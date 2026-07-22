Κουβέιτ: Βγαίνει στις αγορές με ομόλογα σε δολάρια

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το Κουβέιτ, το οποίο δέχεται καθημερινές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράν τις τελευταίες δύο εβδομάδες, στοχεύει να εκδώσει ομόλογα σε δολάρια την Τετάρτη.

Το αραβικό κράτος του Κόλπου έχει προσλάβει τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων των Goldman Sachs Group Inc. και Citigroup Inc., για να κανονίσουν μια τριμερή συμφωνία, με διάρκεια τριών, πέντε και δέκα ετών, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg. Οι τελικοί όροι, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους των ομολόγων και της τιμολόγησης, ενδέχεται να ανακοινωθούν αργότερα μέσα στην ημέρα.

Με τα νέα ομόλογα, το Κουβέιτ προσφέρει τιμολόγηση στην περιοχή των 95 μονάδων βάσης πάνω από τα αμερικανικά ομόλογα για το τριετές χρέος και 110 μονάδων βάσης για τα 10ετή ομόλογα, σύμφωνα με το πηγές.

Το Κουβέιτ στόχος του Ιράν

Το Κουβέιτ είναι βασικός σύμμαχος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και ένα από τα πλουσιότερα κράτη στον κόσμο, χάρη στα τεράστια αποθέματα πετρελαίου του. Η οικονομία του, ωστόσο, έχει δεχθεί πιέσεις φέτος, καθώς το Ιράν το βομβαρδίζει τακτικά σε αντίποινα για τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις.

Τον Απρίλιο, οι αναλυτές της Goldman εκτίμησαν ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα του Κουβέιτ είχε εκτοξευθεί σε σχεδόν 40% σε ετήσια βάση, με το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ να το αναγκάζει να σταματήσει τις περισσότερες εξαγωγές πετρελαίου.

Από τότε που οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ξέσπασαν ξανά γύρω στις 7 Ιουλίου, το Κουβέιτ έχει γίνει στόχος της Τεχεράνης περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Αμερικανικές βάσεις, καθώς και εργοστάσια παραγωγής ενέργειας και νερού του Κουβέιτ, έχουν υποστεί ζημιές.

Αυτό έχει προκαλέσει την εκτίναξη των spreads του Κουβέιτ – ή αλλιώς του premium έναντι των αμερικανικών ομολόγων που απαιτούν οι επενδυτές. Παραμένουν από τα πιο περιορισμένα στις αναδυόμενες αγορές, αντανακλώντας την υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας.

Μετά από μια παύση οκτώ ετών, το Κουβέιτ επανήλθε στη διεθνή αγορά ομολόγων τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, συγκεντρώνοντας 11,25 δισ. δολάρια και προσελκύοντας σχεδόν 30 δισ. δολάρια σε παραγγελίες από επενδυτές.

Με αυτή τη συμφωνία, το Κουβέιτ πούλησε τριετή ομόλογα με spread 40 μονάδων βάσης και 10ετή ομόλογα στις 50 μονάδες βάσης. Τα spreads των τελευταίων ομολόγων ενδέχεται να μειωθούν από τις αρχικές προβλέψεις, ανάλογα με το πόσο ισχυρή είναι η ζήτηση.