστηριακές συναλλαγές ανακοίνωσαν για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 τέσσερις από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Wall Street.

Οι Goldman Sachs, JPMorgan, Citigroup και Bank of America ανέφεραν εξαιρετικές επιδόσεις στις χρηματιστηριακές συναλλαγές το δεύτερο τρίμηνο του 2026 αποκομίζοντας κέρδη σε μια αγορά με διακυμάνσεις συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών κινήσεων στις μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης και της εισαγωγής στο χρηματιστήριο της SpaceX.

Οι μεγάλες επενδυτικές τράπεζες τείνουν να επωφελούνται από τις ασταθείς αγορές, καθώς τα γραφεία συναλλαγών τους παράγουν υψηλότερα έσοδα από την αυξημένη δραστηριότητα των πελατών.

JP Morgan: Κέρδη ρεκόρ 6 δισ. από χρηματιστηριακές συναλλαγές

Τα υψηλότερα τριμηνιαία κέρδη της στην ιστορία της ανακοίνωσε η JPMorgan Chase, καθώς οι χρηματιστηριακές συναλλαγές ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών και το μερίδιο της Visa απέδωσε 4,6 δισ. δολάρια στα ταμεία της.

Τα έσοδα από τις συναλλαγές μετοχών κατά το δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 86% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, φτάνοντας τα 6,03 δισ. δολάρια, σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας.

Το ποσό αυτό ξεπέρασε την υψηλότερη εκτίμηση των αναλυτών που συμμετείχαν στην έρευνα του Bloomberg και ανέβασε τα συνολικά έσοδα από συναλλαγές στα 12,1 δισ. δολάρια, υπερβαίνοντας το προηγούμενο ιστορικό υψηλό που είχε καταγραφεί κατά τους πρώτους τρεις μήνες του τρέχοντος έτους.

Τα κέρδη της Goldman Sachs ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις λόγω της άνθησης των συναλλαγών

Η Goldman Sachs έσπασε τα δικά της ρεκόρ στις χρηματιστηριακές συναλλαγές στη Wall Street, καταγράφοντας κέρδη 7,42 δισ. δολαρίων.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας σηματοδοτούν το τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο κατά το οποίο το τμήμα μετοχών της εταιρείας έχει καταγράψει ιστορικό ρεκόρ. Τα έσοδά της τους τελευταίους τρεις μήνες είναι μεγαλύτερα από αυτά που πραγματοποίησε συνολικά το 2019.

Τα αποτελέσματα του τομέα μετοχών σημείωσαν άνοδο 72% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, χάρη τόσο στη χρηματοδότηση όσο και στην πραγματοποίηση κερδών από τη διαμεσολάβηση συναλλαγών, ανέφερε η τράπεζα.

Οι διαπραγματευτές επιτοκίων ξεπέρασαν επίσης τις προσδοκίες μετά από ένα απογοητευτικό πρώτο τρίμηνο, ενώ οι επενδυτικοί τραπεζίτες της κατέγραψαν τις υψηλότερες αμοιβές τους από το 2021, χάρη στη παροχή συμβουλών για συγχωνεύσεις και στην ανάληψη της εγγύησης έκδοσης μετοχών.

Η Citi ξεπερνά κάθε πρόβλεψη για τα κέρδη

Οι διαπραγματευτές μετοχών της Citigroup σημείωσαν ρεκόρ εσόδων, οδηγώντας μια σειρά από βασικούς επιχειρηματικούς τομείς της εταιρείας να ξεπεράσουν τις προσδοκίες της Wall Street.

Τα έσοδα από τις συναλλαγές μετοχών αυξήθηκαν κατά 45% στα 2,3 δισ. δολάρια το δεύτερο τρίμηνο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, περίπου 11% υψηλότερα από το ρεκόρ που είχε καταγραφεί τους πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους.

Η τράπεζα προσπαθεί να προσελκύσει περισσότερα hedge funds για να αναπτύξει τον τομέα αυτό, ο οποίος είναι μικρότερος από εκείνους που διαχειρίζονται οι κορυφαίοι ανταγωνιστές της στη Wall Street.

Συνολικά, τέσσερα από τα πέντε κύρια τμήματα της εταιρείας, τραπεζικές δραστηριότητες, υπηρεσίες, αγορές και διαχείριση περιουσίας, ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών που συγκέντρωσε το Bloomberg. Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 3,15 δολάρια.

Παρά το γεγονός ότι ξεπέρασε τις προσδοκίες, η αύξηση κατά 45% που κατέγραψε το τμήμα μετοχών της Citi ήταν χαμηλότερη από εκείνη των μεγαλύτερων ανταγωνιστών της, όπως η JPMorgan Chase και η Goldman Sachs , οι οποίες κατέγραψαν αύξηση 86% και 72% αντίστοιχα.

Η BofA ξεπέρασε τις εκτιμήσεις για τα κέρδη της σε συναλλαγές ρεκόρ

Η Bank of America, ξεπέρασε τις εκτιμήσεις για τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου επωφελούμενη από τη δραστηριότητα στις συναλλαγές και την έντονη αύξηση των επιχειρηματικών συμφωνιών.

Οι επενδυτές παρέμειναν επιφυλακτικοί και αναδιάρθρωσαν τα χαρτοφυλάκιά τους εν μέσω ασταθών αγορών, καθώς οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενέτειναν τις ανησυχίες σχετικά με την παγκόσμια προσφορά αργού πετρελαίου, οδήγησαν τις τιμές του πετρελαίου σε άνοδο και ενίσχυσαν την αβεβαιότητα γύρω από τα επιτόκια και τον επίμονο πληθωρισμό.

Τα έσοδα από πωλήσεις και συναλλαγές της Bank of America το δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 34% στα 7,1 δισ. δολάρια από 5,3 δισ. δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα.

Τα έσοδα από μετοχές αυξήθηκαν κατά 70% στα 3,6 δισ. δολάρια.

Η τράπεζα ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 9,1 δισ. δολαρίων, ή 1,21 δολάρια ανά μετοχή, στο τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου, σε σύγκριση με 7,2 δισ. δολάρια, ή 90 σεντς ανά μετοχή, ένα χρόνο νωρίτερα.

Οι αναλυτές ανέμεναν κέρδη 1,13 δολαρίων ανά μετοχή, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG.

Η Wells Fargo ξεπέρασε τις εκτιμήσεις για τα κέρδη

Η Wells Fargo είναι η πέμπτη τράπεζα που ανακοίνωσε τις οικονομικές επιδόσεις τριμήνου και ξεπέρασε τις προβλέψεις.

Η Wells Fargo, η τέταρτη μεγαλύτερη τράπεζα στις ΗΠΑ, δήλωσε ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII), η διαφορά μεταξύ του ποσού που κερδίζει μια τράπεζα από δάνεια και του ποσού που πληρώνει από καταθέσεις, αυξήθηκε κατά 5% στα 12,32 δισ. δολάρια στο τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου.

Ο μέσος όρος των δανείων αυξήθηκε κατά 12% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αποτελούν βασικό επίκεντρο καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τον ρυθμό και τη βιωσιμότητα της αύξησης των κερδών μετά την άρση του ανώτατου ορίου ενεργητικού.

Ο δείκτης δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες τα τελευταία τρίμηνα, καθώς το μείγμα καταθέσεων της τράπεζας ομαλοποιείται. Ανέφερε αύξηση καθαρών κερδών κατά 17% στα 6,41 δισ. δολάρια ή 2 δολάρια ανά μετοχή, ξεπερνώντας τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για 1,72 δολάρια ανά μετοχή, σύμφωνα με εκτιμήσεις που συγκέντρωσε η LSEG.

Η τράπεζα με έδρα το Σαν Φρανσίσκο διατήρησε την ετήσια πρόβλεψή της για έσοδα από τόκους σε περίπου 50 δισ. δολάρια.