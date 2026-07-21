Vitex: Αποδοτικό το 2025 παρά την πτώση κερδών – Η πρόσφατη εξαγορά και το rebranding

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Με άνοδο του κύκλου εργασιών αλλά υποχώρηση της κερδοφορίας έκλεισε τη χρήση ενός ιδιαιτέρως απαιτητικού 2025 η Vitex ΑΕ.

Παρά την άνοδο των τιμών στις πρώτες ύλες και στο κόστος μεταφορών, η εταιρεία ενίσχυσε τη ρευστότητά της, ενώ το 2026 έκανε ποδαρικό με ανανέωση ταυτότητας και στρατηγική εξαγορά στον κλάδο επεξεργασίας πληρωτικών υλικών.

Κοιτάζοντας τις πωλήσεις του 2025, η Vitex πέτυχε σημαντική αύξηση κατά 6,1%, η οποία μεταφράζεται σε 86,27 εκατ. ευρώ – μια σημαντική διαφορά σε σχέση με τα 81,32 του 2024.

Το μικτό αποτέλεσμα σημείωσε άνοδο στα 26,82 εκατ. ευρώ έναντι 24,07 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε σε 8,24 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 9,55% του κύκλου εργασιών. Παράλληλα, οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό ανήλθαν σε 6,53 εκατ. ευρώ, ήτοι στο 7,58% των πωλήσεων.

Παρά την αύξηση του τζίρου, τα αποτελέσματα προ φόρων μειώθηκαν στο ποσό των 4,71 εκατ. ευρώ έναντι 5,44 εκα.τ ευρώ της χρήσεως 2024. Ελαφριά υποχώρησαν και τα κέρδη μετά από φόρους, πέφτωντας στα 3,36 εκατ. ευρώ έναντι 3,98 εκατ. ευρώ το 2024.

Έπειτα, ο καθαρός δανεισμός της εταιρείας ανήλθε σε 21,27 εκατ. ευρώ, ενώ ο δείκτης Δάνεια προς Πωλήσεις διαμορφώθηκε σε 24,65%, ένα επίπεδο που κρίνεται από τη διοίκηση ιδιαίτερα ικανοποιητικό, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος των επενδύσεων και τη χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης.

Η εταιρεία κρίνει το 2025 ιδιαίτερα αποδοτικό τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και σε επίπεδο δημιουργίας ταμειακών ροών και ενίσχυσης της ρευστότητας, παρά τις αυξημένες πληθωριστικές πιέσεις στις πρώτες ύλες, την ενέργεια και το κόστος μεταφορών.

Όπως αναφέρει η διοίκηση, η ρευστότητα αξιοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και την ενίσχυση των αποθεμάτων πρώτων υλών.

Παράλληλα, διατηρήθηκε η υγιής χρηματοοικονομική διάρθρωση, με τον δείκτη Καθαρός Δανεισμός προς EBITDA να διαμορφώνεται σε 2,58. Επίσης, μειώθηκε το κόστος δανεισμού κατά 26% – ήτοι κατά 243 χιλ. ευρώ.

Η Vitex αξιοποιεί την ακίνητη περιουσία της

Τον Νοέμβριο του 2025 η Vitex προχώρησε στην ίδρυση της θυγατρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ρ26 Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με ίδια συμμετοχή κατά ποσοστό 100% και με σκοπό τις υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιοκτήτων ή μισθωμένων ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοικία.

Στόχος ίδρυσης της εν λόγω θυγατρικής είναι η προσφορότερη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας στο Μοσχάτο Αττικής μέσω διάσπασης με απόσχιση του αντίστοιχου κλάδου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4601/2019, Ν. 4548/2018 και Ν. 5162/2024, ως στρατηγική επιχειρηματική επιλογή που εντάσσεται στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης πολιτικής ανάπτυξης και εξορθολογισμού της εταιρικής δομής του ομίλου VITEX.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η εν λόγω διάσπαση αποσκοπεί στη δημιουργία μιας περισσότερο ευέλικτης, λειτουργικά ανεξάρτητης και εξειδικευμένης εταιρικής οντότητας, ικανής να διαχειρίζεται με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα την ακίνητη περιουσία, με γνώμονα τη βέλτιστη αξιοποίηση των κεφαλαίων και τη μεγιστοποίηση της αξίας για τους μετόχους.

Ποδαρικό στο 2026 με εξαγορά και rebranding

Τον Ιανουάριο του 2026 η Vitex με μια νέα στρατηγική εξαγορά του συνόλου (100%) των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «MICROFILL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», που δραστηριοποιείται στον τομέα της επεξεργασίας πληρωτικών υλικών με βάση το ανθρακικό ασβέστιο.

Με την εξαγορά αυτή η εταιρεία διευρύνει το παραγωγικό της αποτύπωμα και παράλληλα στοχεύει στην ενίσχυση της καθετοποίησης των δραστηριοτήτων της και στην αξιοποίηση συνεργειών σε επίπεδο τεχνογνωσίας και εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στον ίδιο μήνα, η Vitex προχώρησε στην αναβάθμιση της εταιρικής της ταυτότητας με την υπόσχεση «Create the Next», η οποία ενώνει τον σύγχρονο σχεδιασμό με τη λειτουργικότητα, την επιστήμη με τη δημιουργία και τους επαγγελματίες με τους καταναλωτές.

Για την εδραίωση της νέας εταιρικής εικόνας, μέσα στη χρήση 2026 πρόκειται να πραγματοποιηθούν στοχευμένες ενέργειες επικοινωνίας.