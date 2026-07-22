ΕΚΤΕΡ: Θετική γνωμοδότηση ΣτΕ για τις Κολυμπήθρες

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Θετική γνωμοδότηση από την Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας επί του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο στη θέση «Κολυμπήθρες» Πάρου έλαβε η ΕΚΤΕΡ.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Η εταιρεία «ΕΚΤΕΡ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσεών της αναφορικά με το επενδυτικό σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή «Κολυμπήθρες» της Πάρου, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. 68/2026 Πρακτικό Επεξεργασίας του σχηματισμού Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με το οποίο κρίθηκε ότι προτείνεται νομίμως το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την έγκριση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) στη θέση «Κολυμπήθρες» της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας του Δήμου Πάρου, σε ακίνητο συνολικής έκτασης 327,84 στρεμμάτων ιδιοκτησίας της Εταιρείας.

Η θετική αυτή γνωμοδότηση, η οποία εκδίδεται από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, αποτελεί ουσιώδη σταθμό στην αδειοδοτική διαδικασία του έργου.

Το ΕΠΣ αφορά την ανάπτυξη οργανωμένης τουριστικής μονάδας ήπιας μορφής και υπερτοπικής σημασίας, σχεδιασμένης με γνώμονα την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχαιολογικού περιβάλλοντος και την εναρμόνιση με τον υπερκείμενο χωροταξικό σχεδιασμό.

Η χρηματοδότηση του έργου, συνολικού προϋπολογισμού €53,3 εκατ., είναι εξασφαλισμένη και περιλαμβάνει χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), τραπεζικό δανεισμό και ίδια συμμετοχή της Εταιρείας.

Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος θα ακολουθήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε ουσιώδη εξέλιξη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.